Marco Rubio saludó a Bolivia en su día nacional: “Podemos celebrar una alianza verdaderamente renovada”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Annabelle Gordon/Archivo)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este jueves al presidente boliviano Rodrigo Paz y al pueblo de Bolivia por el 201° aniversario de la independencia del país, al tiempo que subrayó que es el primer Día Nacional que ambas naciones celebran con una relación bilateral renovada en casi dos décadas.

“Esta es la primera Independencia de Bolivia en casi dos décadas en la que Estados Unidos y Bolivia pueden celebrar una asociación verdaderamente renovada”, afirmó Rubio en un comunicado del Departamento de Estado.

El funcionario destacó que la administración Trump “está con el pueblo boliviano amante de la libertad” y reafirmó el compromiso de trabajar con el gobierno de Paz por un hemisferio occidental “más seguro y fuerte”.

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El vínculo entre ambos países atravesó una ruptura profunda a partir de septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales declaró persona non grata al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar con la oposición. Washington respondió expulsando al embajador boliviano en la capital federal.

Meses después, Morales también expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), con lo que puso fin a 35 años de actividad de ese organismo en territorio boliviano. Desde entonces, ambos países no habían vuelto a intercambiar embajadores.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Daniel Heuer)

El regreso de las relaciones diplomáticas plenas se concretó tras las elecciones generales bolivianas de 2025, que llevaron a Paz a la Presidencia y marcaron un giro respecto a la era del Movimiento al Socialismo (MAS). El subsecretario de Estado Christopher Landau asistió a la inauguración presidencial en noviembre de ese año y anunció junto a Paz el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores.

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En su mensaje, Rubio también mencionó la membresía fundacional de Bolivia en el Escudo de las Américas, la declaración suscrita en marzo pasado en Miami que dio origen a una coalición de seguridad regional liderada por Washington.

“La membresía fundacional de Bolivia en el Escudo de las Américas es un testimonio de la confianza y los valores compartidos que definen nuestra nueva relación”, señaló el secretario de Estado.

La coalición, que inicialmente agrupó a 11 países signatarios, se expandió a 18 naciones asociadas junto a Estados Unidos, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El pasado 4 de agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense activó la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) en su sede de Miami como brazo operativo de la coalición contra el crimen organizado transnacional y los cárteles de la región.

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