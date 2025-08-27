Deportes

La brutal autocrítica del técnico del United tras ser eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de Cuarta División

Ruben Amorim habló luego de caer en la segunda ronda del torneo ante el Grimsby: “Ganó el único equipo que estuvo en cancha”

Guardar
El testimonio de Ruben Amorim tras la eliminación del Manchester United

La eliminación del Manchester United ante el Grimsby, un equipo de la Cuarta División, en la segunda ronda de la Copa de la Liga, complicó aún más la situación del entrenador Ruben Amorim, quien no ocultó su preocupación en plena definición por penales. Luego del encuentro analizó la derrota y ofreció una brutal autocrítica.

“Al final, no importa si nos recuperamos o no. Son las señales que dio el equipo al principio del partido”, dijo el estratega lusitano en diálogo con Sky. “Creo que ganó el mejor equipo, el único que estaba en la cancha”, sentenció.

Este miércoles el Manchester United igualó luego de ir perdiendo 0-2. Pudo estirar la pelea hasta la definición por penales y, en la tanda que tuvo 12 disparos por lado, Amorim no ocultó su sufrimiento moviéndose primero de un lado hacia el otro y luego sentándose con cara de preocupación. En un momento se lo notó rendido mirando hacia abajo.

“Los mejores jugadores pierden, porque un equipo puede ganar contra cualquier grupo de jugadores”, agregó. Luego apuntó que “el equipo y los jugadores hablaron muy alto hoy. Así que, eso es todo, y perdimos. Ganó el mejor equipo”.

Ante la consulta de qué quiso decir con que el equipo “habló alto”, explicó que “creo que quedó muy claro lo que dijeron, así que sigamos con lo de hoy. Creo que quedó muy claro para todos lo que pasó hoy”.

Más allá del resultado, la preocupación crece porque el conjunto a cargo de Amorim no muestra respuestas ni reacciones, más allá de lograr empatarle en los 90 minutos a un equipo de la Cuarta División.

“Solo quiero decirles lo siento mucho a los fanáticos. Ellos nos dan siempre el apoyo... No tengo nada que decir, sólo que lo siento mucho”, continuó. Cuando le preguntaron por las fallas del arquero André Onana, fuertemente cuestionado, buscó poner en el blanco al plantel completo. “No se trata de Onana. No es el arquero. Es más que eso: es todos”, subrayó. “Cuando todo es tan importante en nuestro club, todo es un problema”, concluyó.

En el encuentro de este miércoles, el Grimsby se puso en ventaja con dos tantos de Tyrell Warren, el segundo debido a un grosero error del arquero André Onana quien no pudo bajar la pelota tras un centro. En el complemento, el United lo empató gracias a Bryan Mbeumo y al gol agónico de Harry Maguire. En la definición desde los doce pasos, Cunha y el propio Mbeumo fallaron sus tiros y el elenco del Ascenso se impuso por 12-11.

El inicio de la temporada para el Manchester United es para el olvido. En la Premier League marcha en el 15º puesto entre 20 equipos. En el arranque perdió 1-0 de local ante el Arsenal y en la segunda fecha igualó 1-1 con Fulham. En la próxima fecha recibirá al Burnley, este sábado desde las 10.30, hora de Argentina.

*La increíble definición por penales

Cabe recordar que en esta temporada el Manchester United no tendrá participación internacional porque en el ejercicio anterior finalizó en la 15ª colocación en la Premier League.

Más allá de lo futbolístico, el arranque del presente ejercicio también fue marcado por la polémica, ya que Amorim no tiene en cuenta al argentino Alejandro Garnacho, quien estaría cerca de incorporarse al Chelsea.

Para esta temporada el Manchester United gastó 240 millones de euros (280 millones de dólares) y no avanzó en la compra de Emiliano “Dibu” Martínez, quien sigue atajando en el Aston Villa.

Amorim quedó en la cuerda floja y desde Inglaterra afirman que hay dos candidatos que podrían reemplazar al lusitano. Se trata de Oliver Glasner, DT del Crystal Palace y de Gareth Southgate, que está libre después de su desvinculación de la selección de Inglaterra.

Temas Relacionados

deportes-internacionalManchester UnitedGrimsbyCopa de la Ligadeportesespndeportes-argentina

Últimas Noticias

Declararon como Personalidad Destacada a Zoe Díaz de Armas, la medallista olímpica argentina más joven de la historia

Recibió el reconocimiento en el Salón Dorado de la Legislatura porteña por su trayectoria ascendente, que incluye conquistas internacionales y marcas históricas para el deporte nacional

Declararon como Personalidad Destacada a

Recrudece la crisis en San Lorenzo: otros dos directivos presentaron la renuncia

Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom, vocales opositores, dieron un paso al costado con el objetivo de empujar la acefalía. Tras el escándalo de la cámara oculta, el presidente Marcelo Moretti levantó su licencia, pero le vaciaron la reunión de Comisión Directiva

Recrudece la crisis en San

Francisco Comesaña batalló hasta el final, pero no pudo con Cameron Norrie y quedó eliminado del US Open

El Tiburón perdió 6-7(5), 3-6, 7-6(0) y 7-6(4) ante el británico, en un partido que tuvo todos los condimentos. El único argentino que sigue en carrera es Francisco Cerúndolo

Francisco Comesaña batalló hasta el

Con la vuelta de una figura y sus titulares: la lista de citados de River para el duelo ante Unión y la posible formación

De cara al choque por Copa Argentina, Marcelo Gallardo planea armar un equipo ofensivo con Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio en el ataque. Los detalles

Con la vuelta de una

Los dos récords que logró Djokovic en su último triunfo en el US Open y la jugada en la que se burló de su edad: “Jóvenes 38 años”

El serbio superó en cuatro sets a Zachary Svajda y mantiene vivo el sueño de ganar su 25° Grand Slam

Los dos récords que logró
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanaron a ex funcionarios de

Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

El simple hábito que podría mejorar la calidad del sueño de los adultos jóvenes, según la ciencia

Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Declararon como Personalidad Destacada a Zoe Díaz de Armas, la medallista olímpica argentina más joven de la historia

Córdoba: una mujer cayó desde un tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato

INFOBAE AMÉRICA
Nvidia prevé ingresos récord impulsados por

Nvidia prevé ingresos récord impulsados por la demanda de chips de inteligencia artificial

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

TELESHOW
La publicación que encendió los

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”