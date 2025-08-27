La inesperada confesión de Busquets sobre su futuro en la previa de un duelo clave para el Inter Miami de Messi

Sergio Busquets habló de su posible retiro

La incertidumbre sobre el futuro de Sergio Busquets generó inquietud en el entorno del Inter Miami, donde el mediocampista español reconoció que aún no existe una decisión definitiva respecto a su continuidad en el club. En la antesala de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, el jugador de 37 años admitió que su situación contractual permanece sin resolverse y que la posibilidad de retirarse del fútbol profesional es cada vez más tangible.

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento, Busquets subrayó que no contempla un regreso al fútbol europeo, descartando así los rumores que lo vinculaban con una posible vuelta a España. “Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Yo también tengo una edad”, afirmó el mediocampista, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre su retorno al Viejo Continente. A pesar de ello, dejó abierta la opción de renovar con el Inter Miami bajo condiciones diferentes, incluso sin ocupar una plaza de jugador franquicia y asumiendo un papel secundario si fuera necesario.

El propio Busquets fue enfático al señalar: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”. Esta declaración refuerza la percepción de que el final de su carrera podría estar próximo, aunque todavía no existe un anuncio formal sobre su futuro inmediato. Su contrato vencerá a fin de año.

Consultado nuevamente sobre la posibilidad de regresar a Europa, reiteró: “Esa etapa ya se cerró cuando vine aquí. Sabía que no volvería a España ni al fútbol europeo”.

La llegada de Busquets a la Major League Soccer (MLS) en 2023 formó parte del ambicioso proyecto encabezado por su amigo Lionel Messi, con quien compartió más de una década en el Barcelona.

Sergio Busquets llegó al Inter Miami gracias a su amigo Lionel Messi (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Su eventual salida dejaría a Las Garzas sin uno de sus referentes en el mediocampo, lo que podría desencadenar cambios significativos en la estructura del equipo y abrir interrogantes sobre el rumbo del club más allá de la figura del astro argentino.

El mediocampista, que debutó en 2008 con el conjunto catalán y acumuló numerosos títulos, mantiene una influencia determinante tanto en el vestuario como en el juego del Inter Miami, especialmente en la actual búsqueda de un nuevo título internacional.

En relación al inminente duelo ante el Orlando City, Busquets reconoció la dificultad del compromiso, recordando que el rival ya los superó en los dos encuentros previos de la temporada con marcadores de 0-3 y 4-1. No obstante, destacó la importancia de disputar la semifinal como locales: “Creo que está al 50 por ciento. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos”.

El estado físico de Lionel Messi representa otro foco de atención para el Inter Miami. El argentino sufrió una lesión el 2 de agosto frente al Necaxa, lo que le impidió participar en cuatro partidos consecutivos. Aunque ya se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, el cuerpo técnico señaló que la decisión sobre su presencia en la semifinal se tomará pocas horas antes del inicio del encuentro ante Orlando City que será este miércoles desde las 21:30, hora de Argentina.