Sin Messi, el Inter Miami se mide ante Orlando City en el Clásico del Sol: hora, TV y formaciones

La ausencia de Lionel Messi en el Clásico del Sol que animarán Inter Miami y Orlando City marcará un punto determinante en el atractivo del partido de la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino, aún en proceso de recuperación por una lesión, no integrará el equipo que presente Javier Mascherano, aunque el brillo de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets augura un gran espectáculo en el estado de Florida.

El partido, programado para las 21 (hora de Argentina) en el Inter&Co Stadium, será transmitido exclusivamente a través de Apple TV+ mediante el servicio MLS Season Pass.

El presente le sonríe a Las Garzas en la MLS y el reciente acceso a los cuartos de final de la Leagues Cup ha inyectado optimismo en el plantel. La baja de Messi representa un desafío adicional, ya que su influencia en el juego y en la motivación del equipo resulta determinante.

“Es un partido importante para nosotros, está claro que nos gustaría descontar en estos duelos mano a mano que tenés con los equipos de conferencia. El otro día lo hablaba con el cuerpo técnico que quizás con el único equipo de los que están arriba en nuestra conferencia que estamos debajo y ya jugamos los dos partidos es Cincinnati, que perdimos y empatamos. El resto, con Philadelphia hemos sacado cuatro de seis, con Columbus seis de seis, con Nashville tres de tres de momento, y con Orlando estamos tres abajo. Intentaremos equiparar esa diferencia, que creo que no dice nada, pero termina siendo importante en esto de los emparejamientos que uno puede tener con los equipos importantes dentro de la conferencia”, dijo Mascherano en la previa del derby. Y agregó: “Nosotros jugamos para ganar todos los partidos. Si tenemos la posibilidad de terminar primeros en la liga en la tabla general, buenísimo. Sí tenemos claro que es bueno de cara a la ventaja que puedas tener en los Playoffs, pero ya hemos visto el año pasado que eso no significa nada. Pero sí, claramente la idea nuestra es tratar de ganar los 12 partidos que nos quedan en temporada regular. Si tenemos la posibilidad de jugar los tres de Leagues Cup, ganar los tres de Leagues Cup. Y así, ir partido a partido”.

Con relación a la ausencia de Messi, el DT explicó: "No está disponible. Sería una locura tomar ese riesgo de llevarlo con todo lo que viene pero somos optimistas de que pronto va a volver con nosotros“.

Probables formaciones

Orlando City: Pedro Gallese, David Brekalo, Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Alex Freeman, Kyle Smith, Cesar Araujo, Iván Angulo, Martin Ojeda, Marco Pasalic y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Árbitro: Armando Villarreal

Hora: 21 (de Argentina)

TV: Apple TV

Estadio: Inter&Co Stadium