Política
Agregar Infobae enGoogle

El rechazo de gobernadores aliados a la Ley de Tierras enciende una alerta en la Casa Rosada para futuras negociaciones

En la Casa Rosada afirman que lo sucedido en el Senado no deteriora el vínculo con las provincias, pero hacen un llamado de atención para lo que podría ocurrir en otras negociaciones; en particular con la Reforma Política

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada
Javier Milei en Casa Rosada
Guardar

Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros. La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

PUBLICIDAD

Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

PUBLICIDAD

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

La efectividad que el oficialismo tenía en las sesiones extraordinarias de este verano contrasta con la dificultad que tiene para impulsar otras iniciativas en la actualidad. La frutilla del postre en ese entonces había sido la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la cual contenía artículos que implicaban cambios sensibles en ese ámbito.

Resultó llamativo que, unas semanas después, uno de los operadores más importantes del oficialismo dijera ante Infobae: “Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”. Es decir, había un presentimiento de que el advenimiento del escenario electoral iba a condicionar a los mismos gobernadores para decidir si apoyar o no a la Casa Rosada en reformas de alta complejidad.

Esto podría no traducirse en reformas que importan y mucho al presidente Javier Milei, como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Sí creen que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

La pregunta que se hacen al interior del oficialismo desemboca en qué podría acontecer con la Reforma Política y, en particular, con la capacidad de suspender las PASO. “Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones”, afirman.

Los posicionamientos de las provincias

Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos han sido aliados circunstanciales del oficialismo en algún momento de la presidencia Milei.

Cada uno de ellos trasladó su posición a los senadores de sus provincias, instruyéndolos a rechazar cualquier modificación legal que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En el caso de Misiones, Passalacqua publicó en sus redes sociales que “lo que amamos no se vende”, destacando la defensa del territorio y de los recursos estratégicos provinciales. Esta postura se tradujo en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.

Javier Milei y Rolando Figueroa, juntos en en el aeropuerto de Neuquén
Javier Milei y Rolando Figueroa, juntos en en el aeropuerto de Neuquén (Gobierno de Neuquén)

En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en comunicar su rechazo explícito, instruyendo a las senadoras provinciales a votar en contra de la iniciativa. De igual modo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, manifestó su oposición e instruyó a los representantes de su espacio político en el Senado a no acompañar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, también ejerció presión sobre el bloque oficialista, lo que se reflejó en la postura de la senadora Flavia Royón, una de las primeras en expresar públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Esta serie de pronunciamientos contribuyó a que el oficialismo perdiera respaldo y se viera obligado a retirar el capítulo más polémico de la ley.

Además de los gobernadores mencionados, otros actores relevantes del Senado se sumaron al rechazo del capítulo de Tierras. Entre ellos, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo bajo el argumento de que los recursos estratégicos nacionales no deben cederse sin restricciones. También anunciaron su rechazo los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Estas posiciones, sumadas a la presión de los gobernadores provinciales, aislaron políticamente al oficialismo y forzaron la exclusión del capítulo sobre tierras del proyecto final que llegó al recinto.

Temas Relacionados

Javier MileiGobernadoresLey de TierrasLey de inviolabilidad de la propiedad privadaCongresoSenadoSesiónReforma PolíticaPASO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

No es una posición unánime, pero un sector cree que el Gobierno debe hacer una convocatoria para mostrar alineamientos entre oficialismo y oposición. La posibilidad de un peronismo-kirchnerista competitivo, la gran causante

“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

El dirigente camionero fue consultado durante la marcha de San Cayetano por la situación de su familiar. Evitó profundizar sobre el caso, pidió que actúe la Justicia y respondió con una frase que expuso una relación distante

Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

El mandatario argentino viajó con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno y mantuvo dos encuentros de alto nivel antes de la investidura del nuevo jefe de Estado colombiano. Además, el jefe de Estado argentino recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali

Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y profundiza su alianza regional

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

Tras el revés legislativo, el oficialismo busca responsables por el fracaso del proyecto y cuestiona el rol de Sturzenegger y Bullrich. En Balcarce 50 admitieron errores en la estrategia para defender la iniciativa y minimizaron el alcance de las protestas

Reparto de culpas en la Casa Rosada por la Ley de Tierras: críticas internas, fallas en la comunicación y tensión en la calle

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

El gobernador tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las primarias del año próximo. En el horizonte está la posibilidad de un nuevo mandato con o sin alianza con La Libertad Avanza

En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

DEPORTES

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

Quiénes son los jugadores mejores pagos de la NBA para la temporada 2026/27 y cuál supera los USD 60 millones

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

TELESHOW

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó que lo bloqueó: “Me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de su relación: “¿Por qué hay que ponerle un título?"

INFOBAE AMÉRICA

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

En fotos: nuevos soldados se sumarán al Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad en El Salvador

Sandinismo familiar: ¿Cómo Ortega convirtió la revolución en un régimen de pareja?

Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

“El Niño” aumenta la vigilancia en Hawái por un posible ciclón tropical que podría acercarse a las islas en agosto