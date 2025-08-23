Deportes

Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animarán una nueva edición del clásico rosarino: hora, TV y formaciones

Se jugará a partir de las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Dirigirá Darío Herrera (televisará ESPN Premium)

Horarios del partido:

17:30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

16:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

15:30 Colombia, Ecuador y Perú

14:30 México

21:30 España

Televisará ESPN Premium (pack fútbol) para toda Argentina

12:02 hsHoy

La vuelta de Ángel Di María al clásico rosarino:

(Fotobaires)

El Fideo volverá a vivir en carne propia el partido que paraliza la ciudad donde nació. Antes de dar el salto a Europa, el campeón del mundo disputó dos choques ante Newell’s: ingresó por Eduardo Coudet en el segundo tiempo del 0-0 que se jugó en el Gigante de Arroyito en el Clausura 2006 y fue titular en la derrota 1-0 en el Coloso por el Apertura 2007 (gol de Tacuara Cardozo). La particularidad es que en el primer duelo mencionado el arquero suplente canalla fue Fatura Broun y, en el segundo, jugó el hoy presidente Gonzalo Belloso.

11:46 hsHoy

Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Federico Navarro, Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Luciano Herrera, David Sotelo, Éver Banega, Gonzalo Maroni; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani

11:41 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys!

