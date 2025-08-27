El presidente de Independiente habló tras el descargo ante Conmebol: “El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante”

La mirada por estas horas en el fútbol sudamericano está puesta sobre la decisión que tomará la Conmebol tras los graves hechos de violencia que decantaron en la “cancelación” del duelo de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

En este marco, el presidente del Rojo Néstor Grindetti realizó una exposición ante la prensa horas después de presentar el descargo del club ante la Conmebol tras lo ocurrido hace una semana en el Estadio Libertadores de América.

“Como Comisión Directiva, y en la responsabilidad que se nos concedió para de representar los intereses del club por encima de todo, queremos empezar condenando la violencia en todas sus formas, sin importar de dónde ni de quién provenga. En el día de la fecha, a una semana de los lamentables acontecimientos ocurridos en nuestro estadio, nos presentamos ante ustedes, los medio de comunicación, y de car aa todas las socias, socios e hinchas del Club Atlético Independiente, con la misión de defender los intereses de nuestra institución y los derechos de nuestra gente, amparados en la verdad de lo sucedido”, fue la introducción que realizó el mandatario, que estuvo acompañado por el Secretario General del Club, Daniel Seoane, y el vicepresidente 1°, Carlos Montaña.

Grindetti aseguró que enviaron a la Conmebol “un informe detallado” donde incorporaron “archivos adjuntos, alegatos y pruebas” para defender al club: “Demostrando que Independiente no fue responsable de los hechos sino víctimas de ataques violentos, premeditados e intencionados por parte de un grupo de delincuentes que vino a nuestra casa con un único objetivo: generar incidentes”.

“No permitiremos que se confunda a la opinión pública y que quienes no estuvieron en la cancha se lleven una impresión distinta sobre lo que realmente pasó”, planteó.

El argumento del Rojo para defenderse ante Conmebol está enfocado en los hechos que protagonizaron los fanáticos de la U de Chile que desembarcaron en la Tribuna Pavoni Alta: “Reconocemos que el Reglamento de Conmebol asigna al club organizador la responsabilidad sobre el evento, pero entendemos que esa responsabilidad no significa bajo ningún aspecto que Independiente haya sido responsable de los actos de violencia que sucedieron contra nuestra gente, ni la suspensión, ni la cancelación del partido. Debemos subrayar que el partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acreditan los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y de las fuerzas de seguridad”.

Grindetti aseguró que la entidad argentina cumplió “de manera rigurosa” con “todas las obligaciones que estaban bajo su órbita”, aunque aclaró: “No puede sustituir ni las funciones ni las decisiones que corresponden exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Para este encuentro Independiente implementó todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa de Conmebol. Dada la masiva concurrencia visitante y los antecedentes recientes de incidentes protagonizados por esa parcialidad en torneos internacionales, el partido fue clasificado como de ‘alto riesgo’”, por lo que se desplegó un operativo de seguridad que estuvo compuesto por 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 14 funcionarios de Aprevide, ocon 45 moviles operativos, 330 controles de acceso, 12 efectivos de bomberos, 6 unidades de terapia intensiva móvil, 16 socorristas, 7 médicos y 15 enfermeros.

El máximo directivo de Avellaneda puso el foco en los hechos de violencia que previamente habían protagonizado los barristas de U de Chile, quienes inclusive en los días previos al duelo de Copa Sudamericana quedaron bajo la vista de la ANFP por lanzar “fuegos de artificios , bombas de estruendo y bengala”, según el propio informe que elevó el árbitro Piero Maza tras el duelo con Audax correspondiente al torneo chileno. Al mismo tiempo, la institución chilena carga con dos sanciones previas en Conmebol por sucesos ocurridos durante los compromisos ante Guaraní de Paraguay y Botafogo de Brasil.

Grindetti apuntó contra los barras chilenos que generaron desmanes en Avellaneda (AP Photo/Gustavo Garello)

“A la hinchada visitante se le asignó, además, una tribuna con aforo reducido para garantizar condiciones de seguridad”, aseguró Grindetti en su exposición ante la prensa que no se abrió a las preguntas de los periodistas.

“Los hechos de violencia comenzaron antes del inicio del partido. Apenas ingresada al estadio, la parcialidad de la Universidad de Chile, ubicada en la Tribuna Pavoni alta, inició una acción organizada y deliberada: destruyeron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados, provocaron un foco de incendio y vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón con el único fin de utilizarlos como proyectiles. Durante más de 4 horas arrojaron objetos de manera ininterrumpida contra los hinchas locales en la Tribuna Pavoni baja y la Garganta 1. A ello se le sumó el ingreso de bombas de estruendo y armas blancas, lo que demuestra que no se trató de desmanes improvisados, sino de un plan de violencia premeditado destinado a generar caos y forzar la suspensión del partido”, detalló sobre los primeros hechos de violencia que se desataron en la caótica noche del miércoles 20 de agosto.

“Las acciones continuaron sin cesar incluso después que la voz del estadio le advirtiera a la hinchada visitante que se retirara de la tribuna para evitar sanciones. Sólo después de la cancelación del partido y de la evacuación parcial de la tribuna visitante, se produjeron hechos de violencia protagonizados por un grupo de delincuentes disfrazados de hinchas de nuestro club. Los condenamos enérgicamente y vamos a exigir que esas personas nunca más pisen una cancha de fútbol. Pero no podemos decir lo mismo de la Universidad de Chile y sus dirigentes: su accionar es cómplice y vergonzoso. En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, eligieron encubrirlos y culpar a otros”, planteó sobre el violento ataque de un grupo de barras del Rojo contra los últimos fanáticos chilenos que permanecían entonces en la tribuna cerca de la madrugada del miércoles.

Hay que recordar que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 100 hinchas de la U de Chile tras los sucesos de violencia, aunque fueron liberados horas más tarde: “Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad instalando que los únicos violentos fueron los argentinos. Cuando todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad, la misma que ya viene sembrando violencia en los últimos partidos. Lo digo con indignación y lo voy a repetir donde haga falta. A diferencia de la Universidad de Chile, en Independiente no hay lugar para la violencia ni la vamos a tolerar nunca. Estas acciones violentan excedente por completo la responsabilidad de Independiente como club organizador. Desde el primer minuto, nuestra institución se puso a disposición de las autoridades y seguirá trabajando con ellas para que cada responsable sea identificado y sancionado”.

En esa línea, se conoció que durante el mediodía de este miércoles se ordenaron ocho detenciones y allanamientos. “Independiente continúa acompañando a cada uno de los socios, socias e hinchas agredidos. Hasta el momento hemos recibido más de 700 testimonios, de los cuales más de 300 aseguran haber sufrido lesiones. Seguiremos escuchando a cada uno de ellos y nos estaremos contactando a través de un equipo de profesionales para brindarles contención y asesoramiento legal”, profundizó sobre la investigación interna que inició el club.

Independiente publicó un video en repudio de lo ocurrido con la U de Chile

No hay una fecha precisa para saber cuándo se dará su veredicto la Conmebol, aunque días atrás el organismo planteó que la llave de cuartos de final que tendrá de un lado a Alianza Lima será entre el 18 y el 25 de septiembre, aunque el rival del elenco peruano se conocerá tras la “decisión de los órganos judiciales” del organismo con sede en Asunción.

Noticia en desarrollo...