El gigante europeo al que rechazó Alejandro Garnacho para cumplir su deseo de jugar en el Chelsea

Garnacho rechazó al Bayern Múnich para jugar en Chelsea (Reuters/Jason Cairnduff

En las últimas horas se produjo un significativo avance entre Manchester United y Chelsea por el traspaso de Alejandro Garnacho. El delantero argentino que fue excluido de la lista de convocados para el frustrado debut de los Diablos Rojos en la temporada de Premier League (1-0 abajo ante el Arsenal en Old Tafford) está cada vez más cerca de mudarse a Londres. En medio, rechazó una propuesta de otro gigante europeo: Bayern Múnich.

La información fue confirmada por el periodista italiano especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, quien publicó: “¡El Chelsea avan en las negociaciones por Alejandro Garnacho! Acuerdo en marcha con el Manchester United. Excelente relación entre el CEO del United, Omar Berrada, y la cúpula del Chelsea. Garnacho sólo quiere al Chelsea y rechazó una propuesta del Bayern en las últimas 48 horas. No hay chances de ir ahí”.

“Me venden al Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”. La frase que también había soltado Fabrizio Romano sintetiza el nivel de presión que el delantero argentino ejerce sobre la dirigencia del Manchester United para forzar su salida rumbo al Chelsea. En un contexto de máxima tensión, el joven atacante ha optado por una postura inflexible, dispuesto a sacrificar tiempo de juego si el club no accede a su traspaso, una amenaza que expone la fractura en la relación con el entrenador Rúben Amorim y la cúpula directiva.

Garnacho, cada vez más cerca de ser un blue (Reuters/Paul Childs)

El conflicto se produce en vísperas del inicio de la nueva temporada de la Premier League, cuando el futuro de Garnacho se ha convertido en uno de los focos del mercado de pases inglés. Tras una campaña en la que perdió protagonismo y se vio envuelto en disputas internas, el club lo incluyó en la lista de transferibles. Sin embargo, la operación no avanzó debido a la falta de ofertas que satisficieran las exigencias económicas del Manchester United, que reclama cerca de 70 millones de euros por el pase, una suma que el Chelsea considera excesiva.

La situación personal de Garnacho se ha vuelto insostenible. El delantero, con contrato vigente hasta junio de 2028, percibe que la relación con Amorim se encuentra en su punto más bajo y ve improbable una reconciliación. La advertencia transmitida a la dirigencia —quedarse sin jugar durante medio año o más si no se concreta la transferencia— revela el grado de incomodidad y la determinación del futbolista por cambiar de aires. El interés del Chelsea se explica, en parte, por la posibilidad de reunirlo con Enzo Fernández, otro referente argentino en el plantel blue.

En paralelo a la disputa contractual, Garnacho ha buscado reafirmar su identidad y motivación a través de su entorno personal. Tras una controversia reciente por aparecer en una imagen junto a un vapeador, el atacante compartió en sus redes sociales una instantánea de su rutina de entrenamiento en un gimnasio privado que mandó a construir en su domicilio. La fotografía, publicada en una stories de Instagram, lo muestra recostado en una camilla de ejercicios, acompañado por un emoji de agotamiento. Al fondo, tres gigantografías dominan la escena: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el propio Garnacho, de espaldas, con su apellido y el número 17 que utiliza en el Manchester United.

La stories de Instagram que Garnacho compartió con un guiño a Messi

El gimnasio rinde homenaje a figuras históricas del deporte. Además de los murales de Messi y Cristiano Ronaldo, se destacan imágenes de Michael Jordan y Muhammad Ali. En la representación, Cristiano Ronaldo aparece con la camiseta del Manchester United de su primera etapa, mientras que Messi luce la número 10 de la selección argentina, la Copa del Mundo y la medalla de campeón de Qatar 2022. La decoración refleja la admiración de Garnacho por estos referentes y actúa como fuente de inspiración diaria durante su preparación física.

En el plano deportivo, el presente de Garnacho contrasta con sus inicios prometedores en el club inglés. Desde su debut profesional, ha disputado 144 partidos oficiales, con 26 goles y 22 asistencias. Su palmarés incluye la Carabao Cup en la temporada 2022/23 y la FA Cup en la 2023/24. En la selección argentina, suma 8 partidos y formó parte del plantel que conquistó la Copa América 2024. El propio futbolista ha reconocido en el pasado la influencia de Cristiano Ronaldo como modelo a seguir, aunque también ha manifestado respeto por Messi, con quien compartió equipo en la selección nacional.

UN MURAL DE GARNACHO VANDALIZADO EN OLD TRAFFORD

En las redes sociales se viralizó una fotografía en la que se observa violentado el portal de Garnacho a las afueras del estadio de los Diablos Rojos: le pintaron una serie de líneas cruzadas en torno a su rostro, en señal de tacharlo de la consideración del club. Algunos fanáticos reaccionaron en redes sociales a la imagen de la polémica con el mural vandalizado. El diario The Sun se hizo eco de los comentarios contra el atacante de 21 años. Una persona escribió “él se buscó esto a sí mismo”, otro lo definió como algo “merecido” y un tercer usuario dejó una tajante conclusión: “Con razón. No se puede traicionar a nadie frente al estadio”.