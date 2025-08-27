El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Inter Miami-Orlando City:
El partido se podrá ver a través del MLS League Pass en la plataforma de streaming Apple TV
21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.30 Ecuador, Colombia y Perú
18.30 México
Las Garzas, que vienen de igualar 1 a 1 ante DC United por la fase regular de la MLS (figuran en el sexto lugar de la Conferencia Este), arribaron a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar de la Fase Uno al vencer a Altas y Pumas y superar a Necaxa por penales. En cuartos de final dejaron en el camino a Tigres por 2-1.
Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia o Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano
Orlando City : Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.
Las Garzas y los Leones se verán las caras este miércoles 27 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale).
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Orlando City, correspondiente a semifinal de la Leagues Cup.