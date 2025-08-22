Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Conmebol anunció de forma oficial los horarios y las fechas de los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Así las cosas, los cuatro equipos argentinos del certamen internacional más importante del fútbol sudamericano ya saben cuándo jugarán por un lugar en las semifinales. Por su parte, resta definir el rival de Alianza Lima, a la espera de la resolución del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, el cual fue cancelado por los incidentes en las tribunas.

Uno de los grandes atractivos de los cuartos de final de la Copa Libertadores es el choque entre River Plate y Palmeiras. La ida, que se disputará en el Estadio Más Monumental, se jugará el miércoles 17 de septiembre a partir de las 21:30 (hora Argentina). Una semana más tarde, chocarán en el Allianz Parque, de São Paulo. Cabe recordar que el Millonario dejó en el camino a Libertad de Paraguay por penales, mientras que el Verdao se impuso sobre Universitario de Perú con un global de 4-0.

Por su parte, Vélez Sársfield y Racing pelearán por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. El primer encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani, en Liniers, el martes 16 de septiembre desde las 19:00. La llave cerrará una semana después en el Cilindro de Avellaneda. El Fortín viene de eliminar a Fortaleza de Brasil al sobrepasarlo por 2-0. Por su parte, la Academia de Gustavo Costas se quedó con una serie épica sobre Peñarol de Uruguay.

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El otro elenco albiceleste que buscará meterse a las semifinales será Estudiantes. El Pincha chocará contra Flamengo, que viene de eliminar a Internacional de Porto Alegre. La serie comenzará en Brasil, el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30. El equipo argentino, que dejó en el camino a Cerro Porteño de Paraguay, cerrará la llave en La Plata.

El duelo restante de la Copa Libertadores es entre Liga de Quito y São Paulo. El elenco ecuatoriano, que dio un batacazo al eliminar a Botafogo, arrancará la serie en condición de local el jueves 18, desde las 19:00 (hora Argentina). La serie bajará el telón en la cancha del Tricolor, que venció a Atlético Nacional de Colombia por penales.

Por su parte, la Copa Sudamericana también contará con duelos vibrantes y con la presencia de varios elencos argentinos. Los cuartos de final del certamen comenzarán con el choque entre Lanús y Fluminense. La serie dará inicio el martes 16 de septiembre, desde las 21:30, en La Fortaleza. La vuelta se jugará siete días después. Vale recordar que el Granate venció a Central Córdoba (SdE), mientras que el elenco brasileño se impuso sobre América de Cali.

En el mismo lado del cuadro se encuentra Alianza Lima, que le ganó a Universidad Católica. A pesar de que su llave tiene al jueves 18 de septiembre como día pautado para disputarse, todavía resta definir el rival. El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado después de los graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Conmebol repudió los hechos sucedidos y anunció que se tomará una decisión final en los próximos días.

Del otro lado del cuadro se encuentran los duelos entre Bolívar-Atlético Mineiro e Independiente del Valle-Once Caldas. Ambas llaves comenzarán el 17 de septiembre y cerrarán el 24 del mismo mes. El choque entre el cuadro boliviano y el Galo se jugará a las 19:00 (hora Argentina), mientras que el enfrentamiento entre ecuatorianos y colombianos será a las 21:30 (hora Argentina).

LOS HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Vélez Sársfield vs. Racing

Ida: 16/9 - 19:00 (hora Argentina)- José Amalfitani, Liniers

Vuelta: 23/9 - 19:00 (hora Argentina)- Cilindro de Avellaneda

River Plate vs. Palmeiras

Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina)- Más Monumental, Núñez

Vuelta: 24/9 - 21:30 (hora Argentina)- Allianz Parque, São Paulo

Liga de Quito vs. São Paulo

Ida: 18/9 - 19:00 (hora Argentina) - Rodrigo Paz Delgado, Quito

Vuelta: 25/9 - 19:00 (hora Argentina) - Morumbi, São Paulo

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro

Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata

LOS HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Lanús vs. Fluminense

Ida: 16/9 - 21:30 (hora Argentina) - La Fortaleza, Lanús

Vuelta: 23/9 - 21:30 (hora Argentina) - Maracaná, Río de Janeiro

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Ida: 17/9 - 19:00 (hora Argentina) - Hernando Siles, La Paz

Vuelta: 24/9 - 19:00 (hora Argentina) - Arena MRV, Belo Horizonte

Independiente del Valle vs. Once Caldas

Ida: 17/9 - 21:30 (hora Argentina) - Banco Guayaquil, Quito

Vuelta: 24/9 - 21:3′ (hora Argentina) - Palogrande, Manizales

Alianza Lima vs. A definir*

Ida: 18/9 - 21:30 (hora Argentina) - Alejandro Villanueva, Lima

Vuelta: 25/9 - 21:30 (hora Argentina) - a definir

*Se espera resolución del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, cancelado por incidentes en las gradas