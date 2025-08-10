Deportes

Sin Messi, el Inter Miami se mide ante Orlando City en el Clásico del Sol: hora, TV y formaciones

Las Garzas se presentarán en su estadio en el derby del estado de Florida. Rodrigo De Paul y Luis Suárez estarán desde el comienzo

Guardar

La ausencia de Lionel Messi en el Clásico del Sol que animarán Inter Miami y Orlando City marcará un punto determinante en el atractivo del partido de la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino, aún en proceso de recuperación por una lesión, no integrará el equipo que presente Javier Mascherano, aunque el brillo de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets augura un gran espectáculo en el estado de Florida.

El partido, programado para las 21 (hora de Argentina) en el Inter&Co Stadium, será transmitido exclusivamente a través de Apple TV+ mediante el servicio MLS Season Pass.

El presente le sonríe a Las Garzas en la MLS y el reciente acceso a los cuartos de final de la Leagues Cup ha inyectado optimismo en el plantel. La baja de Messi representa un desafío adicional, ya que su influencia en el juego y en la motivación del equipo resulta determinante.

“Es un partido importante para nosotros, está claro que nos gustaría descontar en estos duelos mano a mano que tenés con los equipos de conferencia. El otro día lo hablaba con el cuerpo técnico que quizás con el único equipo de los que están arriba en nuestra conferencia que estamos debajo y ya jugamos los dos partidos es Cincinnati, que perdimos y empatamos. El resto, con Philadelphia hemos sacado cuatro de seis, con Columbus seis de seis, con Nashville tres de tres de momento, y con Orlando estamos tres abajo. Intentaremos equiparar esa diferencia, que creo que no dice nada, pero termina siendo importante en esto de los emparejamientos que uno puede tener con los equipos importantes dentro de la conferencia”, dijo Mascherano en la previa del derby. Y agregó: “Nosotros jugamos para ganar todos los partidos. Si tenemos la posibilidad de terminar primeros en la liga en la tabla general, buenísimo. Sí tenemos claro que es bueno de cara a la ventaja que puedas tener en los Playoffs, pero ya hemos visto el año pasado que eso no significa nada. Pero sí, claramente la idea nuestra es tratar de ganar los 12 partidos que nos quedan en temporada regular. Si tenemos la posibilidad de jugar los tres de Leagues Cup, ganar los tres de Leagues Cup. Y así, ir partido a partido”.

Con relación a la ausencia de Messi, el DT explicó: "No está disponible. Sería una locura tomar ese riesgo de llevarlo con todo lo que viene pero somos optimistas de que pronto va a volver con nosotros“.

Probables formaciones

Orlando City: Pedro Gallese, David Brekalo, Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Alex Freeman, Kyle Smith, Cesar Araujo, Iván Angulo, Martin Ojeda, Marco Pasalic y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Árbitro: Armando Villarreal

Hora: 21 (de Argentina)

TV: Apple TV

Estadio: Inter&Co Stadium

Temas Relacionados

deportes-internacionalInter MiamiOrlando CityMLSLionel MessiRodrigo De Pauldeportes-argentina

Últimas Noticias

La nueva vida de Eden Hazard: por qué se retiró a los 32 años y qué es lo que más disfruta de estar lejos de las presiones

El ex jugador del Real Madrid, que llegó a la Casa Blanca por una fortuna, dio detalles de su día a día tras su despedida de la actividad

La nueva vida de Eden

Racing oficializó la contratación de Marcos Rojo: el llamativo detalle en su presentación

La Academia anunció en sus redes sociales que el ex marcador central de Boca Juniors se sumará al plantel dirigido por Gustavo Costas

Racing oficializó la contratación de

Logró un podio en Japón y trabaja para correr en la Fórmula 1: el otro argentino que sueña con la Máxima

Sacha Fenestraz fue segundo en la Súper Fórmula, una de las categorías más importantes del mundo: busca llegar al gran circo

Logró un podio en Japón

Los Patriots inauguran una estatua en honor a Tom Brady en el Gillette Stadium

Se trata de una escultura de bronce en reconocimiento a su histórica figura. Se celebró una ceremonia que reunió a fanáticos, familiares y directivos en el emblemático recinto deportivo

Los Patriots inauguran una estatua

Se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezzella en el partido ante Independiente: cuánto tiempo será baja en River

El defensor campeón del mundo con la selección argentina se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Se confirmó la grave lesión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con las variaciones del dólar,

Con las variaciones del dólar, el carry trade gana en riesgo pero no pierde atractivo entre los inversores

Predicen la erosión anual de 180.000 glaciares con ayuda de inteligencia artificial: las principales causas

Argentina se posicionó como el mayor exportador de maní del mundo

Alerta en la causa por el femicidio de Brenda Torres ante el hallazgo de más restos humanos

Las imágenes más sorprendentes que dejó el streaming del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Un sismo de magnitud 6,1

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: hay heridos y edificios colapsados cerca del epicentro

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

TELESHOW
El emotivo posteo de Darío

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Las razones del sorpresivo regreso de Rufina Cabré al país: por qué no se quedó en Turquía con su mamá China Suárez