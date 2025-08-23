La lista de victorias de Los Pumas ante los All Blacks y todos los triunfos que lograron en el Rugby Championship

Los Pumas siguen alimentando la historia grande del rugby argentino y este sábado escribieron una nueva página importante: vencieron 29-23 a Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani y celebraron ante los poderosos All Blacks en el país por primera vez.

Si bien esta fue la cuarta victoria sobre los neozelandeses en la historia albiceleste dentro del Rugby Championship, la actuación por la segunda fecha de la edición 2025 del torneo tuvo un sabor especial ya que los tres éxitos anteriores se habían dado fuera del país: 25-15 en Sidney en el 2020, 25-18 en Christchurch en 2022 y 38-30 en Wellington el año pasado.

Los de Felipe Contepomi firmaron así la 13ª victoria en este poderoso torneo que reúne a los equipos más importantes del hemisferio sur. El elenco albiceleste se unió a la cita en 2012, pero recién en 2014 ganó por primera vez ante Australia en Mendoza. Desde entonces, cosechó cinco celebraciones ante los Wallabies, cuatro contra los Springboks y cuatro contra los All Blacks.

Además, el mejor resultado en el país ante los neozelandeses había sido el 2 de noviembre de 1985 cuando el representativo argentino logró empatar 21-21 en el estadio de Ferro.

Para entender lo sucedido hay que tener presente que los neozelandeses vienen de ser subcampeones del mundo en 2023, pero también fueron terceros en 2019 y bicampeones del mundo de manera consecutiva en 2011 y 2015. Esto sin mencionar que los poderosos All Blacks ganaron casi todas las ediciones del Rugby Championship desde 2012 en adelante, salvo las versiones 2019 y 2024 que quedaron en manos de los sudafricanos.

TODAS LAS VICTORIAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

• 21-17 vs. Australia en Mendoza (2014)

• 37-25 vs. Sudáfrica en Durban (2015) *

• 26-24 vs. Sudáfrica en Salta (2016)

• 32-19 vs. Sudáfrica en Mendoza (2018)

• 23-19 vs. Australia en Gold Coast (2018)

• 25-15 vs. Nueva Zelanda en Sydney (2020)

• 48-17 vs. Australia en San Juan (2022) *

• 25-18 vs. Nueva Zelanda en Christchurch (2022)

• 34-31 vs. Australia en Sydney (2023)

• 38-30 vs. Nueva Zelanda en Wellington (2024)

• 67-27 vs. Australia en Santa Fe (2024) *

• 29-28 vs. Sudáfrica en Santiago del Estero (2024) *

• 29-23 vs. Nueva Zelanda en Buenos Aires (2025)

* Consiguieron punto bonus

TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 punto bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus - 1 punto bonus defensivo)

* Participaron tres selecciones por la pandemia