El Salvador

Desalojan residuos y limpian ríos para evitar inundaciones: intervienen 200 metros en San Salvador, El Salvador

La cartera de Obras Públicas comenzó un operativo simultáneo en diversos sectores del país, con cuadrillas destinadas a despejar cauces, prevenir obstrucciones y reducir el riesgo de inundaciones con la llegada de la época lluviosa

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El operativo comenzó de forma simultánea en cinco puntos y abarca inicialmente 21 quebradas a nivel nacional, según Obras Públicas. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El operativo comenzó de forma simultánea en cinco puntos y abarca inicialmente 21 quebradas a nivel nacional, según Obras Públicas. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El ministro de Obras Públicas Romeo Herrera inició este martes 26 de mayo un plan nacional para limpiar quebradas, dragar ríos y retirar basura en distintos puntos de El Salvador, con el argumento de reducir inundaciones y desbordamientos antes de la época invernal, según anunció el propio funcionario.

El operativo arrancó de forma simultánea en cerca de cinco puntos, de acuerdo con Herrera, e incluye trabajos en 21 quebradas a nivel nacional. El ministro dijo que las cuadrillas intervendrán tramos de unos 200 metros en una primera fase y continuarán la semana siguiente con más limpieza en los mismos cauces.

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Herrera explicó que la basura arrojada en calles y drenajes termina en ríos, lagos y playas, donde provoca contaminación y también tapones que agravan las crecidas. Según el ministro, esos obstáculos hacen que el agua suba más en ciertos sectores y favorecen inundaciones, desbordamientos y obstrucciones en los sistemas de drenaje urbano.

El video muestra a varias personas utilizando equipo de protección, incluyendo cascos amarillos, en una jornada de limpieza. Se observan desechos sólidos, como botellas plásticas y bolsas de basura, acumulados en un cauce de agua y sus orillas. Los participantes manipulan herramientas y bolsas negras para la recolección de los residuos. La producción está identificada con el logo de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, lo que indica una cobertura de evento oficial.

El plan comenzó en Tutunichapa y se extenderá a 21 quebradas

El funcionario informó que el primer frente de trabajo se instaló en el sector de la Tutunichapa, en la colonia Guatemala, en coordinación con la alcaldía de San Salvador. Desde allí, añadió, el despliegue se ampliará a otras zonas de la capital y a corredores viales donde las quebradas suelen generar problemas durante las lluvias.

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Entre los sitios mencionados por Herrera figuran la carretera de Oro, el sector de Comalapa, Cobo, Acelhuate, El Arenal Seco, La Málaga y la quebrada El Piro. En el caso de la autopista a Comalapa, sostuvo que la acumulación de basura y otros materiales suele causar inundaciones en esa vía.

Las tareas variarán según la zona. Herrera detalló que en algunos puntos habrá dragado de ríos, incluida intervención en el Gangero uno y dos, mientras que en otros se realizarán chapoda, retiro de maleza, limpieza de desechos y obras de borde para disminuir el riesgo durante el invierno.

El ministro también señaló que el plan permitirá atender daños puntuales detectados por las comunidades. Como ejemplo, dijo que en Tutunichapa una familia reportó una pequeña cárcava en una vivienda afectada durante el invierno anterior y que su cartera la atenderá como parte de la intervención en el lugar.

El plan incluye dragado de ríos como Gangero Uno y Dos, además de limpieza, chapoda y obras de borde para reducir riesgos específicos de cada zona. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El plan incluye dragado de ríos como Gangero Uno y Dos, además de limpieza, chapoda y obras de borde para reducir riesgos específicos de cada zona. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Obras en licitación y proyectos ya ejecutados

Herrera vinculó esta limpieza de quebradas con el plan nacional de mitigación y con otras obras de infraestructura que, según dijo, están en marcha o en proceso administrativo. Mencionó bordas en el río Grande de San Miguel, en el sector de La Canoa, como un proyecto que se encuentra en licitación y que el ministerio espera adjudicar pronto.

También citó intervenciones previstas en la colonia Santa Lucía, la colonia Médica y el sector del Hermano Lejano, este último bajo el DSIE, de acuerdo con sus declaraciones. El funcionario sostuvo que la estrategia busca llegar “a todos los rincones” del país con distintos tipos de obra según el problema de cada zona.

Como antecedente, Herrera afirmó que ya hubo trabajos en la Zona Rosa y que, durante las lluvias recientes, ese sector no registró mayores afectaciones. Aun así, reconoció que todavía falta parte del invierno y planteó que el resultado de estos proyectos se verá a medida que avance la temporada lluviosa.

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