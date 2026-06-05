¿Se enfría el mercado de autos 0 km?: una automotriz estima una caída en las ventas para 2026 y advierte por los precios

El mercado automotor registró bajas de ventas en cuatro de los primeros cinco meses del año. Tras mayo está un 9,7% negativo contra 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cinco meses de operaciones y solo uno en el que se pudo superar la referencia interanual de ventas de autos 0 km, en la industria automotriz ya se empiezan a recalcular seriamente el resultado de 2026, incluso cuando todavía queda un mes para terminar la primera mitad del año.

Este jueves, durante el lanzamiento de los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo que ahora llegan importados desde Europa, Stellantis Argentina mostró un cuadro de proyecciones de ventas con un número menor en un 5% al que se estaba calculando en la industria.

PUBLICIDAD

La involución del mercado

“El año empezó de manera inesperada, bastante atípica en aceleración del mercado. No en cantidad de productos y de nuevas marcas, sino en proyecciones. A un mes de cerrar el primer semestre, tenemos una retracción del mercado que nos pone en el orden del 9% al 10 por ciento. Pero si en el segundo semestre se da una aceleración como la del año pasado podríamos mejorar la proyección y pensar en unas 550.000”, dijo durante su presentación, Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis.

Stellantis aplicó un 1,5% de aumento en Fiat y Citroën, pero dejó los precios sin modificar para Peugeot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos minutos más tarde, en rueda de prensa, el presidente de la compañía, Martín Zuppi, amplió la mirada que tienen sobre el mercado actual, enfatizando que si se mira el número y una eventual caída del 5%, de todos modos sería un mercado estable.

PUBLICIDAD

“El gran driver del aumento del mercado el año pasado fue la financiación con costos y tasas mucho más bajas de lo que había anteriormente. Por eso pasamos de 390.000 a 580.000 autos cero kilómetro. No quiero decir con esto que se desinfló la financiación. Lo que quiero decir es que me parece que ahora el mercado se normalizó un poco más. No lo veo problemático”, evaluó.

“Tuvimos un pico muy alto, un crecimiento de 50% entre 2024 y 2025. Y 2026 puede bajar un poquito, puede pasar, pero 580.000 o 550.000 es un mercado estable”, afirmó.

PUBLICIDAD

Los precios de los 0km

Este mes Stellantis aplicó un 1,5% de aumento en Fiat y Citroën, pero dejó los precios sin modificar para Peugeot. En general, el sector automotor está reaccionando a la caída de ventas con valores congelados o mínimas correcciones de precios, aún a pesar de un índice de inflación que continúa, que rondó el 3% en febrero y marzo, y recién en abril mostró una baja que lo llevó al 2,6%.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, dice que el mercado está estable pero que los precios no deberían seguir bajando sino quizás subiendo acordes a la inflación. (Stellantis Argentina)

“Hoy la rentabilidad es muy baja, tanto para la terminal como para el concesionario. Mucho menos de lo que era antes. Pero esto puede pasar vendiendo autos, heladeras o caramelos. En el momento que vos tenés oferta casi ilimitada y una demanda sostenida, todos queremos vender más y claramente raleamos el precio bajando rentabilidades”, analizó el CEO de la compañía.

PUBLICIDAD

En las listas de precios de junio hubo una suba inesperada e importante en dólares de una marcha china, lo que generó una cierta señal de alarma porque podría representar el inicio de una recuperación de precios de las automotrices después de casi no tocar las listas desde febrero o marzo.

“No creo que haya mucho más espacio para seguir teniendo una inflación en pesos, con un tipo de cambio sostenido que se convierte en inflación en dólares, y con rentabilidades bajas como tenemos. Me parece que en algún momento el mercado va a empezar a acompañar esto con precios", analizó Zuppi.

PUBLICIDAD

“La gente quizás puede esperar que el precio del auto baje, pero si no pasa nada externo, no creo que ocurra. Si sacan un impuesto sí, porque es una baja orgánica, pero de otro modo es poco probable que sigan bajando los precios, y de a poquito se va a empezar a recuperar un poco el precio acompañando la inflación”, finalizó.