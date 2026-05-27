Ministerio de Salud eleva a 47 los afectados por brote alimentario en Costa Rica: hay un fallecido y decenas de casos bajo investigación

El Ministerio de Salud confirmó 47 casos vinculados al brote alimentario investigado en Ciudad Colón de Mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que aumentó a 47 la cantidad de personas identificadas dentro del brote de enfermedad transmitida por alimentos asociado preliminarmente a un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Colón de Mora, una emergencia sanitaria que ya dejó una persona fallecida y mantiene a otra hospitalizada en condición estable.

La actualización fue emitida luego de varios días de investigación epidemiológica desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

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Además de los 47 casos ya vinculados al brote, las autoridades reportaron otros 45 pacientes que continúan bajo investigación y a la espera de resultados de laboratorio para determinar si también están relacionados con el consumo de alimentos en el establecimiento intervenido.

El caso comenzó a llamar la atención nacional desde el pasado fin de semana, cuando los servicios médicos empezaron a detectar múltiples pacientes con síntomas gastrointestinales severos como diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y malestar general. Conforme avanzó la investigación, las autoridades sanitarias confirmaron varios resultados positivos por salmonella y ordenaron el cierre temporal del local bajo sospecha.

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Las autoridades sanitarias mantienen cerrado el establecimiento comercial asociado preliminarmente con el brote epidemiológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote evolucionó rápidamente en pocos días

Los primeros reportes oficiales hablaban inicialmente de 32 casos asociados y nueve contagios confirmados por salmonella. Sin embargo, conforme se ampliaron los análisis epidemiológicos y las entrevistas clínicas, el número de afectados siguió creciendo.

De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, más de 80 personas llegaron a presentar síntomas gastrointestinales relacionados con el caso, aunque no todas forman parte todavía del grupo confirmado epidemiológicamente.

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Las autoridades sanitarias indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a posibles problemas en el manejo y conservación de alimentos dentro del establecimiento comercial investigado. Durante las inspecciones realizadas en el sitio, el Ministerio de Salud reportó inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza, desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos.

SENASA también participa en la investigación para rastrear la trazabilidad de productos cárnicos vinculados al comercio, mientras INCIENSA continúa procesando muestras microbiológicas para determinar el origen exacto de la contaminación.

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Las autoridades piden reforzar medidas sanitarias

Ante el crecimiento del brote, el Ministerio de Salud lanzó además una advertencia pública para reforzar medidas preventivas tanto en hogares como en restaurantes y comercios de alimentos.

Entre las principales recomendaciones figuran consumir únicamente en establecimientos con permiso sanitario vigente, verificar las condiciones de higiene del local y observar que el personal utilice adecuadamente implementos de manipulación como protectores de cabello y lavado frecuente de manos.

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Las autoridades también insistieron en la importancia de cocinar completamente carnes y pollo, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, mantener la refrigeración adecuada y no consumir productos con apariencia o olor alterado.

El Ministerio recordó que síntomas como diarrea intensa, náuseas, dolor abdominal, fiebre o vómitos requieren atención médica inmediata, especialmente en personas que recientemente consumieron alimentos en la zona de Ciudad Colón.

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Las autoridades recomendaron reforzar medidas de higiene, correcta manipulación y refrigeración de alimentos para evitar nuevos contagios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso reabre discusión sobre controles sanitarios

El brote volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la fiscalización sanitaria en establecimientos de alimentos en Costa Rica, particularmente en relación con restaurantes, sodas y comercios de alta rotación.

La salmonella es una bacteria que suele transmitirse mediante alimentos contaminados, especialmente productos cárnicos mal cocidos, huevos, lácteos o superficies contaminadas por mala manipulación.

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El Ministerio de Salud informó que continuará realizando inspecciones y monitoreo epidemiológico mientras se desarrollan los análisis pendientes. La institución aclaró además que la información seguirá actualizándose conforme avancen los resultados de laboratorio.

Por ahora, las autoridades no han revelado públicamente el nombre del establecimiento comercial investigado ni han confirmado oficialmente el alimento específico que habría originado el brote.

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El caso se mantiene bajo vigilancia activa y podría convertirse en uno de los brotes alimentarios más relevantes registrados en Costa Rica en los últimos años debido a la cantidad de afectados y al fallecimiento asociado a la investigación.