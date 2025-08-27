Deportes

Ordenaron ocho detenciones y allanamientos por los incidentes en el partido entre Independiente y U de Chile

Se trata de hinchas del elenco de Avellaneda que son investigados por su participación en los graves enfrentamientos ocurridos durante el encuentro por la Copa Sudamericana

Gustavo Grabia

Por Gustavo Grabia

Guardar
Una imagen que refleja lo
Una imagen que refleja lo ocurrido en Avellaneda (AP Photo/Gustavo Garello)

El juez José Luis Arabito, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, ordenó una serie de allanamientos con pedidos de detención sobre los ocho imputados por los graves incidentes ocurridos en las tribunas del estadio de Independiente durante el partido que el conjunto de Avellaneda disputaba con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El magistrado dio curso de esta manera al pedido que había realizado ayer el fiscal Mariano Zitto. Los buscados por los autoridades son los identificados que están más comprometidos, ya que son investigados por el intento de homicidio de los simpatizantes chilenos. Los procedimientos son realizados por efectivos de la Policía Bonaerense y de la policía porteña.

Fuentes judiciales indicaron que son 19 las causas abiertas tras los episodios de violencia ocurridos en el Libertadores de América, cuatro son las más importantes: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una por intento de homicidio; todas agravadas por haberse dado en un espectáculo deportivo.

El fiscal Zitto consideró que los incidentes porque la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el club, "resultó insuficiente para contener los disturbios“.

El día de los incidentes
El día de los incidentes fueron detenidos más de 100 hinchas de la U de Chile

El funcionario judicial a cargo de la investigación también afirmó que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la Policía Bonaerense.

“Les puedo decir que el bombardeo de imágenes que nos llegaron es incontable. Acá había familias, uno de los motivos para pedir la clausura (del estadio) es considerar el tenor, la fuerza de estas imágenes. Esta persona desnuda en la tribuna, golpes a más no poder o incluso personas que estaban arrodilladas haciéndoles pedir perdón...”, sostuvo el fiscal en declaraciones radiales.

“Ya cuando ingresa la gente de Chile, que fueron dos o tres horas antes, empiezan con esta situación que va creciendo, la rotura de las cámaras... Uno de los planteos que hice, que las autoridades de la Conmebol se retiraron cuando yo llegué y hablaron dos segundos conmigo, es esta situación. Esto venía en escalada desde antes, ya caían cosas de la tribuna visitante a la local”, marcó el germen del caos.

“Esto se podría haber evitado y la violencia que escala antes del partido ya debería haber alertado a los organizadores”, añadió Zitto.

Una de las escenas más
Una de las escenas más dramáticas de la noche de los incidentes. Un hincha de la U de Chile se arroja a la tribuna inferior, hostigado por hinchas locales (Foto EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En las últimas horas, Independiente presentó su descargo ante la Conmebol. El organismo que rige el fútbol sudamericano abrió un expediente para determinar las responsabilidades sobre lo ocurrido y ahora deberá tomar decisiones, tanto desde el punto de vista deportivo como sobre la posibilidad de aplicar sanciones, que se anticipa serán duras.

El encuentro entre Independiente y la U de Chile correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la siguiente llave aguarda la resolución Alianza Lima, el conjunto peruano que dirige Néstor Pipo Gorosito.

Temas Relacionados

IndependienteUniversidad de ChileIncidentes en Independiente-U de ChileCopa Sudamericanaargentina-deportes

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

La reflexión del Ruso Verea sobre la violencia en Independiente-U de Chile: “Hubo una romantización a la barra”

El ex arquero y periodista deportivo analizó el flagelo de la violencia en el fútbol y el reciente episodio en Avellaneda

La reflexión del Ruso Verea

Un jugador de Boca habló del quiebre en el vestuario y la influencia de Leandro Paredes: “Hubo una charla que nos cambió la mentalidad”

Juan Barinaga se refirió a la realidad del Xeneize y marcó el antes y el después para volver a ganar

Un jugador de Boca habló

El presidente de Independiente detalló los 4 puntos clave del descargo ante Conmebol y apuntó contra U de Chile: “Fue un plan de violencia premeditado”

Néstor Grindetti afirmó que la dirigencia de chilena optó por “encubrir” a los fanáticos de ese club que protagonizaron hechos de violencia en Avellaneda

El presidente de Independiente detalló

Arranca la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

El conjunto albiceleste disputará su último partido como local en el estadio Monumental ante la Vinotinto

Arranca la venta de entradas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La langosta de mar azul

La langosta de mar azul brillante: las razones de su color extraordinario y por qué su edad sorprenden a la ciencia

Inseguridad, miedo y pobreza son los problemas que más afectan la vida de los argentinos, según una encuesta

Morgan Stanley comparó a la Argentina con Star Wars: “Los inversores van a tener que creer en La Fuerza aunque no la vean”

Qué se sabe del gusano “come carne” que se detectó en EEUU y preocupa a las autoridades sanitarias

Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre: le disparó al menos 9 veces

INFOBAE AMÉRICA
La isla paradisiaca que impone

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Bolivia: liberación de Camacho y Pumari reabre el debate de la crisis política de 2019 y aviva la polarización

TELESHOW
Romina Uhrig se sumó a

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

Daniel Agostini lamentó la inesperada muerte de su representante: “Siempre vivirás en mi corazón”

Wanda Nara adelantó como será el videoclip de su nueva canción: luces verdes, humo y la “Hello Kitty tumbera”