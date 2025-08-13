Deportes

Argentina sumó su tercer oro en los Panamericanos Junior por Ulises Saravia, la joya de la natación que competirá en una universidad de EEUU

El nadador de Mar del Plata se quedó con el primer puesto en la final de los 100 metros espalda gracias a un tiempo de 53.89, récord de la prueba en Asunción 2025

Juan José Ciceri

Por Juan José Ciceri

Guardar
Ulises Saravia ganó el tercer oro para Argentina en los Panamericanos Junior

El centro acuático de Asunción 2025 se convirtió en el espacio donde el deporte argentino ganó todas las medallas doradas que cosechó hasta ahora en los Juegos Panamericanos Junior. Esta vez fue Ulises Saravia, la joya de la natación nacional, el que se coronó con el oro en la prueba de 100 metros espalda tras los títulos de Agostina Hein (400 libres) y de Malena Santillán (200 espalda).

Saravia se quedó con el oro gracias a un tiempo de 53.89, nuevo récord panamericano junior y que le permitió clasificar a los Panamercianos de Lima 2027 tras superar a Maximilian Wilson, de Islas Vírgenes, y a Jack Harvey, representante de Bermudas, quienes se quedaron con la plata y el bronce. Uno de los abanderados que tuvo Argentina en la ceremonia de apertura de los Juegos llegó a la capital de Paraguay como una de las grandes figuras del certamen, a pesar de sólo competir en esta prueba individual, además de las cuatro postas masculinas y mixtas.

Ulises es un caso a seguir: con 17 años se subió al podio en Santiago 2023 (plata en los 100 espalda) y logró la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos de París 2024. Todo eso en el medio de un proceso particular que atravesó junto a su entrenador Federico Diez Andersen y otros nadadores (Guido Buscaglia, Guille Ruggiero y Lucía Gauna, con quien comparte equipo en Asunción), que se mudaron de la ciudad balnearia a Castellón, España, con el objetivo de continuar con su carrera deportiva. Y ahora, dará un paso más adelante en su naciente trayectoria, ya que fue reclutado por la Universidad de Tennessee y desde la próxima temporada competirá para uno de los programas universitarios de mayor prestigio en la NCAA de los Estados Unidos.

El director técnico nacional de natación remarcó el valor que tendrá para el marplatense poder irse a EEUU a competir. “El punto de vista técnico va a entrenar a un lugar donde la natación es la mejor del mundo y altamente profesional, con la mejor infraestructura, entrenadores full time, compañeros de entrenamiento de nivel mundial y un sistema de estudio que acompaña las necesidades del deportista de alto rendimiento, sin dudas la situación y el entorno es excelente”, le explicó Gustavo Roldán a Infobae. Al mismo tiempo, destacó el trabajo que se ha hecho con Ulises en suelo argentino, lo que lo llevó a crecer y desarrollarse de la mano de su coach y el resto de su equipo.

Saravia en lo más alto
Saravia en lo más alto del podio panamericano junior (COA)

La historia marca que entre 2023 y 2024 quebró los récords argentinos tanto en 50 (23.63), 100 (51.67) y 200 (1:55.86) metros de su especialidad (espalda). Hace pocas semanas, se consagró campeón absoluto en España, defendiendo al club Nados de Castellón, el lugar que lo recibió junto al resto de sus compañeros y su entrenador. Después de eso, compitió en el Mundial de Singapur con grandes resultados: Saravia acabó 6° en su semifinal (24.68) de los 50 espalda, el 11° mejor tiempo en la general. En los 100m espalda, también clasificó a semifinales y obtuvo el 16to mejor registro en la general con una marca de 54.32.

Más allá de la dorada de Ulises, la natación volvió a ser importante para sumar podios en el medallero. Tras haber sido bronce en los 200 espalda, Cecilia Dieleke ganó la plateada en los 100 metros de la especialidad con un tiempo de 1:01.22. Por su parte, otra posta volvió a ganar una medalla: el relevo 4x100 mixto, del que participaron Gauna, Agostina Hein, Dante Nicola y el propio Saravia, también logró el segundo puesto con marca de 3:52.02.

