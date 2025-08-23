Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animarán una nueva edición del clásico rosarino: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
17:30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
16:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
15:30 Colombia, Ecuador y Perú
14:30 México
21:30 España
Televisará ESPN Premium (pack fútbol) para toda Argentina
La vuelta de Ángel Di María al clásico rosarino:
El Fideo volverá a vivir en carne propia el partido que paraliza la ciudad donde nació. Antes de dar el salto a Europa, el campeón del mundo disputó dos choques ante Newell’s: ingresó por Eduardo Coudet en el segundo tiempo del 0-0 que se jugó en el Gigante de Arroyito en el Clausura 2006 y fue titular en la derrota 1-0 en el Coloso por el Apertura 2007 (gol de Tacuara Cardozo). La particularidad es que en el primer duelo mencionado el arquero suplente canalla fue Fatura Broun y, en el segundo, jugó el hoy presidente Gonzalo Belloso.
Probables formaciones:
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Federico Navarro, Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan
Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Luciano Herrera, David Sotelo, Éver Banega, Gonzalo Maroni; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani
¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys!