El Chelsea cedió al ex Boca Aaron Anselmino a otro poderoso club europeo

Los Blues prestaron al defensor central argentino al Borussia Dortmund

Aaron Anselmino ganó el Mundial
Aaron Anselmino ganó el Mundial de Clubes en Chelsea y fue cedido al Borussia Dortmund (REUTERS/Mike Segar)

Se confirmó la salida de Aaron Anselmino del Chelsea: el ex defensor de Boca Juniors jugará a préstamo por un año en Borussia Dortmund. Así lo confirmaron ambos clubes a través de las redes sociales, en un acuerdo que se celebró sobre el final del mercado de pases (31 de agosto) y del que no se supieron las condiciones puntuales. Vale mencionar que pese a tratarse de un préstamo, la institución argentina recibirá un monto definido en concepto del mecanismo de solidaridad.

“El Borussia Dortmund ha respondido a la precaria situación de la defensa central con el fichaje de Aaron Anselmino, internacional argentino sub-20, cedido por el Chelsea. La cesión del jugador de 20 años finaliza el 30 de junio de 2026″, informaron desde el club alemán.

Lars Ricken, director ejecutivo del Borussia Dortmund, se refirió al arribo del argentino: “Debido a las lesiones de Emre Can, Nico Schlotterbeck y Niklas Süle, nos vimos obligados a hacer ajustes en la defensa central. Aaron Anselmino ya ha adquirido experiencia en la primera división de su país y tiene un gran potencial. No fue casualidad que el Chelsea FC le firmara un contrato a muy largo plazo el verano pasado”.

Además, el ex futbolista del Dortmund y director deportivo Sebastian Kehl, puntualizó: “Hemos seguido a Aaron desde su etapa en Boca Juniors. Es una excelente solución en nuestra situación actual. Un jugador talentoso que ha demostrado su calidad desde muy joven en estadios muy emotivos. Lo integraremos rápidamente porque lo necesitamos de inmediato y estamos deseando ver a Aaron con la camiseta negra y amarilla esta temporada”.

Anselmino, quien lucirá el dorsal 28 con los aurinegros, completó ayer con éxito el reconocimiento médico obligatorio y podría debutar en el Signal Iduna Park el próximo fin de semana en casa contra el Union Berlín. “Tengo muchas ganas de jugar contra el Borussia Dortmund y daré lo mejor de mí para triunfar con este gran club y su fantástica afición”, afirmó el joven argentino.

Según informó Boca Juniors en sus balances, Chelsea desembolsó 21 millones de dólares por la ficha del defensor pampeano de 20 años. Esto lo posicionó como la segunda venta más importante de la gestión de Juan Román Riquelme detrás de la de Equi Fernández al fútbol de Arabia Saudita y la cuarta más valiosa de la historia después de las de Fernando Gago al Real Madrid, Rodrigo Bentancur a la Juventus y Walter Samuel a la Roma.

Durante su estadía en Londres tuvo algunos contratiempos por lesión y aunque llegó a jugar con el segundo equipo de los Blues, recién tuvo su estreno oficial en el Mundial de Clubes al ingresar sobre el final del cotejo válido por los octavos de final ante Benfica. Los del italiano Enzo Maresca se consagraron campeones en Estados Unidos al vapulear 3-0 en la final al PSG, encuentro en el que Anselmino estuvo en el banco. Sus últimos minutos fueron en el amistoso ante Bayer Leverkusen el 8 de agosto pasado.

El Chelsea también informó respecto a su salida y lo despidió: “Aaron Anselmino se ha unido al Borussia Dortmund en calidad de cedido para el resto de la temporada. El defensa argentino fichó por los Blues procedente de Boca Juniors en agosto de 2024, firmando un contrato de largo plazo, antes de regresar a La Bombonera en calidad de préstamo. Anselmino jugó 18 partidos con Boca en todas las competiciones durante su préstamo antes de ser convocado en enero. El central formó parte de nuestro equipo victorioso en la Copa Mundial de Clubes el verano, haciendo su debut con el Chelsea como reemplazo de último momento en la victoria de octavos de final sobre el Benfica. ¡Buena suerte, Aarón!”.

