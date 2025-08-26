Otra polémica de Alejandro Garnacho: mientras define su futuro, se mostró junto a “dos morenas misteriosas”

Garnacho se mostró junto a Lauri, influencer española, y su amiga (The Sun)

El delantero argentino Alejandro Garnacho enfrenta momentos de incertidumbre en su carrera profesional y en su vida personal, luego de quedar relegado del primer equipo del Manchester United. La situación del jugador se agudizó en las últimas semanas, tras quedar excluido de la plantilla por decisión del técnico Ruben Amorim, quien tomó la medida luego de la reacción del futbolista ante su suplencia en la final de la Europa League frente a Tottenham.

La prensa inglesa reportó que, mientras se resuelve su futuro, Garnacho fue fotografiado en las calles de Manchester junto a dos “morenas misteriosas”, una de ellas identificada como Lauri, influencer española con presencia en redes sociales y más de 50.000 seguidores en Instagram.

Según informó el prestigioso diario The Sun, ambos mantienen contacto en redes sociales y, aunque los rumores sobre un vínculo sentimental tomaron fuerza, los medios británicos señalaron que no existen pruebas de una relación más allá de la amistad. Garnacho también había sido vinculado en el pasado con otra influencer, Ona Gonfaus, después de que circularan versiones sobre un viaje juntos en caravana.

A nivel personal, los medios destacaron la distancia entre el futbolista y Eva García, madre de su hijo Enzo, relacionando la posible ruptura con movimientos en redes sociales, donde ambos dejaron de seguirse. Garnacho se muestra sereno en público ante el contexto y aprovecha el tiempo libre durante la definición del mercado de pases europeo, que cierra el 31 de agosto.

El futuro deportivo del juvenil de 19 años permanece sin definir. Según sostuvo el periodista Fabrizio Romano, Garnacho rechazó en las últimas 48 horas un nuevo acercamiento desde la Saudi Pro League porque su intención es ser transferido al Chelsea, que a priori aparece como principal candidato a incorporarlo.

Las negociaciones avanzan con cautela debido a las exigencias económicas del Manchester United, que pidió cerca de 60 millones de dólares por el pase. Otros clubes europeos, como Bayern Múnich, Roma y Napoli, también monitorean la situación, mientras que la preferencia del jugador sería una transferencia al fútbol inglés. En caso de no prosperar un traspaso definitivo, una cesión tampoco está descartada en el escenario actual.

La inactividad reciente repercutió negativamente en la convocatoria de Garnacho para la selección argentina, ya que Lionel Scaloni no lo incluyó en la última lista de Eliminatorias. Su continuidad en la Albiceleste depende del regreso a la competencia oficial y de un club que le permita retomar ritmo y exposición, dos condiciones que parecen hoy más cercanas en un traspaso inmediato.

En el plano competitivo, el Manchester United aún no ganó en la presente temporada, situación que agudiza las tensiones internas y presiona para resolver salidas de jugadores sin espacio, grupo al que pertenece Garnacho junto a otros casos como Jadon Sancho, Antony, Rasmus Hojlund y Tyrell Malacia. The Sun detalló que la directiva busca cerrar la salida del atacante antes del cierre del mercado, mientras Chelsea evalúa alternativas para concretar el acuerdo.

