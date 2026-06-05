Cómo va a seguir el programa de compra de reservas del Banco Central hasta fin de año

El Banco Central ya superó la meta de compra de reservas que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcance los USD 10.000 millones adquiridos a principios de junio y superara la meta de compras de divisas para todo 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cuál es el objetivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anticipó que el ritmo comprador no se sostendría durante lo que resta del año.

“La meta con el FMI es una sola: USD 10.000 millones de dólares. No hay tal cosa como una ‘meta de mínima’ y una de ‘máxima’. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con siete meses de anticipación. Una gran noticia”, escribió el ministro en la red social X.

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A principios de esta semana, durante su participación en el evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras), Caputo ya había explicado que el compromiso con el FMI era por 10.000 millones de dólares. Esta cifra, según detalló, corresponde a la única meta formal que el país mantiene con el organismo internacional y representa el piso que guió la política cambiaria oficial durante los últimos meses.

No obstante, reconoció que en las conversaciones puertas adentro en el equipo económico plantearon otra meta de compra de reservas. “Nosotros éramos más optimistas y pensábamos que en un escenario en donde la cosa fuera muy bien podríamos llegar a comprar en el BCRA USD 17.000 millones”, detalló mostrando un gráfico ante empresarios. Sin embargo, el ministro subrayó que esa cifra solo correspondió a una expectativa interna y no a una meta formal establecida ante el FMI.

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Más allá de la liquidación de la cosecha gruesa, el equipo económico apunta al sector energético para mantener abastecida la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, señaló el titular de Hacienda en declaraciones recientes.

El techo de compras para Caputo

La perspectiva de Caputo incorporó incluso una proyección más audaz, vinculada al ritmo actual de compra de divisas por parte del BCRA. “Hoy, al ritmo de que viene comprando el BCRA, está prácticamente cumplida con el Fondo y si pudiéramos mantener ese ritmo, podríamos comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, seguramente vamos a estar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones”, aclaró ante el auditorio de la Cambras. En las últimas horas, el funcionario insistió en que el número de USD 24.000 millones surgió como una proyección teórica basada en la tendencia actual, sin constituir un objetivo formal ni una expectativa concreta.

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La hoja de ruta delineada por el jefe de la cartera económica se apoya en la comparación entre el compromiso formal con el FMI, las proyecciones internas de máxima y las tendencias observadas en el ritmo de compras del BCRA. En cada intervención, Caputo insistió en que el único lineamiento oficial corresponde al objetivo de USD 10.000 millones, y que los escenarios de USD 17.000 millones y USD 24.000 millones solo responden a cálculos técnicos o hipótesis sujetas a la evolución del mercado y a condicionantes macroeconómicos.

Las precisiones de Caputo se produjeron en un contexto en el que el cumplimiento anticipado de la meta con el FMI generó repercusiones en los ámbitos financiero y político. El ministro quiso ordenar la discusión pública y reiteró que cualquier cifra superior a USD 10.000 millones no forma parte de la agenda oficial ni condiciona la ejecución de la política económica.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la compra de reservas del Banco Central estará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones.

Así, Caputo sostuvo que lo más probable es que el saldo final de compras del BCRA en 2026 quede comprendido dentro del rango que va del compromiso internacional al escenario interno más optimista (USD 17.000 millones). Aunque no se debe perder de vista que más alla del objetivo de adquisición, el Gobierno también tiene uno de acumulación: USD 8.000 millones para diciembre de este año.

“Los USD 10.000 millones son consistentes con esos USD 8.000 millones de acumulación de acuerdo al programa financiero con el Fondo. No implican que se den al mismo tiempo. Está claro que las compras se dieron antes de lo esperado”, escribió Caputo en X en respuesta al economista Federico Machado quien afirmó que la meta para 2026 es la acumulación de reservas netas por USD 8.000 millones y “falta mucho para eso”.

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Aunque para la consultora 1816, el BCRA habría superado el objetivo de acumulación de reservas de junio. “Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada. Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos USD 2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre”, indicó la firma. Esto implicaría un cambio en el historial reciente de la Argentina: no debería solicitar un waiver -dispensa- en la próxima revisión.