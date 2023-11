El “empate inolvidable”: el primer gran hito de Los Pumas contra los All Blacks y el error que pudo haber cambiado la historia

El día que Argentina casi le gana a Nueva Zelanda en cancha de Ferro

El deporte argentino tiene la oportunidad de presenciar este viernes 20 de octubre una nueva página dorada de su historia en el imponente Stade de France. El Mundial de rugby Francia 2023 abre las puertas a las semifinales y serán Los Pumas los que abrirán dicha fase frente a los míticos All Blacks. La esperanza de conseguir la tercera victoria frente al combinado de Oceanía está más latente que nunca y acceder a una final significaría un paso enorme en la disciplina que tiene décadas de trabajo.

Antes de que arranque la supremacía de Nueva Zelanda sobre la nación celeste y blanca, entre 1976 y 1979 hubo una serie de encuentros en los que desde el otro lado del mundo viajó un combinado de jugadores que representó a los All Blacks en territorio argentino, pero que no era la selección máxima. Es hasta el día de hoy que Los Pumas cuentan esos cotejos como oficiales mientras que los vestidos de negro nunca los reconocieron. El primer duelo asentado como test match para ambas federaciones recién se dio el 26 de octubre de 1985 con victoria 33-20 para los oceánicos en el estadio de Ferro.

Una semana más tarde, la cancha del Verde volvió a abrir sus puertas para recibir el segundo partido al que asistieron 34 mil espectadores y en el que brilló el magnífico Hugo Porta. Aquella tarde del 2 de noviembre anotó todos los puntos del equipo nacional que igualó 21-21. Fueron cuatro penales y tres drops que marcaron la historia y que, aunque parece un antecedente lejano, siempre es importante recordar para desmitificar que es imposible derrotar a Nueva Zelanda incluso en tiempos en los que la diferencia era abismal.

“Lo primero que me viene a la mente cuando me hablan de aquel partido es que no jugamos tan bien como lo habíamos hecho siete días antes, en el primer test. Es indudable que la fuerza que ejerce el resultado es muy importante a la hora de recordar aquellos enfrentamientos con los All Blacks. Tengo muy claro que en la derrota por 33 a 20 jugamos un rugby extraordinario y merecimos mejor suerte, pero en la memoria de todos quedará aquel empate en 21 puntos”, relató el icónico apertura tiempo después, refiriéndose a aquel momento para la escena nacional.

Así reflejó El Gráfico el histórico empate entre Argentina y Nueva Zelanda en Ferro

Pero ese empate, por más histórico que fue, dejó una espina clavada: Ernesto Ure pasó a los libros cuando cometió un knock on en el minuto final del partido ante los All Blacks que le impidió a Los Pumas quebrar la igualdad y lograr así lo que podría haber sido el primer triunfo de Argentina ante Nueva Zelanda en un partido de rugby. “Así es la vida. A pesar de todo, si hoy tuviera que jugar ese partido de vuelta te aseguro que volvería a hacer lo mismo, pero esta vez no se me caería la pelota”, recordó el protagonista en charla con Infobae en 2017.

El octavo fue una pieza importante de esa camada de jugadores y relató qué vivió aquella tarde en Ferro. “Lo que pasó en ese scrum es simple: se me cayó la pelota para adelante a unos metros del ingoal faltando segundos para finalizar el partido que iba 21-21. Tiramos nosotros y la sacamos. El scrum da dos pasos adelante y se detiene. En esa fracción de segundo, como lo he tenido que hacer tantas otras veces, tuve que decidir si quedaba formado con la pelota en mis pies o me levantaba para tratar de atropellar dentro del ingoal. Sabiendo que el próximo silbato iba a ser el final del partido, decidí levantarme. En el momento que bajo los brazos para agarrar la pelota, el scrum da otro paso para adelante, pierdo el pie y se me cae la pelota. Fin del partido”, rememoró. Al día siguiente los medios reflejaron con emoción la hazaña en el que el título “empate inolvidable” trascendió en el tiempo.

El Flaco es una figura del rugby argentino. Surgió del club CUBA y jugó para Los Pumas en la década del 80, en el que fue para muchos es considerado el mejor equipo nacional en la historia del deporte. Con 1,98 metros de altura protagonizó triunfos inolvidables entre 1979 y 1986, años en los que enfrentó a las tres potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, además de otros grandes como Inglaterra, Francia y Fiji.

A la hora de analizar la actualidad del deporte, destacó la diferencia más grande. “Los jugadores actuales tienen la oportunidad de dedicarse ciento por ciento al deporte, cosa que nunca nosotros pudimos hacer en el pasado cuando el rugby era puramente amateur, por lo que sufríamos mucho la diferencia con el nivel internacional. Hoy los chicos tienen todos los recursos a su alcance para estar físicamente y mentalmente preparados como los mejores”, detalló Ernesto.

Hugo Porta lideró de las mejores camadas de deportistas de la historia de Argentina

Y añadió con un análisis sobre el combinado de Nueva Zelanda: “Cualquier persona con algún conocimiento de rugby te daría más de una razón, todas lógicas, de por qué los All Blacks pueden ganar. Pero preguntale a cualquiera de los chicos si creen que pueden ganarles y te aseguro que todos te van a decir que sí. Un ‘sí’ basado en el convencimiento de que este equipo de argentinos cuando se juntan son capaces de ganar cualquier partido contra el que sea”.

El orgullo de vestir la camiseta celeste y blanca trasciende cualquier tipo de sueño y así lo entiende Ure. “Ser Puma fue siempre un orgullo muy grande para mí y creo que lo es para todos los que tienen el placer de serlo o haberlo sido. Es un honor que te marca de por vida, que te forma y te eleva como persona. Es algo que crece dentro tuyo y que es cada vez más grande cuanto más viejo te pones”. Y concluyó: “Es luchar hasta la muerte, es vencer y superar lo imposible, es dar el 150% de lo que uno tiene”.

Argentina está en su pico histórico cuando se analiza los choques contra Nueva Zelanda por las victorias en 2020 y 2022 en Sidney y Christchurch por 25-15 y 25-18, respectivamente. El mismo entrenador de los All Blacks, Ian Foster, analizó que los partidos en una Copa del Mundo son “diferentes” y es por eso que el duelo de este viernes en el Stade de France se interpreta como una gran oportunidad para que Los Pumas rompan la pared de semifinales por primera vez.