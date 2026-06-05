Deuda: cuáles son los vencimientos que tiene que enfrentar el Gobierno hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que están cubiertos todos los vencimientos del mandato de Javier Milei. (Jaime Olivos)

A pesar de que el Gobierno aún no presentó un detalle oficial sobre la aplicación de las garantías con organismos internacionales para cubrir los pagos de deuda previstos en julio por USD 4.200 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que todos los vencimientos hasta el final del mandato de Javier Milei están cubiertos. Una declaración que generó ruido ya que solo un par de días atrás, el viceministro, José Luis Daza, prometió presentar en breve la estrategia para garantizar un 2027 sin sobresaltos en materia financiera.

Durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei. Y la relación con el FMI no puede ser mejor, a todo nivel desde Kristalina hasta Luis Cubbedu”. El funcionario sostuvo que el esquema de pagos se encuentra garantizado hasta 2027 y remarcó el vínculo positivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tanto a nivel de Kristalina Georgieva como de Luis Cubbedu.

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El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que recién están comenzando a trabajar los mecanismos de financiamiento para 2027.

En concreto, la presentación de un programa financiero para el año electoral puede que esté cerca, pero los detalles todavía no se hicieron oficiales. “Nuestra intención es llegar al 2027 en una situación cómoda con un colchón, así como nos preparamos el año pasado, de antemano nos estamos preparando para tener un año sumamente tranquilo desde el plano financiero”, dijo Daza.

Es que una de las condiciones para cerrar la segunda revisión del acuerdo con el FMI, según comentó Daza, era que el equipo económico informe las garantias para cubrir los vencimientos de 2026. “Esa segunda revisión tiene una serie de metas en términos de compra de reservas y, de forma necesaria, llevaba asociada el cierre del programa financiero para el 2026. El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas”, sostuvo.

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En esa línea, marcó que la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías y que se van a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. “MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones, tiene que ir a directorio, tiene que ser aprobado, pero ese es el plan (...)”, agregó.

El cronograma de vencimientos

El Gobierno enfrenta un duro calendario de vencimientos de deuda externa entre julio de 2026 y diciembre de 2027, con un perfil de pagos que presenta picos de exigencia y negociaciones en marcha para asegurar los fondos necesarios. Según datos elaborados por GMA Capital, en 2026 los pagos suman USD 8.218 millones, pero ese monto se triplica en 2027 a 23.621 millones de dólares.

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En diálogo con Infobae, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, puntualizó que 2027 representa un año desafiante tanto por la magnitud de la deuda como por la concentración de los vencimientos. “En ese sentido los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para extender duration y acomodar los vencimientos son claves, teniendo en cuenta que el proceso electoral puede introducir mucha volatilidad en la macro hacia adelante”, explicó.

En la misma línea, precisó que los vencimientos en pesos para ese año llegan a $117 billones, mientras que en dólares, incluyendo los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), prestamos con bancos internacionales y deuda soberana, la suma totaliza 23.621 millones de dólares.

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De cara los vencimientos que restan en 2026, el equipo económico ya negocio la obtención de garantías internacionales para mejorar el acceso al financiamiento y reducir los riesgos de refinanciación. Una estrategia que se la presentó al FMI para lograr la aprobación de la segunda revisión. Ahora las diferencias surgen ante las recientes declaraciones del ministro Caputo donde aseguró que todos los vencimientos hasta el fin del mandato de Milei están asegurados. Mientras que Daza sostuvo a fines de mayo que recién están trabajando en eso.

Aunque en el evento del IAEF se trata de la primera vez que el ministro Caputo sostuvo, al menos públicamente, que cuando estén dadas las condiciones internacionales van a salir al mercado internacional. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido para los argentinos que nosotros buscaremos refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5% vía otros mecanismos como lo estamos haciendo (...). En la medida en que los mercados internacionales ofrezcan una tasa que para nosotros sea conveniente es lo que vamos a hacer”, planteó.

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