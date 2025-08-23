Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animarán una nueva edición del clásico rosarino: hora, TV y formaciones

El Fideo volverá a vivir en carne propia el partido que paraliza la ciudad donde nació. Antes de dar el salto a Europa, el campeón del mundo disputó dos choques ante Newell’s: ingresó por Eduardo Coudet en el segundo tiempo del 0-0 que se jugó en el Gigante de Arroyito en el Clausura 2006 y fue titular en la derrota 1-0 en el Coloso por el Apertura 2007 (gol de Tacuara Cardozo). La particularidad es que en el primer duelo mencionado el arquero suplente canalla fue Fatura Broun y, en el segundo, jugó el hoy presidente Gonzalo Belloso.

