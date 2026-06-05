El Salvador

Manos que hablan y dedos que leen: El nuevo Hospital Rosales garantiza atención para sordos y ciegos en El Salvador

Explicar los síntomas sin necesidad de un intérprete familiar y regresar a casa sabiendo exactamente qué dice la receta médica ya es una realidad para las personas sordas y ciegas en El Salvador

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El Hospital Rosales incorpora tecnología accesible y recursos humanos especializados para eliminar barreras en la atención médica. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid.
El Hospital Rosales incorpora tecnología accesible y recursos humanos especializados para eliminar barreras en la atención médica. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid.

El sonido rítmico de una máquina rompe la solemnidad en la torre médica. No es un monitor cardíaco ni un ventilador de alta tecnología; es una impresora Braille que estampa puntos en relieve sobre una tarjeta blanca. A la par, en un silencio absoluto pero lleno de significado, unas manos se mueven con gracia y velocidad en el aire, dando una calurosa bienvenida.

El nuevo Hospital Nacional Rosales, una obra de primer mundo que ha decidido derribar las barreras invisibles de la exclusión para convertirse en el primer centro asistencial verdaderamente inclusivo de El Salvador. El día de ayer, 3 de junio, un equipo del medio internacional Infobae tuvo acceso exclusivo a las instalaciones para realizar un recorrido y conocer de primera mano este nuevo enfoque de atención humana.

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El director de Calidad y Sistemas de Gestión de la Red Nacional de Hospitales, Christian Morales, detalló el nivel de inclusión integral con el que se ha diseñado el flujo de atención. Tradicionalmente, una persona sorda o ciega se enfrentaba a un muro de incomprensión al llegar a un hospital público.

En el nuevo Rosales, esa realidad cambió por completo. El hospital cuenta con un equipo de profesionales específicamente capacitados en Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA). “Hemos capacitado a diferentes personas de la Unidad de Atención al Paciente para tener cobertura en cualquiera de nuestros turnos, por si viene alguna persona con este tipo de discapacidad u otras para poderlos atender”, explicó el funcionario.

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El centro también cuenta con personal específico que padece de ceguera, contratado para guiar y asistir a los pacientes que comparten esta misma condición. En este espacio es donde ocurre el milagro de la receta y la cita digital automatizada en sistema Braille. Christian Morales, mostrando el documento recién impreso por un colaborador ciego, aprovechó para dejar una valiosa lección de respeto:

El colaborador tomó el documento y, deslizando las yemas de sus dedos sobre el relieve con asombrosa velocidad, leyó con total precisión: “Es una cita para Cardiología. Está para el día viernes 5 de junio a las diez de la mañana. Y las indicaciones, que tiene que estar media hora antes”.

El nuevo Hospital Rosales en San Salvador implementa innovadoras formas de atención al paciente, enfocándose en la inclusión. El personal da la bienvenida en Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) y ofrece indicaciones en sistema Braille para personas con discapacidad visual. Video Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

¿Por qué es importante que se capacite o se contrate personal para atender personas ciegas y sordas?

La decisión de capacitar y contratar personal con discapacidad e instructores especializados en el nuevo Hospital Rosales no es un acto de caridad, sino una estrategia fundamental de salud pública y derechos humanos.

En primer lugar, la comunicación precisa es un asunto de vida o muerte en la medicina. Cuando un paciente sordo no puede explicar sus síntomas exactos, o cuando una persona ciega no comprende las dosis de su receta escrita, el riesgo de un diagnóstico erróneo o de una automedicación peligrosa se eleva drásticamente. Al contar con personal que domina la lengua de señas y sistemas de lectura accesibles, se garantiza la seguridad clínica del paciente.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La Plaza de la Salud y los pasillos renovados reflejan el compromiso del hospital con la inclusión y el bienestar de todos los usuarios. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

En segundo lugar, la contratación de personas ciegas para atender a la misma población ciega genera una empatía orgánica y rompe con la dependencia familiar. Un colaborador que vive con la misma condición entiende perfectamente los desafíos de orientación y movilidad dentro del nosocomio, devolviéndole la autonomía y la confidencialidad a los usuarios.

Al salir a la Plaza de la Salud, la sensación térmica de los modernos pasillos se mezcla con la brisa de los nuevos jardines. El nuevo Hospital Rosales ha demostrado que la modernización no solo se mide en la potencia de sus tomógrafos, sino en la sensibilidad humana para incluir a quienes muchas veces son invisibles.

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