Deportes

La inesperada confesión de Busquets sobre su futuro en la previa de un duelo clave para el Inter Miami de Messi

El volante aún no renovó su contrato y lanzó una frase que puso un manto de duda sobre su continuidad

Guardar
Sergio Busquets habló de su posible retiro

La incertidumbre sobre el futuro de Sergio Busquets generó inquietud en el entorno del Inter Miami, donde el mediocampista español reconoció que aún no existe una decisión definitiva respecto a su continuidad en el club. En la antesala de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, el jugador de 37 años admitió que su situación contractual permanece sin resolverse y que la posibilidad de retirarse del fútbol profesional es cada vez más tangible.

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento, Busquets subrayó que no contempla un regreso al fútbol europeo, descartando así los rumores que lo vinculaban con una posible vuelta a España. “Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Yo también tengo una edad”, afirmó el mediocampista, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre su retorno al Viejo Continente. A pesar de ello, dejó abierta la opción de renovar con el Inter Miami bajo condiciones diferentes, incluso sin ocupar una plaza de jugador franquicia y asumiendo un papel secundario si fuera necesario.

El propio Busquets fue enfático al señalar: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”. Esta declaración refuerza la percepción de que el final de su carrera podría estar próximo, aunque todavía no existe un anuncio formal sobre su futuro inmediato. Su contrato vencerá a fin de año.

Consultado nuevamente sobre la posibilidad de regresar a Europa, reiteró: “Esa etapa ya se cerró cuando vine aquí. Sabía que no volvería a España ni al fútbol europeo”.

La llegada de Busquets a la Major League Soccer (MLS) en 2023 formó parte del ambicioso proyecto encabezado por su amigo Lionel Messi, con quien compartió más de una década en el Barcelona.

Sergio Busquets llegó al Inter
Sergio Busquets llegó al Inter Miami gracias a su amigo Lionel Messi (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Su eventual salida dejaría a Las Garzas sin uno de sus referentes en el mediocampo, lo que podría desencadenar cambios significativos en la estructura del equipo y abrir interrogantes sobre el rumbo del club más allá de la figura del astro argentino.

El mediocampista, que debutó en 2008 con el conjunto catalán y acumuló numerosos títulos, mantiene una influencia determinante tanto en el vestuario como en el juego del Inter Miami, especialmente en la actual búsqueda de un nuevo título internacional.

En relación al inminente duelo ante el Orlando City, Busquets reconoció la dificultad del compromiso, recordando que el rival ya los superó en los dos encuentros previos de la temporada con marcadores de 0-3 y 4-1. No obstante, destacó la importancia de disputar la semifinal como locales: “Creo que está al 50 por ciento. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos”.

El estado físico de Lionel Messi representa otro foco de atención para el Inter Miami. El argentino sufrió una lesión el 2 de agosto frente al Necaxa, lo que le impidió participar en cuatro partidos consecutivos. Aunque ya se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, el cuerpo técnico señaló que la decisión sobre su presencia en la semifinal se tomará pocas horas antes del inicio del encuentro ante Orlando City que será este miércoles desde las 21:30, hora de Argentina.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSergio BusquetsLionel MessiInter Miamideportes-argentina

Últimas Noticias

La insólita medida de los ultras del Inter y del Milan en Italia: los motivos detrás del inédito reclamo conjunto

Los barras de dos de los principales elencos italianos formaron parte de una inesperada y llamativa protesta sin precedentes. Los detalles

La insólita medida de los

Juega en el Círculo Polar Ártico, un piloto de combate es su coach mental y disputará la Champions por primera vez: “Es un milagro”

Los jugadores de Bodo Glimt meditan antes de las prácticas y se juntan en los partidos para darse aliento y corregir errores. En los últimos cinco años sumaron sus primeros cuatro títulos y van camino a un quinto. Su peculiar historia

Juega en el Círculo Polar

Antes de sumarse a la Selección, Messi se entrenó en Inter Miami: qué chances tiene de jugar el clásico ante Orlando City

El capitán argentino generó ilusión de cara a las semifinales de la Leagues Cup, que se llevará a cabo este miércoles en el Chase Stadium

Antes de sumarse a la

El golazo de chilena de una promesa de Boca al que candidatean al premio Puskás: la oferta desde el exterior que rechazaron

Iker Zufiaurre se despachó con dos tantos en el triunfo de la Reserva del Xeneize ante Aldosivi en Mar del Plata. Su historia

El golazo de chilena de

La desafiante frase de Checo Pérez luego de anunciar su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac

El mexicano analizó su retorno a la Máxima y fue tajante para hablar de las exigencias que tendrá en 2026

La desafiante frase de Checo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Mendoza al “Cositorto

Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Los looks sincronizados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

Palermo: detuvieron a una pareja acusada de robar un celular a mano armada en Figueroa Alcorta y Dorrego

Francos cuestionó el trabajo de Spagnuolo y advirtió: “Nos vamos a atener a lo que la Justicia investigue”

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo de Brasil

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

TELESHOW
Quién fue “La Clotta” Lanzetta,

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”

Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”