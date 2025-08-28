Deportes

La imagen del DT de Manchester United que generó críticas y se volvió viral en medio de la derrota contra un equipo de cuarta división

Los usuarios se desquitaron con Ruben Amorim en redes sociales tras la eliminación de los Red Devils de la Copa de la Liga por penales

La imagen real de Amorim
La imagen real de Amorim en la transmisión durante la derrota del United

La eliminación del Manchester United ante el modesto Grimsby Town en la Copa de la Liga ha desencadenado una oleada de burlas hacia el entrenador Ruben Amorim en redes sociales. En el partido disputado este miércoles en Inglaterra, el equipo dirigido por el técnico portugués fue superado en la tanda de penales, tras igualar 2-2 ante un rival de la Cuarta División inglesa.

Mientras que medios británicos como Sky y The Sun informaron que la derrota generó un clima de descontento puertas adentro, del lado de afuera la ironía por parte de la afición tomó protagonismo después de que se viralizara una imagen de Amorim bajo la lluvia durante el dramático desenlace.

En redes sociales, la reacción no se hizo esperar. Diversos usuarios difundieron memes y montajes fotográficos señalando el desconcierto y la preocupación del entrenador del United. La imagen que utilizaron para crear los memes mostraba a Amorim empapado, revisando su tablero de tácticas, con gestos de frustración y buscando alternativas para revertir un marcador adverso de 0-2 frente a un equipo clasificado 58 puestos por debajo en la estructura del fútbol inglés.

La transmisión televisiva, recogida por Sky, dejó en primer plano el gesto de Amorim, lo que sirvió de inspiración para burlas virales.

Algunos aficionados transformaron la imagen del entrenador utilizando herramientas digitales. Circularon montajes donde el técnico aparecía jugando con un tablero, mientras en otros se lo veía con juegos de mesa infantiles. Otras ediciones lo mostraban consultando cartas de reconocidos dibujos animados o tejiendo una bufanda con los colores del club ante la impotencia del momento.

La imagen pronto fue interpretada por algunos simpatizantes como una muestra de falta de ideas. Incluso acompañaron los memes con frases como “estaba fingiendo estar ocupado en el trabajo”.

Las burlas sobre la postura de Amorim aumentaron después de que se conoció que durante la extensa definición por penales el técnico evitó observar los lanzamientos finales. En palabras de los seguidores, esa actitud fue interpretada como cobardía. También se multiplicaron los pedidos de destitución en distintos foros virtuales, donde la afición exigió medidas tras la eliminación.

El propio entrenador reconoció la mala imagen dada por el equipo. Según declaraciones recogidas por Sky, Amorim admitió: “Al final, no importa si nos recuperamos o no. Son las señales que dio el equipo al principio del partido”. Sobre el resultado, señaló con autocrítica: “Creo que ganó el mejor equipo, el único que estaba en la cancha”. La tanda final de penales, que se extendió hasta el fallo de los jugadores Cunha y Bryan Mbeumo, sentenció la eliminación del equipo más costoso de la ronda ante un rival modesto.

La preocupación entre la hinchada escaló porque el Manchester United no exhibe progresos futbolísticos ni consistencia anímica. La polémica también se alimentó con la decisión de Amorim de no incluir al atacante argentino Alejandro Garnacho, quien estaría cerca del Chelsea según reportaron medios como Sky.

En el inicio de la temporada, los resultados deportivos del United han sido negativos. El conjunto ocupa el puesto 16 en la Premier League, con una derrota inicial ante el Arsenal y un empate frente al Fulham. Debido a la campaña anterior, el club tampoco participará en torneos internacionales este año.