En la jornada, Argentina cosechó un total de un oro, seis platas y tres bronces. Los otros deportes que tuvieron presencia en el medallero fueron la esgrima, que gracias a la gran actuación de Catalina Borrelli en sable, sumó un segundo lugar. El equipo integrado por Valentina Méndez, Valentina Luna y Guadalupe Díaz se subió al 2° puesto en la categoría de Velocidad por Equipos, mientras que Mateo Duque, Agustín Ferrari, Santiago Gruñeiro y Ramiro Videla hicieron lo propio en la prueba de Persecución por Equipos del ciclismo pista ante la antena mirada del entrenador y campeón olímpico en Beijing 2008 Walter Pérez. La otra plata en el tercer día de actividad de Asunción 2025 fue para Segundo Portabales en la competencia de singles del squash.

Por último, la dupla conformada por Tomás Roberti y Tobías Weise ganaron un bronce para la gimnasia trampolín en la prueba sincronizado y, tanto Alma Pueyo López y Esteban Silva, se subieron al último lugar del podio en arco recurvo Individual del tiro con arco.

El nadador marplatense celebró su
El nadador marplatense celebró su título y la clasificación a Lima 2027 (COA)

A la espera de la actividad nacional este miércoles 13, Argentina bajó un puesto (5° al 6°) del medallero general y acumula con tres medallas de oro, 14 de plata y 11 de bronce (28 en total) por detrás de Brasil, que encabeza las posiciones con 69 preseas (36 doradas) y que ahora es seguido por EEUU, que superó a Chile, Colombia. Por encima de nuestro país se ubica México (6 oros).

El medallero de Argentina en el día 3 de los Panamericanos Junior:

Medallero de Argentina en el
Medallero de Argentina en el día 3 de los Panamericanos Junior

Así está el medallero de Asunción 2025 tras tres días de actividad:

El medallero de los Panamericanos
El medallero de los Panamericanos Junior tras el día 3

Temas Relacionados

Ulises SaravianataciónArgentinaJuegos Panamericanos JuniorAsunción 2025deportes-argentina

Últimas Noticias

Escándalo en la B Nacional: le bajaron el sueldo tras ser expulsado dos veces, se peleó con la dirigencia y se fue del club

El delantero Facundo Pons venía de sumar dos rojas en las últimas fechas y Defensores de Belgrano lo sancionó por “conductas inapropiadas”. En las últimas horas anunciaron la rescisión de contrato

Escándalo en la B Nacional:

La millonaria estrategia detrás de los 13 récords mundiales consecutivos de Armand Duplantis: por qué supera su marca de a un centímetro

El atleta sueco volvió a romper su marca y mantiene el dominio absoluto desde 2020

La millonaria estrategia detrás de

La leyenda del tenis Mónica Seles anunció que padece una enfermedad neuromuscular: “Afecta mucho mi vida”

La ex número 1 del mundo, ganadora de nueve títulos de Grand Slam, confirmó que fue diagnosticada con miastenia gravis

La leyenda del tenis Mónica

Francisco Comesaña se medirá ante Andrey Rublev por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 Cincinnati

El marplatense se enfrentará al ruso en los octavos de final del certamen estadounidense. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

Francisco Comesaña se medirá ante

Entrevista a Oscar Pareja, el DT récord que puso de rodillas al Inter Miami: su mensaje para Messi y su defensa a la MLS

Las reflexiones del entrenador de Orlando City tras el triunfo 4-1 ante las Garzas en el Clásico del Sol. El colombiano tiene una extensa trayectoria en el fútbol estadounidense

Entrevista a Oscar Pareja, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué recomiendan tirar sal

Por qué recomiendan tirar sal gruesa sobre las brasas del asado

Súper miércoles: qué espera el mercado de una millonaria licitación de deuda el día en que se conoce la inflación de julio

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Descubren que los gatos pueden desarrollar demencia en una forma similar a los humanos

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Murió el renombrado novelista egipcio

Murió el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Grupo comando fuertemente armado asaltó un banco en Uruguay: se llevó 500 dólares

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

TELESHOW
Yanina Latorre relató el violento

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años