El ministro de Seguridad bonaerense dio detalles de las tres horas de violencia que se vivieron en Independiente-U de Chile

Javier Alonso, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló sobre lo sucedido en Independiente-Universidad de Chile

Los violentos sucesos en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda que decantaron en la cancelación de la llave de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile todavía no tienen detenidos en la causa. Durante los nueve allanamientos que se impulsaron en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la madrugada de este jueves, las fuerzas de seguridad no lograron hallar a los ocho barras imputados por distintas causas.

En ese marco, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio una entrevista con el programa De acá en más, que se emite por Urbana Play, y expuso su mirada sobre estos últimos procedimientos pero también sobre los violentos hechos que se desarrollaron el pasado miércoles 20 de agosto en el estadio del Rojo.

“En la madrugada de hoy nos libraron ocho órdenes de detención que ya se realizaron los allanamientos. Hace minutos terminaron los allanamientos, encontramos prendas similares a las que se usaron ese día y encontramos armas de fuego. Las personas no estaban, algo que nosotros esperábamos que no estuvieran porque fue tan público todo que era notorio que íbamos a ir a buscarlos. Todos se vieron en la tele e imagino que cuando fueron al barrio habrán presumido también porque toda esa cultura de la violencia...”, indicó el funcionario sobre el procedimiento. “Lo importante es que hay ocho barras que están identificados, que tienen pedido de captura, que están siendo imputados por intento de homicidio. No tenían derecho de admisión”, agregó.

La autoridad de seguridad a nivel provincia de Buenos Aires afirmó que hubo más de 100 detenidos de los hinchas chilenos –fueron liberados horas después–, aunque aclaró que la identificación sobre su rol de barras se dio por la televisión chilena: el programa Teletrece expuso con nombre y apellido a varios hinchas violentos de la U de Chile que tienen derecho de admisión en su país y estuvieron en la popular del Libertadores de América. “Los de Chile, en la televisión chilena, dicen que pudieron identificar barras que estaban colgados de la baranda, que en Chile no pueden ingresar a los estadios”, reconoció.

Hay que tener en cuenta que, días antes, la barra de la U de Chile había quedado en el foco por lanzar pirotecnia al campo de juego en un duelo contra Audax por el torneo local, pero además la Conmebol emitió dos sanciones previas a ese club a lo largo de este año por distintas contravenciones en juegos contra Guaraní de Paraguay y Botafogo de Brasil.

La Policía detuvo a más de 100 hinchas chilenos tras el partido: fueron liberados horas más tarde (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Alonso planteó que los derechos de admisión a los barras del Rojo emitidos previamente lograron dejar fuera de la cancha a varios violentos: “Hace tres años hubo un enfrentamiento a balazos en Mitre entre dos facciones de la barra. Todos ellos tienen derecho de admisión y no pueden entrar. Toda esa gente, cuando hay un partido, se junta en restaurantes de la zona, alguna parrilla, y ellos vinieron a querer entrar a la cancha cuando empezaron los disturbios y nosotros los frenamos para que no lleguen”.

En esa línea, graficó una línea de tiempo desde el inicio de los conflictos hasta el final. Según el ministro, los primeros registros de agresión por parte de los fanáticos chilenos se dieron cerca de las 20hs, a una hora y media del arranque del partido. El tema terminó casi tres horas más tarde con el violento ingreso de los barras argentinos. Durante ese lapso, hubo una continua agresión de los barras chilenos a los simpatizantes del Rojo ubicados en la Tribuna Pavoni Baja sin intervención de ninguna fuerza de seguridad.

“Yo creo que esto no pasó porque entraron con una manopla, puede ser que el cacheo haya sido deficitario, no voy a discutir lo que aparece. Puede ser que hayan pasado una manopla, o dos manoplas. Puede ser que haya pasado eso en 60 mil personas que entraron al estadio. No fue esa la causa de la situación”, defendió el operativo policial en los ingresos.

Al mismo tiempo, armó la cronología: “El partido empieza 21:30 y a las 20:10 pasa algo, que no sabemos bien qué es, que empieza a incrementar la violencia de una manera inusitada por parte de la parcialidad de Chile. Eso se ve en las cámaras. Después que pasa eso, la barra de los que no pueden entrar, quiere entrar al estadio y la Policía los repele. El estadio tiene muchos accesos, la Policía los va alejando de los distintos accesos. La barra de la tribuna norte quiere salir del estadio y la Policía no los deja salir”.

Y continuó: “Cuando termina el primer tiempo, va el Aprevide, a las 22:16, y le dice al delegado de Conmebol que tiene que suspender el partido. 22:19 se lo dice el jefe de Policía. A las 22:31 y a las 22:35, por indicación de la Policía, desconociendo a la Conmebol, por la voz del estadio, se le pide a la parcialidad chilena que abandone la tribuna, que el partido estaba suspendido. 22:39 empieza el segundo tiempo. Después, a las 23, la tribuna queda vacía. La barra de Independiente ingresa a las 23:19 y un grupo de 50 hinchas de Chile, que se quedaron en el bajo tribuna, y que se ve que están preparándose para combatir con los hinchas de Independiente que estaban dispuestos a entrar. Cuando irrumpen los de Independiente, hay unos 30 hinchas que bajan por la escalera y hay 20 que quedan dando vueltas en la tribuna. Algunos salen para afuera, otros se quedan en la tribuna y ahí se dan las agresiones que vimos todos”.

Los hinchas chilenos rompieron las instalaciones del LDA para utilizar distintos objetos como proyectiles, aseguró Alonso (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

El funcionario aclaró que el “club tiene que dar explicaciones” y enfocó su planteo en el rol de la seguridad privada que estaba dentro del recinto deportivo: “Estaban a cargo de toda la seguridad interna del estadio con la seguridad privada, una seguridad privada que no se vio en la tribuna. Hay cuestiones graves respecto a la seguridad privada. Después, hay imágenes de seguridad privada donde abren un portón donde facilitan el acceso de barras”.

Alonso reconoció que los barras chilenos ingresaron a un cuarto de limpieza para tomar los palos de los “escobillones y secadores”, pero aclaró que lo más grave fue los proyectiles que generaron rompiendo las instalaciones: “Hubo muchos elementos que tomaron destruyendo el estadio. Se arrancaron perfiles de hierro de la escalera de hormigón. Esas especies de facas que se veían eran todos perfiles de hierro que arrancaron de la infraestructura del estadio. Lo mismo del puesto del buffet que estaba debajo de la escalera. Eso fue un desastre”.

El operativo, destacó el funcionario, “preservó a 2600″ hinchas chilenos y apuntó contra los “200″ simpatizantes de la U de Chile que tuvieron un accionar violento a lo largo de la jornada. “La Policía detuvo a 111 violentos. En muchos casos combatiendo en las escaleras con los violentos que bajaban, hubo policías heridos. Hay toda una parte que no se vio y que ocurrió”, relató.

Finalmente, aseguró que no hubo denuncias formales sobre los supuestos abusos que cometieron los hinchas de la U contra empleadas de la entidad: “Hubo muchos rumores, mitos. Fuimos a buscar a esa señora, la llevamos a la Comisaría y la persona declaró que no le pasó nada. Revisamos las imágenes y nunca aparece, en ninguna imagen, el empleado del kiosco agredido ni agentes de seguridad agredidos. Tampoco hubo agresiones en el colegio de Independiente al otro día”.

El ingreso de los barras de Independiente se dio pasadas las 23hs, tres horas después de registrarse los primeros incidentes (Foto: Reuters/Facundo Morales)