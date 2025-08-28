Garnacho acordó su traspaso al Chelsea: los detalles de la operación y cuánto dinero recibirá el United

Garnacho jugará en el Chelsea (Reuters/Ed Sykes/)

La novela de Alejandro Garnacho y su salida del Manchester United fue una de las grandes animadoras del mercado de pases del fútbol europeo. Después de meses de rispideces entre el jugador, la institución y el cuerpo técnico, al punto que Rúben Amorin optó por marginarlo de la pretemporada del equipo, el extremo argentino ya acordó su llegada al Chelsea.

A días del cierre de la ventana de transferencias en el Viejo Continente (1 de septiembre), la entidad de Londres aceleró por quedarse con el joven albiceleste y su oficialización sería cuestión de tiempo. Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes europeos, ya “hay un acuerdo cerrado” entre el Manchester United y el Chelsea.

“ÚLTIMA HORA: ¡Alejandro Garnacho al Chelsea! ¡Aquí vamos! Acuerdo cerrado entre CFC y el Manchester United. Garnacho solo quería el Chelsea y firmará un contrato de siete años con el club por un precio cercano a los 40 millones de libras (más de 54 millones de dólares)”, destacó el cronista italiano. Cabe resaltar que una de las estrategias del cuadro londinense es firmar extensos contratos con los flamantes fichajes, algo que los ayuda para cumplir con el fair play financiero.

Un par de minutos después, Romano profundizó en los detalles de la operación. “Alejandro Garnacho estará el viernes en Londres para realizar pruebas médicas y firmar su contrato como nuevo jugador del Chelsea. Se confirmó una tarifa de £40 millones con una cláusula de venta del 10% acordada con el Manchester United”, aseguró Fabrizio Romano.

Los detalles de la operación, según Fabrizio Romano

De esta manera, Garnacho seguirá su carrera en la Premier League, uno de los principales objetivos que tenía para abandonar el Manchester United. Esto quedó reflejado en el momento en el que desestimó una propuesta por parte del Bayern Múnich de la Bundesliga. El elenco bávaro realizó una aproximación para quedarse con el futbolista argentino, quien rechazó inmediatamente la oferta y dejó en claro su postura: “Me venden al Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

Cabe recordar que el joven de 21 años tuvo varios roces con Rúben Amorim, quien lo dejó fuera de la lista de convocados a la pretemporada de los Red Devils. Además, tampoco fue citado a los primeros dos enfrentamientos del Manchester United en la Premier League, donde cayeron contra el Arsenal en Old Trafford e igualaron frente al Fulham.

Desde su debut con la camiseta Red en la temporada 2021/22, Garnacho jugó un total de 144 partidos oficiales con el United: convirtió 22 goles y brindó 26 asistencias. A esto le agrega la conquista de dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup 2024.

Pese a esto, el atacante que supo ser convocado a la selección argentina con Lionel Scaloni, perdió rodaje en los últimos meses. Bajón en el rendimiento individual, conductas inapropiadas y una mala relación con Amorim son algunos de los factores fundamentales en su marcha del Manchester. Sin embargo, recalará en un equipo dirigido por Enzo Maresca que tiene importantes variantes en el costado de su ofensiva: Pedro Neto, Jamie Bynoe-Gittens, Estêvão y João Pedro son algunos de los nombres con los que jugará.

Garnacho ganó la FA Cup con el Manchester United, donde se destacó como una de las figuras del equipo (REUTERS/Hannah Mckay)

Como de costumbre, Chelsea fue uno de los grandes animadores del mercado de fichajes y la llegada de Garnacho es una operación que se venía tejiendo hace varios meses. El campeón del Mundial de Clubes, según informó el medio especializado Transfermakt, desembolsó un total de 279 millones de euros. No obstante, recaudó en ventas cerca de 276 millones.

Dentro de los refuerzos más importantes se destacan el de Joao Pedro (63.70M), Jamie Bynoe-Gittens (56M), Jorrel Hato (44M), Liam Delap (35M), Estêvão (34M), entre otros. Por su parte, algunas de las bajas de peso que tuvo estuvieron centradas en Noni Madueke (56M al Arsenal), João Félix (30M al Al-Nassr), Djordjo Petrovic (28M al Bournemouth), Lesley Ugochukwu (28M al Burnley), Kieran Dewsbury-Hall (28M al Everton), Renato Veiga (24M al Villareal), entre otros.

Otra de las salidas que sufrió el Chelsea es la de Aaron Anselmino, que se marchó en calidad de préstamo al Borussia Dortmund de la Bundesliga. “El Borussia Dortmund ha respondido a la precaria situación de la defensa central con el fichaje de Aaron Anselmino, internacional argentino sub-20, cedido por el Chelsea. La cesión del jugador de 20 años finaliza el 30 de junio de 2026″, informaron desde el club alemán.