Malena Santillán brilló con una actuación récord en la natación y Argentina ganó el segundo oro en los Panamericanos Junior

Malena Santillán ganó el segundo oro de Argentina en los Panamericanos Junior

Después de la consagración de Agostina Hein en la final de 400 metros libres, que significó el primer oro para Argentina en los Juegos Panamericanos Juniors, la natación volvió a dar la nota en en el día 2 de actividad en Asunción 2025: Malena Santillán ganó la dorada en la prueba de 200 metros espalda, en otra jornada de alto vuelo para la disciplina en el centro acuático de la capital de Paraguay.

La nadadora cordobesa rompió los relojes en la definición de la carrera y logró una marca de 2:10.36 para quedarse con el primer lugar del podio, un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027, la cita que significa el paso previo para el continente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Detrás de Santillán quedó la mexicana Pulido (plata) y en el tercer lugar del podio se ubicó otra argentina, Cecilia Dieleke, quien logró el bronce.

Este no es el primer gran logro de Malena, que es una de las jóvenes de la natación celeste y blanca que tiene gran potencial y continúa su desarrollo a paso firme. La oriunda de San Francisco, Córdoba tiene una historia peculiar porque empezó a nadar por recomendación de los médicos luego que a los 3 años la diagnosticaron con principio de escoliosis. “Me di cuenta que realmente me gustaba, así que seguí entrenando. Ahora son 10 sesiones por semana, tres de gimnasio, y coordinarlo con la escuela”, expresó la atleta tras colgarse la dorada y escuchar el himno argentino, que sonó por segunda vez en Asunción.

¿Cómo llegó a la pileta? Comenzó a nadar en la guardería y tras la sugerencia a su familia por ese diagnóstico (curvatura en la columna vertebral), nunca más dejó de disfrutar de su pasión. “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que esperaba por lo menos quedar en el podio. Yo estaba tratando de pensar más en mi marca y hacer mi propia carrera”, explicó Santillán tras ganar los 200 metros espalda y después de darse un abrazo sentido con su entrenador Aníbal Gaviglio, con quien comparte la piscina en el Sport Automóvil Club, el espacio que la vio crecer y desarrollarse desde pequeña.

Malena Santillán junto a su entrenador (COA)

“Al escuchar el himno se me llenaron los ojos de lágrimas porque no lo podía creer, y me pone muy feliz dejar en lo más alto a mi país”, concluyó tras su título en los Panamericanos Junior. Hace tres años, en la misma ciudad, Malena saltó a la fama por quedarse con el oro en la misma prueba en los Juegos Suramericanos 2022, el primer evento multideporte que tiene el continente en el ciclo olímpico. Claro, su nombre se hizo viral porque tenía solo 14 años cuando deslumbró con su carrera. Además, en aquel torneo, se subió al podio en los 800 metros libre (bronce) y en la posta 4x200 libres (plata). Luego de eso se destacó en giras por Europa con buenas actuaciones y otras participaciones con el equipo nacional.

Además de la dorada de Santillán y el bronce de Diekele en los 200m espalda, la natación volvió a ser la disciplina que más podio le dio a la Argentina en la segunda jornada de plena acción en los Panamericanos Junior. En la final de los 100 metros mariposa, Ulises Cazau se colgó la medalla de plata con un tiempo de 52.29. El otro segundo puesto del día llegó de la mano del relevo 4x100 libre mixto integrado por Agostina Hein, Lucia Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou, que registraron una marca de 3:31.33. Por último, Matías Santiso fue bronce en los 200m libre (50.03).

Más allá de la actividad en el centro acuático, Argentina sumó otros podios en el segundo día: fueron 11 en total, entre los que se destacaron el primer podio para el remo de la mano del 2° puesto del cuatro sin timonel masculino ( Fernando Álvarez, Agustín Annese, Martín Mansilla y Marcos Rojas) y las plateadas de José Cisneros en trap (tiro deportivo) y Manuel Turone en el BMX freestyle.

Los otros bronces de la jornada fueron para Emilia Oblan en la prueba de 10 metros rifle de aire del tiro, Alem Yuma en el judo (categoría -81 kg) y Morena Domínguez en la modalidad street del Skateboarding.

A la espera de la actividad de este martes 12, Argentina se mantiene en el 5° lugar del medallaero general con dos medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce (18 en total) por detrás de Brasil, que encabeza las posiciones con 41 preseas (22 doradas), Chile, Colombia y EEUU.

El medallero de Argentina en el día 2 de los Panamericanos Junior:

Medallero del 11 de agosto de Argentina en los Panamericanos Junior (COA)

Así está el medallero de Asunción 2025 tras dos días de actividad:

El medallero de los Panamericanos Junior tras el día 2 de Asu 2025 (Panam Sports)