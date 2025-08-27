Deportes

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

Guardar

Horario y dónde ver Inter Miami-Orlando City:

El partido se podrá ver a través del MLS League Pass en la plataforma de streaming Apple TV

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Inter Miami?

Las Garzas, que vienen de igualar 1 a 1 ante DC United por la fase regular de la MLS (figuran en el sexto lugar de la Conferencia Este), arribaron a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar de la Fase Uno al vencer a Altas y Pumas y superar a Necaxa por penales. En cuartos de final dejaron en el camino a Tigres por 2-1.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia o Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

Orlando City : Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

10:25 hsHoy

Las Garzas y los Leones se verán las caras este miércoles 27 de agosto, desde las 21.30, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale).

10:20 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Orlando City, correspondiente a semifinal de la Leagues Cup.

Inter Miami buscará quedarse con
Inter Miami buscará quedarse con el Clásico del Sol ante Orlando City para acceder a la final de la Leagues Cup (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiOrlando CityJavier MascheranoLeagues CUpdeportes-argentina

Últimas noticias

Novak Djokovic habló sobre el retiro de Nadal y Federer: “Una parte de mi carrera se fue con ellos”

Durante el podcast de Jay Shetty, el tenista expresó el impacto emocional que generó la despedida de sus grandes rivales y cómo ese momento marcó un cambio en su trayectoria deportiva, además de destacar la importancia de la salud mental y el legado familiar en su vida

Novak Djokovic habló sobre el

Jugó en Boca, fue compañero de Maradona, pasó por Europa y hoy es chofer: “Haber sido futbolista es mi mejor carta de presentación”

Sergio Zapatilla Sánchez también tuvo experiencias en Ferro, Banfield y Defensa y Justicia. Tras el retiro se desempeñó en la formación, pero hoy prioriza el tiempo con sus seres queridos: “Trabajo de lunes a viernes: sábado y domingo son para mí”

Jugó en Boca, fue compañero

Fran Cerúndolo tras su remontada épica en el US Open: “Los primeros sets fueron muy malos, me costó muchísimo”

El mejor tenista argentino del momento reconoció que la vuelta a las canchas tras la lesión abdominal no fue sencilla. Este martes se impuso en cinco parciales ante el italiano Matteo Arnaldi

Fran Cerúndolo tras su remontada

El ambicioso plan de obras que proyecta el oficialismo en River Plate para darle continuidad a la actual gestión

Mariano Taratuty, candidato a vicepresidente de Stefano Di Carlo y actual presidente de Obras e Infraestructura del club, contó detalles de lo que se avecina en el Millonario

El ambicioso plan de obras

Boca llegó a un acuerdo con Platense para vender a Vicente Taborda: la nueva figura juvenil que jugará en el Calamar

El Panathinaikos de Grecia incorporará al mediocampista que se encontraba a préstamo en el elenco de Vicente López, que a su vez sumará a un defensor del Xeneize

Boca llegó a un acuerdo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alex Caniggia y unas fotos

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”

“El conjuro 4: Últimos ritos” ya tiene fecha y promete el adiós más escalofriante de los Warren

La conmovedora historia de Fiona y Bee, un abejorro sin alas que falleció en la mano de su alma gemela

Accidente en General Paz: falleció un motociclista tras chocar contra un camión

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

El mensaje de María Corina Machado a Jeanine Áñez: “Prevalecerá la justicia en tu querida Bolivia y mi amada Venezuela”

“El conjuro 4: Últimos ritos” ya tiene fecha y promete el adiós más escalofriante de los Warren

Clima en EEUU: el pronóstico del tiempo para Nueva York este 27 de agosto

Cómo la educación personalizada con inteligencia artificial revoluciona la escuela tradicional

Pronóstico del clima en Houston este 27 de agosto: temperatura, lluvias y viento

DEPORTES

Novak Djokovic habló sobre el

Novak Djokovic habló sobre el retiro de Nadal y Federer: “Una parte de mi carrera se fue con ellos”

Jugó en Boca, fue compañero de Maradona, pasó por Europa y hoy es chofer: “Haber sido futbolista es mi mejor carta de presentación”

Fran Cerúndolo tras su remontada épica en el US Open: “Los primeros sets fueron muy malos, me costó muchísimo”

El ambicioso plan de obras que proyecta el oficialismo en River Plate para darle continuidad a la actual gestión

Boca llegó a un acuerdo con Platense para vender a Vicente Taborda: la nueva figura juvenil que jugará en el Calamar