Con el retorno de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Los Ángeles Galaxy por la MLS: hora, TV y formaciones

Javier Mascherano podrá contar con su jugador estrella, que se recuperó de una lesión muscular y estará en el banco. Desde las 20.30, con transmisión de Apple TV

Inter Miami se enfrentará a Los Ángeles Galaxy en una nueva fecha de la MLS (RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami, con el esperado retorno de Lionel Messi a las canchas luego de una lesión muscular, recibirá en el Chase Center de Fort Lauderdale a Los Ángeles Galaxy por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). El encuentro comenzará a las 20.30 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por Apple TV.

La expectativa cae en la reaparición de Messi entre los concentrados luego de su vuelta a los trabajos con el equipo el pasado miércoles. Se espera que el rosarino de 38 años comience en el banco de suplentes y pueda ver acción algunos minutos en el campo de juego. El campeón del mundo sufrió la molestia durante el encuentro ante Necaxa, el pasado 2 de agosto por la fase de grupos de la Leagues Cup, y desde entonces venía trabajando de forma diferenciada. Ahora, volvió a realizar movimientos a la par de sus compañeros en una sesión que fue exigente y clave para incluirlo en la convocatoria de cara al duelo con el Galaxy.

“Leo está bien. Desde el miércoles ya ha entrenador con el equipo, lo han visto ustedes. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy (viernes), creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana”, indicó el DT.

El conjunto que dirige Mascherano viene de recibir una dura goleada (1-4) en el Clásico del Sol ante Orlando City, lo que cortó una racha de cinco partidos invicto, contemplando los tres por Leagues Cup. Para Las Garzas, el duelo ante el equipo de California será clave para sumar puntos y escalar posiciones en la Conferencia Este.

Inter Miami cosechó hasta el momento 42 puntos (12 triunfos, 6 empates y 5 caídas) y ocupa la sexta colocación en las posiciones de su zona, se encuentra en puestos de playoffs y a 9 unidades del líder, Philadelphia Union. La salvedad es que los de Florida tienen tres partidos jugados menos (fueron postergados por su participación en el Mundial de Clubes).

Del otro lado, el Galaxy atraviesa un presente complicado en la MLS y está último en la Conferencia Oeste, con 16 unidades (3 partidos ganados, 7 empates y 15 derrotas) y viene de sufrir una dura goleada (0-4) ante Seattle Sounders. Al margen de eso, el cuadro de Los Ángeles se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup -al igual que Inter- y se enfrentará el jueves 21 de agosto al Pachuca de México.

En cuanto al calendario del Inter Miami, el próximo compromiso del elenco rosado será el miércoles 20 de agosto, a las 21 horas, frente a Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup en el sur de la Florida y el sábado 23 visitará al DC United por la MLS.

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen y Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia o Lionel Messi; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Los Ángeles Galaxy: Novak Micovic; Mauricio Cuevas, Maya Yoshida, Zanka, Julián Aude; Marco Reus, Joseph Paintsil, Edwin Cerrillo, Diego Fagundez; Gabriel Pec y Matheus Nascimento. DT: Gregg Vanney.

Estadio: Chase Center

Hora: 20.30

TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS:

