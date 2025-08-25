Se cierra la fecha 6 del Torneo Clausura con cuatro partidos: la agenda de partidos

Se cierra la fecha 6 del Torneo Clausura

Con el atractivo de River Plate visitando a Lanús en La Fortaleza, la fecha 6 del Torneo Clausura cerrará con cinco enfrentamientos durante el día lunes. Deportivo Riestra abrirá el día con Sarmiento de Junín. Más tarde, Godoy Cruz chocará contra Vélez. Por su parte, Belgrano se enfrentará a Central Córdoba (SdE), mientras que Estudiantes y Aldosivi harán lo propio en La Plata.

Deportivo Riestra vs. Sarmiento (J)

Riestra recibe a Sarmiento en Bajo Flores

Deportivo Riestra buscará estirar su racha de 22 partidos invictos en el Estadio Guillermo Laza al recibir a Sarmiento de Junín. Pablo Echavarría será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Malevo tiene la chance de acercarse a la cima de la zona B, ya que una victoria lo dejaría con 10 puntos, a uno de River Plate y San Lorenzo. Además, con 31 unidades en la tabla anual, tiene una gran oportunidad para meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Vale resaltar que Riestra no gana hace tres partidos, con un empate 1-1 contra Rosario Central en su última presentación.

Por su parte, Sarmiento afrontará un duelo clave para escapar de la zona baja, ya que marcha en el 26° lugar en la tabla anual con 21 puntos. El Verde viene de conseguir una importante victoria por 1-0 sobre San Martin en San Juan, aunque se le escapó el triunfo contra Atlético Tucumán (2-2) en los últimos minutos.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento (J): Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 15.00

TV: TNT Sports

Godoy Cruz vs. Vélez Sársfield

Vélez visitará a Godoy Cruz en Mendoza

En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se enfrentará a Vélez Sársfield, con arbitraje de Edgardo Zamora y televisación de ESPN Premium.

El Tomba viene de quedar afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana al caer contra el Atlético Mineiro. En el plano local, cayó contra River por 4-2 en su última presentación y quedó relegado en la parte baja de la tabla anual: marcha 27° con 20 puntos.

Caso contrario le sucedió a Vélez, que sobrepasó a Fortaleza y se ganó un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará contra Racing. Además, el Fortín podría alcanzar a River y San Lorenzo en la cima de la zona B si se impone en Mendoza.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Moran; Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Vélez Sársfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Leandro Aliendro, Claudio Baeza, Tomás Galván o Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Gustavo Barros Schelotto.

Árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Juan Pafundi

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Belgrano vs. Central Córdoba (SdE)

Belgrano y Central Córdoba jugarán en el Gigante de Alberdi

Belgrano recibirá en el Gigante de Alberdi a Central Córdoba de Santiago del Estero. El árbitro principal será Nazareno Arasa. Transmite ESPN Premium.

El Pirata cordobés mantiene una racha de cuatro duelos sin perder y una victoria le permitirá alcanzar a Barracas Central en la cima. El equipo del Ruso Zielinski viene de empatar sin goles contra Aldosivi.

Del otro lado de la moneda, Central Córdoba quedó afuera de la Sudamericana al caer por penales contra Lanús. En el plano local, el Ferroviario necesita los tres puntos para asentarse en puestos de clasificación a la fase final y acercarse a la pelea por el ingreso a las copas.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Sebastián Zunino

Estadio: Julio Cesar Villagra

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Estudiantes vs. Aldosivi

Estudiantes se enfrentará a Aldosivi en La Plata

En La Plata, Estudiantes buscará quedar con el puntero de la zona A al recibir a Aldosivi. Hernán Mastrángelo será el árbitro y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Pincha tiene nueve puntos y una victoria le permitirá escalar a la cima en soledad, al mismo tiempo que se meterá en puestos de Sudamericana en la anual. Entre semana dejó en el camino a Cerro Porteño de Paraguay y se medirá contra Flamengo de Brasil por los cuartos de la Copa Libertadores.

El panorama de Aldosivi es todo lo contrario. Está obligado a sumar puntos para salir del anteúltimo lugar en la anual y en los promedios. En la tabla se ubica 29° con 18 unidades, mismos que Talleres, y a uno de San Martín (SJ), que tiene 17.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Matías García, Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Sebastián Martínez

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 19.15

TV: TNT Sports