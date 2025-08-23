Deportes

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks: la agenda de partidos

El seleccionado argentino de rugby le ganó por primera vez a Nueva Zelanda en Argentina

Guardar

Los Pumas tuvieron otra presentación histórica en el Rugby Championship para el deporte argentino. Por primera vez, vencieron a los All Blacks en el país con el triunfo 29-23 que firmaron en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

El representativo argentino había iniciado este trayecto con la derrota en Córdoba ante los neozelandeses por 41-24, en un duelo que tuvo a sus contrincantes sumando punto bonus por la cantidad de tries anotados.

En esta segunda jornada, Nueva Zelanda también se llevó un punto bonus, pero por la escueta distancia en el tanteador por lo que están como líderes del torneo en soledad con 6 puntos por delante de Australia (5), Sudáfrica y Argentina (ambos con 4).

Tras esta última presentación por el país, los de Felipe Contepomi iniciarán la fase del torneo fuera del país. En dos semanas, el sábado 6 de septiembre más precisamente, jugarán la tercera fecha ante Australia en Queensland y una semana más tarde (13/9) afrontarán la revancha contra los Wallabies en Sydney. Luego enfrentarán a Sudáfrica en Durban el sábado 27 de septiembre y concluirán el certamen contra los Springboks, pero en Londres el sábado 4 de octubre.

Hay que tener presente que en estas dos primeras fechas, Australia dio el golpe con una histórica victoria como visitante en Sudáfrica (38-22) por el estreno del torneo pero los Springboks se tomaron revancha este sábado y lograron su primer triunfo en el certamen con un 30-22 en Ciudad del Cabo.

Hay que recordar que el torneo otorga cuatro puntos para el ganador y reparte dos unidades a cada equipo en caso de empate. Además, aquel combinado que anota cuatro tries o más, o pierde por menos de 7, suma un punto bonus.

Esta es la 14ª aparición de Argentina con una última presentación que fue histórica ya que logró ganarle a las tres potencias en un mismo año. Los Albicelestes consiguieron 14 puntos en el 2024 para tener la mayor cosecha en un mismo certamen.

TABLA DE POSICIONES DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).

Temas Relacionados

Los Pumasseleccion argentina de rugbyseleccion de nueva zelanda de rugbyAll BlacksRugby ChampionshipRugby

Últimas Noticias

Sin Lionel Messi y con Rodrigo De Paul, el Inter Miami empató 1-1 con el DC United por la MLS

Las Garzas no pudieron ante el elenco de Washington y dejaron pasar una buena oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Conferencia Este

Sin Lionel Messi y con

“Pusimos el cuerpo en cada jugada”: la emoción de los jugadores de Los Pumas luego del histórico triunfo ante los All Blacks

El seleccionado argentino dio la nota en el Rugby Championship ante Nueva Zelanda. La palabra de Pablo Matera, Julián Montoya y Juan Cruz Mallía

“Pusimos el cuerpo en cada

Así quedaron las tablas del Clausura y la clasificación a las copas internacionales tras el comienzo de la sexta fecha

Rosario Central venció a Newell’s y se consolida como puntero de la Tabla Anual, mientras que San Lorenzo alcanzó la cima de su zona

Así quedaron las tablas del

La lista de victorias de Los Pumas ante los All Blacks y todos los triunfos que lograron en el Rugby Championship

El seleccionado argentino festejó por cuarta vez en la historia ante Nueva Zelanda, pero este fue el primer éxito contra este poderoso equipo en el país

La lista de victorias de

Los mejores memes de la victoria de Rosario Central ante Newell’s con el golazo de Di María en el foco

El Canalla se impuso por 1-0 con un tanto del Fideo en el clásico rosarino y las redes estallaron

Los mejores memes de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chaco: dos hombres discutieron por

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

INFOBAE AMÉRICA
Miles de personas volvieron a

Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para liberar a los rehenes y resolver la guerra con los terroristas de Hamas

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

TELESHOW
La respuesta de Rocío Marengo

La respuesta de Rocío Marengo luego de que Eduardo Fort le negara un antojo en medio de su embarazo: “Cuando el papá se pone exigente”

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”