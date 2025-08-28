Cuándo jugará Lionel Messi la final de la Leagues Cup con Inter Miami

El partido de Lionel Messi ante Orlando City

Inter Miami venció 3-1 a Orlando City en el Clásico del Sol por las semifinales de la Leagues Cup y sacó boleto para jugar el último duelo de la competición. Lionel Messi fue la figura del cuadro ganador con los dos primeros goles de la remontada en Fort Lauderdale y buscará el 47° título de su carrera.

Las Garzas jugarán la final del certamen el próximo domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina) en condición de visitante. De esta manera, la franquicia de Florida intentará alzar el tercer trofeo de su historia, después de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Su rival saldrá del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, que esta noche juegan la otra semifinal en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California. Una victoria de los Galaxy, que son los últimos campeones de la MLS y los peores de los 30 equipos del presente campeonato, los hará ser anfitriones en una hipotética definición, mientras que los Sounders también tienen la ventaja de la localía para una resolución en el Lumen Field por haber tenido un mejor andar en la MLS 2024, en la que cayeron en semifinales, mientras que el cuadro dirigido, en ese entonces, por Gerardo Martino perdió en la primera ronda del playoff.

Lionel Messi fue titular en el partido del Inter Miami (Crédito: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami inició su participación en la Leagues Cup el pasado 30 de julio con un sufrido triunfo por 2-1 contra Atlas. Unos días más tarde, el 2 de agosto, igualó 2-2 contra Necaxa y se llevó el punto adicional tras imponerse en la tanda de penales por 5-4, pero la mala noticia de ese duelo fue la lesión de Lionel Messi. Pidió el cambio a los siete minutos para irse reemplazado por Federico Redondo (fue vendido en los últimos días al Elche de España) y se perdió la victoria 3-1 frente a Pumas de México en el cierre de la primera fase del torneo.

Su recuperación le demandó otra ausencia en la caída por goleada 1-4 en el Clásico del Sol ante Orlando City por la MLS en condición de visitante y el 16 de agosto fue la jornada apuntada para su regreso con la intención de que sume minutos de cara al encuentro contra Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup. Ingresó 45 minutos en el 3-1 ante Los Angeles Galaxy por el torneo doméstico, pero se lo vio con molestias en el cierre del compromiso y se encendieron todas las alarmas. Finalmente, ni siquiera ocupó un lugar en el banco, pero su equipo salió al rescate para imponerse 2-1 a los Felinos. Todos los partidos de la breve competición los disputó con el apoyo del público local en el Chase Stadium.

Tras el antecedente de lo sucedido con LA Galaxy, Mascherano evitó arriesgar a su figura, quien tampoco jugó en la reciente igualdad 1-1 contra DC United por la Conferencia Este. En lo que va de la temporada, Messi disputó 33 partidos con un total de 26 goles y 11 asistencias.

A lo largo de su carrera, la Pulga levantó 46 títulos. Con la camiseta del Barcelona, se llevó 35 trofeos: 10 Ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. A esto hay que sumar su paso por el PSG con dos Ligue 1 y la Supercopa de Francia (2021/22), los dos alcanzados con Inter Miami y los seis obtenidos con la selección argentina: Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.

Inter Miami rompió el mercado de pases de la MLS con la contratación de Rodrigo De Paul (Crédito: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Además, en el ámbito local, el Inter Miami ocupa el sexto escalón de la tabla con 46 puntos y está en zona de playoff, con cinco puntos de margen contra el décimo, Chicago Fire, que se quedaría afuera de todo. Luego de la fecha FIFA, las Garzas tendrán una ajetreada agenda hasta finalizar la fase regular de la MLS con nueve partidos en 36 días.

El elenco Rosa afrontará el cierre del año después de un mercado con muchas salidas que resintieron al equipo. Al principio de la temporada prescindió de Matías Rojas, Robert Taylor, Leonardo Campana, Facundo Farías y Diego Gómez, entre otros, y en esta ventana se sumaron a las bajas el arquero Drake Callender, quien ya no tenía lugar en la consideración, y Redondo.

En contrapartida, dio uno de los golpes de la ventana de transferencias con la contratación de Rodrigo De Paul desde Atlético de Madrid. El volante campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar dejó al Colchonero conducido por Diego Simeone para ser compañero de Leo, ahora también a nivel clubes.

El arribo de De Paul podría estar acompañado de una salida en el corto plazo porque Sergio Busquets todavía no renovó su contrato y analiza dejar el fútbol en el corto plazo: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”.