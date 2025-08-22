Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos tras los incidentes en la cancha de Independiente

En las últimas horas del jueves, ordenaron la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile, quienes estaban demorados tras los graves incidentes registrados en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Finalmente, en la madrugada de este viernes, quedaron en libertad.

La noticia tomó por sorpresa a los chilenos, ya que en un primer momento se creía que iban a ser sometidos a una audiencia este viernes por la mañana.

Sin embargo, un oficio de la UFIJ N.º 4 de Avellaneda ordenó la liberación de los hinchas que permanecían detenidos tras los graves incidentes ocurridos ante Independiente.

La causa estaba caratulada como “resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño” (Foto: AFP)

Pasada la medianoche, en la Comisaría 4ª de Avellaneda - Sarandí, comenzaron a liberarlos. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes de la U de Chile. El resto habían sido trasladados. Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

La resolución, enmarcada en la causa “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”, se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y la Embajada de Chile en Argentina.

Desde el club chileno aseguraron que gracias a los avances del director José Ramón Correa, quien permaneció en el país y realizó las gestiones necesarias con las autoridades argentinas.

La nómina incluye a hombres y mujeres entre 18 y 56 años (REUTERS)

“Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”, afirmó Correa, abogado y director de la actual concesionaria del club chileno, en declaraciones tomadas por el medio partidario La Magia Azul tras la liberación de los hinchas detenidos en Argentina.

“Nos enteramos hace pocos momentos de la decisión que habían adoptado los tribunales de Justicia a través del oficio que mandó el Ministerio Público, ordenando la liberación inmediata de las 104 personas que estaban, a nuestro juicio, ilegítimamente retenidas en dependencias de la policía”, aseguró el dirigente, quien agradeció el trabajo del estudio jurídico Castex Pauls y la coordinación con el Ministerio Público.

Y continuó: “Estos hinchas fueron detenidos arbitrariamente y por eso fue el compromiso de que no nos íbamos a mover de acá hasta que fueran liberados la totalidad”.

Los serios incidentes entre las barras de U de Chile e Independiente.

Correa fue enfático al denunciar las condiciones en que se produjeron las detenciones y el trato recibido por los hinchas: “Yo creo que los derechos fueron vulnerados. Creo que ellos no debieran haber estado ni un día detenidos. Acá hay responsabilidad del club organizador”.

“Son hinchas que compraron su entrada y que desde el primer momento fueron violentados al ingreso del estadio. Quiero ser superenfático en esto. Los hechos de violencia, si es que los hubiera y se acreditan, los vamos a condenar enérgicamente. Aquí no se tolera la violencia. Pero lo que acá hicieron con más de tres mil personas fue un acto de linchamiento. Acá se cometieron actos criminales, hubo intentos de homicidio, hubo vejaciones, hubo violación a los derechos humanos de muchas de estas personas y muchas de esas violaciones los pueden haber cometido también agentes del Estado”, agregó.

La situación de los hinchas heridos también fue motivo de preocupación. “Hoy nosotros estuvimos visitando los distintos hospitales y agradecemos la disponibilidad que tuvieron los directores de los hospitales de poder entregarnos información. Hay dos personas que siguen internadas y las dos no debieran ser, según la información que nos dieron en la mañana, dadas de alta, sino hasta finales del transcurso de esta semana. Una de ellas todavía en la mañana estaba sujeta a sedación absoluta y esperamos que se recuperen prontamente, pero lo que sí nos alegramos profundamente es que ya estaban fuera de riesgo vital”, detalló el dirigente.

Una vez resulta la situación de los detenidos, Correa contrastó la postura de la dirigencia chilena con la de sus pares argentinos: “Mientras él (Grindetti) está tratando pelear los puntos, nosotros estamos preocupados de los puntos que nuestros hinchas tenían en su cara y en el cuerpo”.

El partido por la Copa Sudamericana terminó opacado por disturbios y destrozos en el estadio Libertadores de América, con más de 100 detenidos y varios heridos (Video: TyC Sports)

Y agregó: “Hoy están en libertad y ahora que están empezando a salir de esos recintos enanos en los que estaban hacinados, créame que va a ser la primera prioridad defender los puntos y entrar en esa discusión. Pero no podíamos entrar antes porque, porque lo primero era la de la hinchada. El resultado del partido es un tema que viene después”.

“El presidente del club volvió porque tiene que comandar lo que va a ser la operación Paraguay, por decirlo de alguna manera, donde obviamente vamos a ir a disputar los puntos porque acá no hay que olvidar una cosa. Nosotros ganamos en Chile y estábamos empatando acá. Así que, de lo que no hay ninguna duda, es que Independiente no tenía por dónde clasificar”, concluyó Correa.