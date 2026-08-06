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Lula da Silva se despidió de Gustavo Petro con una llamada telefónica a horas del traspaso de mando en Colombia

El mandatario brasileño agradeció a su par saliente por la cooperación entre ambos gobiernos y destacó la importancia de la colaboración energética y regional

Fotografía de archivo, tomada el 8 de julio de 2023, en la que se captó al presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su par colombiano, Gustavo Petro (EFE)
Fotografía de archivo, tomada el 8 de julio de 2023, en la que se captó al presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su par colombiano, Gustavo Petro (EFE)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para despedirse con motivo del fin del mandato del líder colombiano, quien cederá el poder este viernes, según fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Presidencia brasileña, durante la conversación, Lula agradeció a Petro el “diálogo productivo” y la “estrecha cooperación” entre ambos países durante sus respectivos gobiernos.

El jefe de Estado brasileño destacó el compromiso del presidente saliente con el desarrollo sostenible, la inclusión social y la integración regional.

Durante sus gestiones, ambos mandatarios han liderado, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes progresistas, la plataforma “Democracia Siempre”, una iniciativa de coordinación política internacional orientada a contrarrestar el avance del autoritarismo.

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Lula da Silva mantuvo una llamada telefónica con Gustavo Petro para despedirse con motivo del fin del mandato del líder colombiano (Europa Press/Archivo)
Lula da Silva mantuvo una llamada telefónica con Gustavo Petro para despedirse con motivo del fin del mandato del líder colombiano (Europa Press/Archivo)

En la conversación, Lula y Petro valoraron el hallazgo de gas natural en el pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en aguas profundas colombianas, anunciado recientemente por Petrobras y Ecopetrol.

De acuerdo con el comunicado, ambos presidentes resaltaron el potencial de este hallazgo para reforzar la cooperación bilateral en materia energética y contribuir a la seguridad energética regional.

Petro finalizará este viernes su mandato en la Casa de Nariño y será sucedido por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá para el periodo 2026-2030 tras vencer en segunda vuelta al candidato progresista Iván Cepeda.

Una fuente del Gobierno brasileño indicó a la agencia de noticias EFE que Lula no asistirá a la toma de posesión de De la Espriella.

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Según medios locales, el canciller Mauro Vieira encabezará la delegación brasileña en Bogotá.

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