Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks: la agenda de partidos

Los Pumas tuvieron otra presentación histórica en el Rugby Championship para el deporte argentino. Por primera vez, vencieron a los All Blacks en el país con el triunfo 29-23 que firmaron en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

El representativo argentino había iniciado este trayecto con la derrota en Córdoba ante los neozelandeses por 41-24, en un duelo que tuvo a sus contrincantes sumando punto bonus por la cantidad de tries anotados.

En esta segunda jornada, Nueva Zelanda también se llevó un punto bonus, pero por la escueta distancia en el tanteador por lo que están como líderes del torneo en soledad con 6 puntos por delante de Australia (5), Sudáfrica y Argentina (ambos con 4).

Tras esta última presentación por el país, los de Felipe Contepomi iniciarán la fase del torneo fuera del país. En dos semanas, el sábado 6 de septiembre más precisamente, jugarán la tercera fecha ante Australia en Queensland y una semana más tarde (13/9) afrontarán la revancha contra los Wallabies en Sydney. Luego enfrentarán a Sudáfrica en Durban el sábado 27 de septiembre y concluirán el certamen contra los Springboks, pero en Londres el sábado 4 de octubre.

Hay que tener presente que en estas dos primeras fechas, Australia dio el golpe con una histórica victoria como visitante en Sudáfrica (38-22) por el estreno del torneo pero los Springboks se tomaron revancha este sábado y lograron su primer triunfo en el certamen con un 30-22 en Ciudad del Cabo.

Hay que recordar que el torneo otorga cuatro puntos para el ganador y reparte dos unidades a cada equipo en caso de empate. Además, aquel combinado que anota cuatro tries o más, o pierde por menos de 7, suma un punto bonus.

Esta es la 14ª aparición de Argentina con una última presentación que fue histórica ya que logró ganarle a las tres potencias en un mismo año. Los Albicelestes consiguieron 14 puntos en el 2024 para tener la mayor cosecha en un mismo certamen.

TABLA DE POSICIONES DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).