Deportes

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos

La ida de los encuentros se realizarán entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que las vueltas se disputarán una semana después

Guardar
El cuadro de los cuartos
El cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Conmebol anunció de forma oficial los horarios y las fechas de los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Así las cosas, los cuatro equipos argentinos del certamen internacional más importante del fútbol sudamericano ya saben cuándo jugarán por un lugar en las semifinales. Por su parte, resta definir el rival de Alianza Lima, a la espera de la resolución del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, el cual fue cancelado por los incidentes en las tribunas.

Uno de los grandes atractivos de los cuartos de final de la Copa Libertadores es el choque entre River Plate y Palmeiras. La ida, que se disputará en el Estadio Más Monumental, se jugará el miércoles 17 de septiembre a partir de las 21:30 (hora Argentina). Una semana más tarde, chocarán en el Allianz Parque, de São Paulo. Cabe recordar que el Millonario dejó en el camino a Libertad de Paraguay por penales, mientras que el Verdao se impuso sobre Universitario de Perú con un global de 4-0.

Por su parte, Vélez Sársfield y Racing pelearán por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. El primer encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani, en Liniers, el martes 16 de septiembre desde las 19:00. La llave cerrará una semana después en el Cilindro de Avellaneda. El Fortín viene de eliminar a Fortaleza de Brasil al sobrepasarlo por 2-0. Por su parte, la Academia de Gustavo Costas se quedó con una serie épica sobre Peñarol de Uruguay.

El cuadro de los cuartos
El cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El otro elenco albiceleste que buscará meterse a las semifinales será Estudiantes. El Pincha chocará contra Flamengo, que viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre. La serie comenzará en Brasil, el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30. El equipo argentino, que dejó en el camino a Cerro Porteño de Paraguay, cerrará la llave en La Plata.

El duelo restante de la Copa Libertadores es entre Liga de Quito y São Paulo. El elenco ecuatoriano, que dio un batacazo al eliminar a Botafogo, arrancará la serie en condición de local el jueves 18, desde las 19:00 (hora Argentina). La serie bajará el telón en la cancha del Tricolor, que venció a Atlético Nacional de Colombia por penales.

Por su parte, la Copa Sudamericana también contará con duelos vibrantes y con la presencia de varios elencos argentinos. Los cuartos de final del certamen comenzarán con el choque entre Lanús y Fluminense. La serie dará inicio el martes 16 de septiembre, desde las 21:30, en La Fortaleza. La vuelta se jugará siete días después. Vale recordar que el Granate venció a Central Córdoba (SdE), mientras que el elenco brasileño se impuso sobre América de Cali.

En el mismo lado del cuadro se encuentra Alianza Lima, que le ganó a Universidad Católica. A pesar de que su llave tiene al jueves 18 de septiembre como día pautado para disputarse, todavía resta definir el rival. El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado después de los graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Conmebol repudió los hechos sucedidos y anunció que se tomará una decisión final en los próximos días.

Del otro lado del cuadro se encuentran los duelos entre Bolívar-Atlético Mineiro e Independiente del Valle-Once Caldas. Ambas llaves comenzarán el 17 de septiembre y cerrarán el 24 del mismo mes. El choque entre el cuadro boliviano y el Galo se jugará a las 19:00 (hora Argentina), mientras que el enfrentamiento entre ecuatorianos y colombianos será a las 21:30 (hora Argentina).

LOS HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Vélez Sársfield vs. Racing

  • Ida: 16/9 - 19:00 (hora Argentina)- José Amalfitani, Liniers
  • Vuelta: 23/9 - 19:00 (hora Argentina)- Cilindro de Avellaneda

River Plate vs. Palmeiras

  • Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina)- Más Monumental, Núñez
  • Vuelta: 24/9 - 21:30 (hora Argentina)- Allianz Parque, São Paulo

Liga de Quito vs. São Paulo

  • Ida: 18/9 - 19:00 (hora Argentina) - Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • Vuelta: 25/9 - 19:00 (hora Argentina) - Morumbi, São Paulo

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

  • Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro
  • Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata

LOS HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Lanús vs. Fluminense

  • Ida: 16/9 - 21:30 (hora Argentina) - La Fortaleza, Lanús
  • Vuelta: 23/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro

Bolívar vs. Atlético Mineiro

  • Ida: 17/9 - 19:00 (hora Argentina) - Hernando Siles, La Paz
  • Vuelta: 24/9 - 19:00 (hora Argentina) - Arena MRV, Belo Horizonte

Independiente del Valle vs. Once Caldas

  • Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina) - Banco Guayaquil, Quito
  • Vuelta: 24/9 - 21:3′ (hora Argentina) - Palogrande, Manizales

Alianza Lima vs. A definir*

  • Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Alejandro Villanueva, Lima
  • Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - a definir

*Se espera resolución del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, cancelado por incidentes en las gradas

Temas Relacionados

Copa LibertadoresCopa Sudamericanadeportes-argentinaRiver PlateRacingVélezEstudiantesLanúsPalmeiras

Últimas Noticias

Centro atrás y toque sutil dentro del área: el gol de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea por 5-1 ante el West Ham

El volante argentino tuvo un aporte clave en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League

Centro atrás y toque sutil

Barracas Central igualó 1-1 contra Defensa y Justicia y se mantiene en la cima de la zona A del Torneo Clausura

El Guapo alcanzó el empate en la última jugada. Desde las 20, Tigre recibirá a Independiente Rivadavia por la fecha 6

Barracas Central igualó 1-1 contra

Los detalles de la propuesta millonaria que llegó por una de las figuras de Boca Juniors

Miguel Merentiel estaría en la mira de un equipo de Emiratos Árabes Unidos

Los detalles de la propuesta

El feroz cruce del argentino Federico Gómez con el francés Grenier en el US Open: tenso cara a cara, acusaciones cruzadas y frases desafiantes

El tenista bonaerense es el único argentino que atravesó con éxito la qualy del Grand Slam. Venció al 188° del mundo por 6-7, 7-6 y 6-2 en un duelo que estuvo marcado por una picante discusión entre los protagonistas

El feroz cruce del argentino

El cruce de Mascherano con periodistas que cuestionaron su actitud tras la expulsión en el último partido de Inter Miami

El entrenador argentino aclaró que no infringió ninguna regla luego de ver la tarjeta roja ante Tigres

El cruce de Mascherano con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Les prohibieron la salida del

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

Atraparon a un hombre por robar en una casa de La Plata: tiene 5 antecedentes similares

Mafia de los contenedores: la Corte rechazó un planteo de uno de los empresarios involucrados

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

Al menos cinco muertos y 18 heridos en protestas tras el arresto de un prominente líder kurdo

TELESHOW
Cachetadas, gritos y la arenga

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia