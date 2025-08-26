Tras el empate de River, así están las tablas del Clausura: arde la lucha por entrar en las Copas y la permanencia

River Plate y Estudiantes lideran sus zonas en el Torneo Clausura

Se bajó el telón de la fecha 6 del Torneo Clausura que se aproxima al ecuador de la fase inicial. El panorama plantea peleas por la clasificación para los octavos de final, el ingreso a las copas internacionales en la tabla anual y la lucha por la permanencia.

Este lunes se disputaron varios encuentros, pero el más saliente fue el de cierre que protagonizaron Lanús y River en La Fortaleza. Montiel marcó el tanto del Millonario, que no pudo sostener la ventaja y en la última jugada del partido Castillo logró el empate 1-1 final.

Los otros juegos del día fueron: Deportivo Riestra 3-0 a Sarmiento (J), Godoy Cruz 0-2 Vélez, Belgrano 3-0 Central Córdoba de Santiago del Estero, y Estudiantes (LP) 1-0 a Aldosivi.

Lanús rescató un empate agónico ante River en La Fortaleza (Fotobaires)

La jornada comenzó el viernes con los empates 1-1 de Tigre-Independiente Rivadavia y Barracas Central-Defensa y Justicia. Ambos encuentros comenzaron con victorias parciales de los visitantes, pero en el cierre, los locales llegaron a la igualdad.

El sábado arrancó con la victoria como local (1-0) de San Lorenzo ante Instituto de Córdoba, resultado que le permitió al Ciclón alcanzar de manera transitoria a River Plate en lo más alto de la Zona B. Además, como plato fuerte, Rosario Central derrotó 1-0 a Newell’s en el clásico rosarino gracias a un golazo de Ángel Di María. De esta manera, el Canalla ratificó su buen presente y lidera con 45 puntos la Tabla Anual, lo que estaría llevando al equipo dirigido por Ariel Holan a la próxima Copa Libertadores.

En el último turno del sábado, Atlético Tucumán goleó 3-0 al Talleres de Carlos Tevez, que se encuentra en una situación comprometida con el descenso por Tabla Anual. En tanto que en San Juan, San Martín venció 1-0 a Gimnasia y sumó tres puntos importantes en la lucha por la permanencia.

Racing sufrió una dura caída frente Argentinos Juniors y su presente en el Clausura es complejo (Fotobaires)

El domingo, Unión y Huracán igualaron 1-1 en Santa Fe y desperdiciaron la chance de quedar como los líderes de la zona A. Mientras que, más tarde, Argentinos Juniors tuvo una sublime actuación en La Paternal y goleó por 4-1 a Racing de Avellaneda. Esto le permitió al Bicho meterse en zona de clasificación a los playoffs y ejerció presión sobre Boca en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores, mientras que la Academia quedó en una delicada posición tanto en el Clausura como en la tabla anual.

El Xeneize, por su parte, venció a Banfield por 2 a 0, en una jornada perfecta por los goles de Merentiel y Cavani, que pudieron romper con la sequía. De esta manera, el elenco de la Ribera se metió en zona de playoffs y de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Cabe recordar que el duelo entre Independiente y Platense se postergó.

Edinson Cavani volvió a marcar y Boca Juniors logró su segunda victoria al hilo (Fotobaires)

En la Zona A, Estudiantes lidera con 12 puntos. El resto de los que hoy se estarían clasificando a los octavos de final son Barracas, Central Córdoba, Huracán, Unión, Boca Juniors, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors. En la Zona B, River Plate está al frente con 12 y sus inmediatos perseguidores son Vélez, San Lorenzo, Riestra, Lanús, Rosario Central, Atlético Tucumán y San Martín de San Juan.

Respecto de las clasificaciones a las copas, para la Libertadores hoy están ingresando Rosario Central, River Plate y Boca Juniors. Cabe recordar que Platense ya se aseguró su lugar por ganar el Torneo Apertura. Los otros dos lugares saldrán del ganador del Clausura y de la Copa Argentina. Si se repite el campeón en alguno de estos certámenes se liberará un cupo, lo propio si se trata de alguno de los equipos que termine entre los tres primeros en la tabla anual.

Mientras que para la Sudamericana se ubican Argentinos, San Lorenzo, Huracán, Barracas, Tigre y Riestra.

En cuanto a la permanencia, San Martín de San Juan es último en la tabla anual y en la de los promedios y está perdiendo la categoría. Mientras que Aldosivi y Talleres hoy están jugando un desempate por igual cantidad de puntos en la nómina general de 2025.

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA:

VIERNES 22/08

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

Tigre 1-1 Independiente Rivadavia

SÁBADO 23/08

San Lorenzo 1-0 Instituto

Rosario Central 1-0 Newell’s

Atlético Tucumán 3-0 Talleres

San Martín de San Juan 1-0 Gimnasia

DOMINGO 24/8

Unión de Santa Fe 1-1 Huracán

Argentinos Juniors 4-1 Racing

Boca Juniors 2-0 Banfield

Deportivo Riestra 3-0 Sarmiento

Godoy Cruz 0-3 Vélez

Belgrano 0-3 Central Córdoba

Estudiantes de La Plata 1-0 Aldosivi

Lanús vs. River Plate

<br>

CÓMO SE JUGARÁ LA FECHA 7

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)