Ordenaron ocho detenciones y allanamientos por los incidentes en el partido entre Independiente y U de Chile

Una imagen que refleja lo ocurrido en Avellaneda (AP Photo/Gustavo Garello)

El juez José Luis Arabito, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, ordenó una serie de allanamientos con pedidos de detención sobre los ocho imputados por los graves incidentes ocurridos en las tribunas del estadio de Independiente durante el partido que el conjunto de Avellaneda disputaba con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El magistrado dio curso de esta manera al pedido que había realizado ayer el fiscal Mariano Zitto. Los buscados por los autoridades son los identificados que están más comprometidos, ya que son investigados por el intento de homicidio de los simpatizantes chilenos. Los procedimientos son realizados por efectivos de la Policía Bonaerense y de la policía porteña.

Fuentes judiciales indicaron que son 19 las causas abiertas tras los episodios de violencia ocurridos en el Libertadores de América, cuatro son las más importantes: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una por intento de homicidio; todas agravadas por haberse dado en un espectáculo deportivo.

El fiscal Zitto consideró que los incidentes porque la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el club, "resultó insuficiente para contener los disturbios“.

El día de los incidentes fueron detenidos más de 100 hinchas de la U de Chile

El funcionario judicial a cargo de la investigación también afirmó que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la Policía Bonaerense.

“Les puedo decir que el bombardeo de imágenes que nos llegaron es incontable. Acá había familias, uno de los motivos para pedir la clausura (del estadio) es considerar el tenor, la fuerza de estas imágenes. Esta persona desnuda en la tribuna, golpes a más no poder o incluso personas que estaban arrodilladas haciéndoles pedir perdón...”, sostuvo el fiscal en declaraciones radiales.

“Ya cuando ingresa la gente de Chile, que fueron dos o tres horas antes, empiezan con esta situación que va creciendo, la rotura de las cámaras... Uno de los planteos que hice, que las autoridades de la Conmebol se retiraron cuando yo llegué y hablaron dos segundos conmigo, es esta situación. Esto venía en escalada desde antes, ya caían cosas de la tribuna visitante a la local”, marcó el germen del caos.

“Esto se podría haber evitado y la violencia que escala antes del partido ya debería haber alertado a los organizadores”, añadió Zitto.

Una de las escenas más dramáticas de la noche de los incidentes. Un hincha de la U de Chile se arroja a la tribuna inferior, hostigado por hinchas locales (Foto EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En las últimas horas, Independiente presentó su descargo ante la Conmebol. El organismo que rige el fútbol sudamericano abrió un expediente para determinar las responsabilidades sobre lo ocurrido y ahora deberá tomar decisiones, tanto desde el punto de vista deportivo como sobre la posibilidad de aplicar sanciones, que se anticipa serán duras.

El encuentro entre Independiente y la U de Chile correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la siguiente llave aguarda la resolución Alianza Lima, el conjunto peruano que dirige Néstor Pipo Gorosito.