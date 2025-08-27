La brutal autocrítica del técnico del United tras ser eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de Cuarta División

El testimonio de Ruben Amorim tras la eliminación del Manchester United

La eliminación del Manchester United ante el Grimsby, un equipo de la Cuarta División, en la segunda ronda de la Copa de la Liga, complicó aún más la situación del entrenador Ruben Amorim, quien no ocultó su preocupación en plena definición por penales. Luego del encuentro analizó la derrota y ofreció una brutal autocrítica.

“Al final, no importa si nos recuperamos o no. Son las señales que dio el equipo al principio del partido”, dijo el estratega lusitano en diálogo con Sky. “Creo que ganó el mejor equipo, el único que estaba en la cancha”, sentenció.

Este miércoles el Manchester United igualó luego de ir perdiendo 0-2. Pudo estirar la pelea hasta la definición por penales y, en la tanda que tuvo 12 disparos por lado, Amorim no ocultó su sufrimiento moviéndose primero de un lado hacia el otro y luego sentándose con cara de preocupación. En un momento se lo notó rendido mirando hacia abajo.

“Los mejores jugadores pierden, porque un equipo puede ganar contra cualquier grupo de jugadores”, agregó. Luego apuntó que “el equipo y los jugadores hablaron muy alto hoy. Así que, eso es todo, y perdimos. Ganó el mejor equipo”.

Ante la consulta de qué quiso decir con que el equipo “habló alto”, explicó que “creo que quedó muy claro lo que dijeron, así que sigamos con lo de hoy. Creo que quedó muy claro para todos lo que pasó hoy”.

Más allá del resultado, la preocupación crece porque el conjunto a cargo de Amorim no muestra respuestas ni reacciones, más allá de lograr empatarle en los 90 minutos a un equipo de la Cuarta División.

“Solo quiero decirles lo siento mucho a los fanáticos. Ellos nos dan siempre el apoyo... No tengo nada que decir, sólo que lo siento mucho”, continuó. Cuando le preguntaron por las fallas del arquero André Onana, fuertemente cuestionado, buscó poner en el blanco al plantel completo. “No se trata de Onana. No es el arquero. Es más que eso: es todos”, subrayó. “Cuando todo es tan importante en nuestro club, todo es un problema”, concluyó.

En el encuentro de este miércoles, el Grimsby se puso en ventaja con dos tantos de Tyrell Warren, el segundo debido a un grosero error del arquero André Onana quien no pudo bajar la pelota tras un centro. En el complemento, el United lo empató gracias a Bryan Mbeumo y al gol agónico de Harry Maguire. En la definición desde los doce pasos, Cunha y el propio Mbeumo fallaron sus tiros y el elenco del Ascenso se impuso por 12-11.

El inicio de la temporada para el Manchester United es para el olvido. En la Premier League marcha en el 15º puesto entre 20 equipos. En el arranque perdió 1-0 de local ante el Arsenal y en la segunda fecha igualó 1-1 con Fulham. En la próxima fecha recibirá al Burnley, este sábado desde las 10.30, hora de Argentina.

*La increíble definición por penales

Cabe recordar que en esta temporada el Manchester United no tendrá participación internacional porque en el ejercicio anterior finalizó en la 15ª colocación en la Premier League.

Más allá de lo futbolístico, el arranque del presente ejercicio también fue marcado por la polémica, ya que Amorim no tiene en cuenta al argentino Alejandro Garnacho, quien estaría cerca de incorporarse al Chelsea.

Para esta temporada el Manchester United gastó 240 millones de euros (280 millones de dólares) y no avanzó en la compra de Emiliano “Dibu” Martínez, quien sigue atajando en el Aston Villa.

Amorim quedó en la cuerda floja y desde Inglaterra afirman que hay dos candidatos que podrían reemplazar al lusitano. Se trata de Oliver Glasner, DT del Crystal Palace y de Gareth Southgate, que está libre después de su desvinculación de la selección de Inglaterra.