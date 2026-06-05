Economía

Las tasas de los plazos fijos en pesos cayeron hasta el 15%, pero el dólar por ahora sigue haciendo la plancha

Los rendimientos de los depósitos son cada vez más negativos en términos reales, pero, hasta el momento, la dolarización sigue acotada. La dinámica del tipo de cambio podría cambiar en el segundo semestre, a partir de la menor oferta de divisas del campo

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Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses apilados sobre una mesa de madera rústica, mostrando la coexistencia de ambas monedas.
Los principales bancos del país ya ofrecen una tasa de plazo fijo que oscila entre 15% y 19,5 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar oficial tomó impulso en el arranque de junio, pero duró un suspiro. La cotización tocó ayer los $1.460, pero luego terminó retrocediendo hasta 1.455 pesos. El Banco Central, por su parte, aflojó el ritmo de compras que había tenido en mayo justamente para no darle un mayor envión a la divisa.

Hay algunos motivos que se mezclan para explicar por qué la cotización arrancó el mes más demandada. El motivo que aparece como preponderante es la tasa negativa en pesos que el propio Tesoro y el Central están promoviendo para las colocaciones de plazos más cortos. Pero ni así lograron mover demasiado al billete estadounidense.

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La tasa de caución, préstamos bursátiles de corto plazo, se opera en la zona de 22% anual, mientras que las Lecap más cortas que emite el Tesoro rinden alrededor del 25% anual en pesos.

Incluso los bancos están pagando ya mucho menos del 20% anual por plazos fijos a 30 días. Santander fue el más agresivo y en la web publica un rendimiento de apenas 15% anual, es decir casi la mitad de la inflación interanual. Otras entidades oscilan entre 16% y 19,5 por ciento. Se trata de rendimientos negativos en términos reales, es decir que se ubican por debajo de la inflación.

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Lo mismo sucede incluso con los Boncer (bonos ajustados por inflación) de plazos más cortos. Tienen rendimiento negativo, o sea que pagan menos que la inflación que se vaya observando mes a mes.

Esas tasas negativas tienen una lógica: darle impulso a la actividad, permitiendo que las empresas consigan capital de trabajo más barato. Hoy la tasa de descuento de cheque garantizado por empresas de primera línea está por debajo del 30 por ciento. Además, en la medida que bajen las tasas es más fácil refinanciar a deudores morosos, que tuvieron un salto importante desde fines del 2025.

Aunque a priori no parece tener demasiada lógica, en la medida que el dólar se mantiene quieto este tipo de inversiones en pesos puede resultar negocio al medirla en moneda dura. El desafío aparece cuando esa tasa en pesos ya no compensa el aumento del tipo de cambio.

En el mercado ya se venía anticipando que la combinación de tasas en pesos negativas en términos reales y un tipo de cambio tan bajo no podía durar demasiado tiempo. En este sentido, no luce tan sorpresiva la suba del dólar oficial, que en los primeros cuatro días del mes trepó 25 pesos, poco menos de 2 por ciento.

Pese a que parece prematuro que los inversores desarmen de la noche a la mañana sus posiciones en pesos, es lógico también que algunos desarmen el carry trade que dio más de 20% en dólares en los primeros cinco meses del año. Este escenario puede favorecer la inversión en bonos en dólares, que de hecho siguen firmes en esta semana. El riesgo país es consolidó levemente debajo de los 500 puntos básicos.

El pago de sueldos a principio de mes también pudo haber impulsado la cotización, sobre todo considerando que el medio aguinaldo comenzará a acreditarse después del 20 de junio y también serán pesos que en parte podrían dolarizarse.

El último balance cambiario del Central mostró que en abril la compra neta de dólares por parte del público se mantuvo alta, llegando a USD 2.300 millones de dólares. Se trata de un monto significativo, que se suma a las fuertes compras que también viene haciendo el Central diariamente para sumar reservas.

La gran oferta de dólares por colocaciones de Obligaciones Negociables por parte de las empresas y por la liquidación del campo fue clave para equilibrar el mercado cambiario y que no hubiera casi movimiento. Esta suba de 2% en arranque de junio está lejos de ser un problema y en alguna medida contrapesa las advertencias de los que hablan de atraso cambiario.

El escenario más probable para esta segunda parte del año es que como mínimo el dólar deje de perder contra la inflación, luego de haberse mantenido quieto con un ajuste de precios que estuvo cerca del 15% en los primeros cinco meses del año.

Si el dólar se empieza a mover parecido o incluso por encima de la inflación implicaría un alivio para sectores productivos que hoy se enfrentan con la fuerte competencia de la apertura económica.

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