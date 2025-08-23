Los mejores memes de la victoria de Rosario Central ante Newell’s con el golazo de Di María en el foco

El desenlace del clásico rosarino quedó marcado por una jugada que quedará en la memoria de los hinchas: Ángel Di María selló la victoria de Rosario Central ante Newell’s con un gol de tiro libre desde más de 30 metros y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron con los memes. Por supuesto, el principal foco de los usuarios de X (antes Twitter) estuvo en el golazo de Fideo, aunque también se tomaron tiempo para bromear sobre el desarrollo poco activo que tuvo el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito.

Además, otro de los que también estuvo en el foco de los bromistas de las redes fue Cristian Fabbiani. El Ogro fue blanco de algunas burlas que sucedieron, antes, durante y después del clásico rosarino. El que tampoco se salvó fue Lionel Messi. La Pulga, célebre hincha de Newell’s, fue mencionado en algunas ocasiones por los internautas.

El desarrollo del encuentro mostró a un Central decidido a buscar el triunfo, aunque la resistencia de la Lepra mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final. El gol decisivo llegó cuando Di María ejecutó un tiro libre lejano que se coló en el ángulo, dejando sin reacción a Juan Espínola. La precisión y potencia del disparo convirtieron la jugada en una obra de arte futbolística. La expulsión de Luciano Lollo en la visita, tras recibir la segunda amonestación por una infracción sobre Agustín Módica a los 85 minutos, dejó a los dirigidos por Fabbiani en inferioridad numérica en los últimos minutos. Poco antes, el arquero Espínola había evitado el segundo gol local al tapar un remate a quemarropa de Jáminton Campaz, manteniendo con vida a su equipo.

Tras la conquista, el entrenador Ariel Holan decidió reemplazar a Di María por Gaspar Duarte, mientras que Facundo Mallo ingresó por Jáminton Campaz. En la Lepra, Darío Benedetto, quien también fue blanco de los memes, entró en lugar de Fabián Noguera, y previamente David Sotelo había sustituido a Gonzalo Maroni.

Con este resultado, el Canalla escaló a la tercera posición de la Zona B con 10 puntos, quedando a solo uno de los líderes River Plate y San Lorenzo, aunque el equipo de Núñez aún debe disputar su partido correspondiente. Además, el conjunto dirigido por Ariel Holan se consolidó como el que más puntos sumó en el año (45), lo que lo posiciona en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

En contraste, Newell’s quedó relegado al undécimo puesto de la Zona A con 6 puntos, fuera de los puestos de acceso a los playoffs.

De cara a la próxima jornada, Rosario Central visitará a Sarmiento en Junín el sábado a las 19:15, mientras que la Lepra recibirá a Barracas Central el viernes desde las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO ENTRE ROSARIO CENTRAL Y NEWELL’S:

Fabbiani, blanco de los memes

Los mejores memes del clásico rosarino (Fuente X)