Enorme actuación de la natación argentina en el Mundial con cuatro semifinales y un récord: “No es un golpe de suerte”

Ulises Saravia, Maca Ceballos, Uli Cazau, Andrea Berrino y Delfina Dini junto al kinesiólogo Hugo Peralta y el director nacional Gustavo Roldán

Cuando se cumplieron 10 años de la histórica actuación de Federico Grabich en el Mundial de natación y su recordado tercer puesto en la final de los 100 metros libres de 2015, Argentina dijo presente en el máximo certamen de la natación en Singapur y logró una gran actuación de la mano de dos de los nadadores que participaron en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024.

Macarena Ceballos y Ulises Saravia alcanzaron dos semifinales cada uno, lo que les valió clasificar entre los mejores 16 nadadores del mundo. Es más, la cordobesa le sumó a ese logró haber mejorado un récord argentino: en los 50 metros pecho registró una marca de 30.56 para finalizar en el puesto 12. “Claramente el resultado deportivo de la selección nacional en Singapur fue excelente, la capacidad de adaptación a cualquier situación por parte del atleta argentino nunca deja de asombrar”, analizó Gustavo Roldán, director técnico nacional de la disciplina desde hace más de una década para Infobae.

Además de plusmarca nacional que logró Ceballos en los 50 metros pecho, la nadadora que tuvo su octava presencia en un Mundial de natación acabó en el 15° lugar en los 200 metros de la misma especialidad (2:28.30). Por su parte, Saravia no deja de sorprender luego de su aparición en los JJOO del año pasado y tras la medalla de plata en los Panamericanos que se hicieron en 2023 en Santiago. El marplatense acabó sexto en su semifinal (24.68) de los 50 metros espalda metros, el 11° mejor tiempo en la general. Ya en los 100m espalda, también clasificó a semifinales y obtuvo el 16to mejor registro en la general con una marca de 54.32.

“En un año post olímpico donde se presentan situaciones de recambio en la natación mundial y considerando que no solo hubo reducción en el presupuesto destinado a actividades de preparación y competencia sino que también la pileta del CeNARD estuvo en reparación desde enero a mayo, haber logrado pasar a cuatro semifinales terminando en puestos como el 11° y 12° en pruebas olímpicas y con el valor agregado del récord argentino de Macarena, es una señal de que se puede mejorar mucho más aún en el próximo ciclo”, agregó Roldán sobre el valor de las actuaciones de Ceballos y Ulises.

Roldán junto a Macarena Ceballos, dos veces semifinalista en el Mundial de natación

En ese marco, el DTN de la natación argentina amplió su mirada después de volver de un extenso viaje de casi 40 horas desde la ciudad del sudeste asiático. “El nivel competitivo de la natación mundial evoluciona permanentemente, los países que preparan seleccionados en busca del medallero olímpico no solamente invierten dinero, sino que también implementan políticas deportivas de alto rendimiento con perfil altamente profesional, esto hace que cada vez sea más reducida la posibilidad de competir en ese nivel y pasar a semifinales quede reducido a muy pocos. Solo basta con leer los resultados y darse cuenta de que países acceden a ese alto nivel”, explicó el entrenador que ejerce desde finales de la década del 80.

Acto seguido, Roldán utilizó una forma didáctica para plantear la distancia que existe entre las potencias del mundo en la disciplina con países como el nuestro en cuenta al desarrollo y en base a eso aprovechó para subrayar la performance de los nadadores argentinos. “En el escenario de la natación de alto rendimiento internacional, el profesionalismo de los equipos es comparable con la F1 o la NBA, por lo que llevar cuatro mundiales y un JJOO en semis como alcanzó Ceballos o clasificar entre los 16 mejores en 50 y 100 con solo 19 años como logró Saravia es muy importante, claramente no es casualidad, ni un golpe de suerte. Es fruto de un excelente programa de preparación aplicado a atletas excelentes”, comentó.

Hay que mencionar que en las pruebas de natación en el marco del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que organizó World Aquatics (federación internacional), también vieron acción Andrea Berrino, quien en su décima participación en el evento que reúne a los mejores compitió en los 50 metros libres, 50 espalda y 100m pecho. Además, Delfina Dini (representó al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018) actuó en las pruebas de semifondo y fondo (400, 800 y 1.500 metros libres) y otra de las joyas de la natación celeste y blanca como Ulises Cazau (compitió en 100 metros mariposa y 50 espalda) también fue parte de la delegación.

“Si bien el presupuesto no tiene comparación con el proceso desarrollado antes de la pandemia, el ENARD y SDN a través de la Confederación lograron ser quirúrgicos a la hora de optimizar el soporte necesario y potenciar los recursos”, explicó Roldán.

Uli Saravia, la joya de la natación argentina que fue olímpico en París 2024 y ahora se metió en dos semifinales del Mundial de natación

Como ya se dijo, Ceballos y Saravia, quien se mudó a España en 2023 con su entrenador Federico Diez Andersen para entrenar y vivir en Castellón, fueron los más destacados del equipo. ¿Cuál fue el análisis de su rendimiento para el técnico del seleccionado? “Más allá del excelente torneo de ambos, que muestra muchas características positivas como ser la versatilidad y madurez de Macarena, que después de quedar primer suplente en 100 pecho por un error en la largada a solo centésimas de clasificar, logró clasificar a semis en 200 pecho y lo hecho en los 50 pecho con récord argentino y mejorar su registro en 100 pecho en el relevo o lo que hizo Ulises, que logró pasar a semis también en 50 y 100 mts espalda en un Mundial muy competitivo, es de destacar la proyección y evolución permanente de ambos que demuestra, no sólo actualidad sino también que pueden seguir evolucionando en pruebas donde están a pocas centésimas de final y en un pack de nadadores que suben y bajan en el ranking junto con ellos permanentemente”, dijo con miras al futuro próximo.

Si hablamos de lo que se viene, justamente Saravia será uno de los abanderados en los Juegos Panamericanos Junior que comenzarán este sábado en Asunción. El nadador, que fue elegido por el programa de la Universidad de Tennessee y viajará a EEUU para seguir el crecimiento de su carrera deportiva y académica, será uno de los abanderados de Argentina junto con la Leona Juana Castellaro, también olímpica el año pasado en París.

“Reúne todos los méritos en el círculo olímpico para ser considerado”, fue elogioso Roldán sobre la nominación que recibió Ulises, quien en lo que va del 2025 logró récords locales en 100 y 200 metros espalda durante su estadía en España.

El Mundial de natación en Singapur dejó la confirmación de nombres como los de Katie Ledecky, que ganó su séptimo oro en la prueba en los 800 metros libres, y el de Summer McIntosh, la canadiense de 18 años que cosechó cuatro doradas. Qué decir del francés estrella de los últimos Juegos Olímpicos Leon Marchand, rey de los 200 y 400 combinados. Ahí, en el medio de los altos presupuestos y las figuras mundiales, hubo argentinos que se llevaron una actuación para sonreír y seguir construyendo su camino rumbo a sus próximos objetivos en el agua.

El equipo argentino que vio acción en Singapur