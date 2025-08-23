Deportes

Los mejores memes de la victoria de Rosario Central ante Newell’s con el golazo de Di María en el foco

El Canalla se impuso por 1-0 con un tanto del Fideo en el clásico rosarino y las redes estallaron

Guardar

El desenlace del clásico rosarino quedó marcado por una jugada que quedará en la memoria de los hinchas: Ángel Di María selló la victoria de Rosario Central ante Newell’s con un gol de tiro libre desde más de 30 metros y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron con los memes. Por supuesto, el principal foco de los usuarios de X (antes Twitter) estuvo en el golazo de Fideo, aunque también se tomaron tiempo para bromear sobre el desarrollo poco activo que tuvo el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

Además, otro de los que también estuvo en el foco de los bromistas de las redes fue Cristian Fabbiani. El Ogro fue blanco de algunas burlas que sucedieron, antes, durante y después del clásico rosarino. El que tampoco se salvó fue Lionel Messi. La Pulga, célebre hincha de Newell’s, fue mencionado en algunas ocasiones por los internautas.

El desarrollo del encuentro mostró a un Central decidido a buscar el triunfo, aunque la resistencia de la Lepra mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final. El gol decisivo llegó cuando Di María ejecutó un tiro libre lejano que se coló en el ángulo, dejando sin reacción a Juan Espínola. La precisión y potencia del disparo convirtieron la jugada en una obra de arte futbolística. La expulsión de Luciano Lollo en la visita, tras recibir la segunda amonestación por una infracción sobre Agustín Módica a los 85 minutos, dejó a los dirigidos por Fabbiani en inferioridad numérica en los últimos minutos. Poco antes, el arquero Espínola había evitado el segundo gol local al tapar un remate a quemarropa de Jáminton Campaz, manteniendo con vida a su equipo.

Tras la conquista, el entrenador Ariel Holan decidió reemplazar a Di María por Gaspar Duarte, mientras que Facundo Mallo ingresó por Jáminton Campaz. En la Lepra, Darío Benedetto, quien también fue blanco de los memes, entró en lugar de Fabián Noguera, y previamente David Sotelo había sustituido a Gonzalo Maroni.

Con este resultado, el Canalla escaló a la tercera posición de la Zona B con 10 puntos, quedando a solo uno de los líderes River Plate y San Lorenzo, aunque el equipo de Núñez aún debe disputar su partido correspondiente. Además, el conjunto dirigido por Ariel Holan se consolidó como el que más puntos sumó en el año (45), lo que lo posiciona en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

En contraste, Newell’s quedó relegado al undécimo puesto de la Zona A con 6 puntos, fuera de los puestos de acceso a los playoffs.

De cara a la próxima jornada, Rosario Central visitará a Sarmiento en Junín el sábado a las 19:15, mientras que la Lepra recibirá a Barracas Central el viernes desde las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO ENTRE ROSARIO CENTRAL Y NEWELL’S:

Fabbiani, blanco de los memes
Fabbiani, blanco de los memes
Los mejores memes del clásico
Los mejores memes del clásico rosarino (Fuente X)

Temas Relacionados

MemesRosario CentralNewell´sdeportes-argentinaDi MaríaOgro Fabbiani

Últimas Noticias

Sin Messi, el Inter Miami pierde con el DC United por la MLS

Las Garzas visitan al elenco de Washington. Transmite Apple TV

Sin Messi, el Inter Miami

Así quedaron las tablas del Clausura y la clasificación a las copas internacionales tras el comienzo de la sexta fecha

Rosario Central venció a Newell’s y se consolida como puntero de la Tabla Anual, mientras que San Lorenzo alcanzó la cima de su zona

Así quedaron las tablas del

La lista de victorias de Los Pumas ante los All Blacks y todos los triunfos que lograron en el Rugby Championship

El seleccionado argentino festejó por cuarta vez en la historia ante Nueva Zelanda, pero este fue el primer éxito contra este poderoso equipo en el país

La lista de victorias de

San Lorenzo venció a Instituto de Córdoba y alcanzó a River en la cima de su zona

Ahora, Atlético Tucumán se enfrenta a Talleres y San Martín de San Juan choca con Gimnasia de La Plata

San Lorenzo venció a Instituto

Con un golazo de Ángel Di María, Central venció 1-0 a Newell’s en el clásico rosarino por el Torneo Clausura

Una obra de arte de Fideo le dio la ventaja clave al Canalla para llevarse una preciada victoria frente a la Lepra en el Gigante de Arroyito

Con un golazo de Ángel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chaco: dos hombres discutieron por

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

INFOBAE AMÉRICA
COVID-19 y gripe: expertos y

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

TELESHOW
La profunda reflexión de Cande

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro