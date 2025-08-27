El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Orlando City, correspondiente a semifinal de la Leagues Cup.

Las Garzas y los Leones se verán las caras este miércoles 27 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale).

Las Garzas, que vienen de igualar 1 a 1 ante DC United por la fase regular de la MLS (figuran en el sexto lugar de la Conferencia Este), arribaron a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar de la Fase Uno al vencer a Altas y Pumas y superar a Necaxa por penales. En cuartos de final dejaron en el camino a Tigres por 2-1.

Últimas noticias

Novak Djokovic habló sobre el retiro de Nadal y Federer: “Una parte de mi carrera se fue con ellos” Durante el podcast de Jay Shetty, el tenista expresó el impacto emocional que generó la despedida de sus grandes rivales y cómo ese momento marcó un cambio en su trayectoria deportiva, además de destacar la importancia de la salud mental y el legado familiar en su vida

Jugó en Boca, fue compañero de Maradona, pasó por Europa y hoy es chofer: “Haber sido futbolista es mi mejor carta de presentación” Sergio Zapatilla Sánchez también tuvo experiencias en Ferro, Banfield y Defensa y Justicia. Tras el retiro se desempeñó en la formación, pero hoy prioriza el tiempo con sus seres queridos: “Trabajo de lunes a viernes: sábado y domingo son para mí”

Fran Cerúndolo tras su remontada épica en el US Open: “Los primeros sets fueron muy malos, me costó muchísimo” El mejor tenista argentino del momento reconoció que la vuelta a las canchas tras la lesión abdominal no fue sencilla. Este martes se impuso en cinco parciales ante el italiano Matteo Arnaldi

El ambicioso plan de obras que proyecta el oficialismo en River Plate para darle continuidad a la actual gestión Mariano Taratuty, candidato a vicepresidente de Stefano Di Carlo y actual presidente de Obras e Infraestructura del club, contó detalles de lo que se avecina en el Millonario