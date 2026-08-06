La nueva ola de calor golpea a Italia: decretan alerta roja en 27 ciudades

El Ministerio de Salud elevó al máximo su vigilancia térmica ante temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo sanitario que alcanza también a la población general - EFE/ Daniel Cáceres /Archivo

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Italia activará la alerta roja por calor extremo en sus 27 principales ciudades en medio de la cuarta ola de calor del verano, un episodio que eleva el riesgo para la salud de toda la población y que, según informó el diario británico The Guardian, marca la primera vez en 2026 que todo el sistema nacional de vigilancia térmica queda en nivel máximo.

De acuerdo con el artículo el Ministerio de Salud italiano indicó que 25 ciudades ya estaban bajo alerta roja el miércoles y que otras dos se sumarían el jueves. La medida abarca desde Trieste en el norte hasta Palermo en el sur, en un contexto de temperaturas que en algunas zonas rozan los 40℃.

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La alerta roja implica una probabilidad más alta de emergencias vinculadas con el calor prolongado. Las autoridades difundieron recomendaciones para reducir la exposición, como evitar el sol directo entre las 11 y las 18, permanecer en espacios cerrados cuando sea posible y beber al menos 1,5 litros de agua por día.

El cuadro meteorológico no se limita a las grandes ciudades. Según detalló The Guardian, la persistencia del calor también profundiza la sequía en el valle del Po, presiona el abastecimiento de agua en decenas de municipios y genera efectos visibles sobre la producción agrícola y las condiciones laborales en varias regiones del país.

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Alerta máxima en todo el sistema urbano vigilado

Una cuarta ola de calor eleva el riesgo sanitario en toda Italia - EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

La decisión del gobierno italiano alcanza a las 27 ciudades que forman parte del sistema de vigilancia del calor del Ministerio de Salud. Entre ellas figuran Roma, Milán, Nápoles, Bolonia, Florencia, Venecia, Turín y Palermo, además de otras localidades como Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone y Civitavecchia.

El nivel rojo no se dirige solo a grupos vulnerables, como personas mayores o pacientes con enfermedades previas. También contempla riesgos para la población general cuando las temperaturas extremas se sostienen durante varios días. Ese punto explica la amplitud del operativo sanitario y de prevención.

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Las indicaciones oficiales incluyen evitar bebidas gaseosas, café, alcohol y comidas pesadas. A eso se suman consejos sobre el uso de ropa liviana y la prohibición de dejar a niños o animales dentro de vehículos estacionados, una advertencia habitual en jornadas de calor intenso.

En algunas ciudades turísticas, las administraciones locales empezaron a tomar medidas para amortiguar el impacto. En Roma, según consignó The Guardian, se habilitó el acceso gratuito a cines y espacios culturales con aire acondicionado durante las horas más calurosas, además de extender horarios de visita nocturna en monumentos como el Coliseo y el Panteón.

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Muertes recientes y presión sobre el trabajo al aire libre

Roma y otras ciudades adoptaron acciones para reducir la exposición durante las horas críticas, como acceso gratuito a espacios con aire acondicionado y visitas nocturnas - REUTERS/Remo Casilli

La actual ola de calor quedó vinculada con cuatro muertes en los últimos días, de acuerdo con la información publicada por el medio europeo.

A esos casos se suma un guardia de seguridad en Bolonia, quien, según las primeras evaluaciones, sufrió un problema fatal relacionado con el calor mientras estaba dentro de su auto. Estos episodios reforzaron la preocupación sobre las tareas al aire libre y la exposición prolongada en entornos sin protección suficiente.

El impacto sobre el empleo resulta especialmente sensible en sectores como la construcción y la agricultura, donde las jornadas laborales suelen transcurrir bajo radiación directa y en superficies que amplifican la temperatura ambiente. En ese marco, las advertencias sanitarias cobraron un peso mayor que en otras olas térmicas de la temporada.

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El físico atmosférico Lorenzo Giovannini, de la Universidad de Trento, sostuvo que las olas de calor de este verano ya se ubicaban por encima del promedio de años anteriores en intensidad y duración. El especialista señaló que la crisis climática las vuelve “más largas y más intensas”.

Sequía, agua escasa y daños sobre la producción agrícola

La ola de calor agrava la sequía y tensiona el abastecimiento de agua en el norte - EFE/Giorgio Benvenuti.

El calor extremo también agrava una sequía ya instalada en el norte del país tras una primavera seca. La situación golpea al valle del Po, donde se encuentra el río más largo del país, y compromete tanto el abastecimiento de agua como la actividad rural.

Más de 100 localidades de Piamonte y Lombardía afrontan dificultades en el suministro, con casos en los que se recurre a camiones cisterna para completar las reservas de agua potable. Ese dato refleja que la emergencia ya supera el plano meteorológico y se traduce en problemas concretos para la vida diaria.

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Los productores agropecuarios reportan efectos sobre los rendimientos de los cultivos, en un escenario de suelos secos y calor persistente. Según la información citada por el medio, en algunas zonas el calor aceleró la maduración de la uva, mientras la producción de leche cayó 10% porque las vacas lecheras reducen su ingesta de alimento bajo estrés térmico.

Científicos consultados en Europa asocian este tipo de fenómenos con el avance del calentamiento global impulsado por la actividad humana. El continente europeo se calienta a un ritmo cercano al doble del promedio mundial y, por ahora, no hay señales de alivio inmediato: el episodio que atraviesa Italia no cedería al menos durante la próxima semana.

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