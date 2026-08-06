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Unión le ganó 2-1 a Lanús en el duelo que completó la segunda fecha del Torneo Clausura

El Tatengue consiguió su primera victoria en el certamen frente a un Granate que sigue sin sumar de a tres

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Este jueves se completó la segunda fecha del Torneo Clausura con el partido pendiente entre Unión de Santa Fe y Lanús, que se disputó en el estadio 15 de Abril. El Tatengue se impuso por 2-1 y consiguió su primera victoria en el certamen frente a un Granate que sigue sin ganar.

El inicio del encuentro careció de ocasiones de peligro, aunque fue el Tatengue el que mantuvo el control del juego los primeros 25 minutos. Un tiro libre de Ignacio Malcorra que se fue muy por arriba del travesaño fue la aproximación de ese lapso. Poco tiempo después, llegaron las primeras malas noticias para la visita: Ramiro Carrera no pudo continuar en cancha y su lugar fue ocupado por Eduardo Salvio.

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Pasada la media hora, Nahuel Losada le negó el grito a Julián Palacios. El arquero se arrojó e interpuso su humanidad ante un disparo del volante, quien se había filtrado en el área tras un pelotazo largo. Antes de los 40 minutos, Lanús ocupó su segunda ventana de cambios cuando Agustín Medina se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Felipe Peña Biafore.

Unión vs Lanús
Unión y Lanús, cara a cara (X: @clublanus)

En el inicio del complemento, Unión se adelantó en el marcador. Luego de un rechazo fallido de la defensa de Lanús, el balón le quedó a Lucas Menossi, quien se despachó con un remate rasante desde afuera del área imposible de atajar para Losada

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Cerca de los 28 minutos del segundo tiempo, Felipe Peña Biafore le dio la igualdad al Granate. Tras un centro cruzado desde la derecha, el volante surgido de River Plate apareció por detrás de todos y puso el 1-1 con un remate en la puerta del área chica.

Poco tiempo después, el Tate encontró la ventaja nuevamente. Joaquín Mosqueira sacó un remate desde larga distancia y, con la complicidad de Losada que ofreció una débil resistencia, decretó el 2-1.

El encuentro, que fue postergado por la participación del Granate en los playoffs de la Copa Sudamericana, fue correspondiente a la fecha 2 de la Zona A del torneo.

En la próxima fecha del Clausura, la cuarta del campeonato, Unión recibirá a Central Córdoba el lunes 10 de agosto desde las 21.15 y Lanús visitará el martes 11 al Talleres de Jorge Sampaoli en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 21.00.

Formaciones:

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: José Carreras

TV: TNT Sports.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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