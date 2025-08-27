Deportes

Sorpresa en Inglaterra: Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga ante un equipo de la Cuarta División

Los Diablos Rojos perdieron por penales ante el humilde Grimsby Town y se despidieron de la Carabao Cup en segunda ronda

Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup (Copa de la Liga) tras caer en la segunda fase por penales (empató 2-2 en el tiempo regular) ante el Grimsby Town de la Cuarta División del fútbol inglés (League Two). El resultado marcó un nuevo golpe para el conjunto que dirige el portugués Ruben Amorim, que sigue sin ganar en lo que va de la temporada.

El humilde conjunto del ascenso se imponía 2-0 en el transcurso del primer tiempo, pero el legendario equipo de la máxima categoría alcanzó el empate de forma agónica en el último minuto gracias a un tanto de Harry Maguire. En los penales, el brasileño Matheus Cunha y el camerunés Bryan Mbeumo fallaron sus disparos (el United pagó 70 millones de dólares por el pase de ambos) y le permitieron a los locales festejar una victoria épica.

El encuentro de eliminación directa, que se disputó en el Blundell Park de la ciudad costera de Cleethorpes con casi 10 mil espectadores en las tribunas, comenzó con una gran sorpresa en el primer tiempo, ya que el humilde equipo local se imponía 2-0 ante el poderoso United, que jugó con mayoría de titulares.

A los 21 minutos, tras una pérdida de balón del conjunto de Manchester, Grimsby Town abrió el marcador con un tanto de Charles Vernam, quien recibió un pase de Darragh Burns y definió dentro del área con un potente disparo de derecha al primer palo del arco defendido por André Onana.

El segundo dolor de cabeza para los Diablos Rojos llegó a la media hora de juego tras un tiro de esquina y un error garrafal de Onana. Burns lanzó el balón parado al corazón del área y, cuando parecía un sencillo rechazo, el arquero camerunés no pudo conectar la pelota, que le quedó servida a Tyrell Warren. El delantero acomodó el esférico con su brazo, pero el árbitro Tony Harrington ignoró la infracción, dejó seguir el juego y el futbolista marcó el segundo tanto sin oposición.

*El error de Onana en el segundo gol de Grisby Town

Para el inicio del complemento, Amorim realizó tres variantes, entre las que se destacó el ingreso del portugués Bruno Fernandes, quien tuvo el empate en sus pies con un remate lejano que contuvo en dos tiempo el arquero Christy Pym.

Con toda la artillería en el campo, Manchester United alcanzó el descuento, no sin antes sufrir en su propia área, luego de un remate cruzado de media distancia de Bryan Mbeumo, a los 75 minutos. Los Red Devils siguieron insistiendo para conseguir el empate y lo lograron a los 88′ tras un cabezazo de Harry Maguire.

El partido terminó igualado 2-2 y se definió en los tiros desde el punto del penal, donde el equipo de la Premier League no pudo sobrepasar la instancia al caer en una dramática definición por 12-11 en los disparos desde los 11 metros.

Para dimensionar la hazaña del Grimsby Town, la institución de 147 años de vida milita en la League Two, en el cuarto nivel del fútbol inglés. Los Marineros de la ciudad portuaria de Lincolnshire tienen el orgullo de haber jugado en todas las categorías y tuvieron un paso por la Premier League. Además, alcanzaron en dos ocasiones las semifinales de la FA Cup.

*El agónico empate del Manchester United

Cabe recordar que en el United no están jugando los argentinos Lisandro Martínez, quien se está recuperando de su lesión en la rodilla, y Alejandro Garnacho. El Bichito no es tenido en cuenta por el entrenador y está encaminada su salida al Chelsea de Enzo Fernández.

Manchester United comenzó con el pie izquierdo en la Premier League. En su debut cayó 1-0 ante el Arsenal en Old Trafford y luego empató 1-1 en su visita al Fulham. El próximo sábado 30 de agosto recibirá al Burnley en busca de una pronta revancha para calmar los ánimos en el Teatro de los Sueños.

