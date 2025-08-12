Deportes

Se completó la jornada 4 del Clausura: las tablas, los ingresos a las Copas, el descenso y el cronograma de la fecha 5

Estudiantes y Barracas mandan en la Zona A y River Plate y San Lorenzo, en la B. Todos los goles y cómo se jugará la quinta jornada

Se completó la cuarta fecha
Se completó la cuarta fecha que tuvo dos clásicos y otros partidos vibrantes

Este lunes se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura con el triunfo de Defensa y Justicia 1-0 ante Deportivo Riestra. La acción de este fin de semana tuvo el foco puesto en los clásicos pautados el sábado. Más allá de la igualdad sin goles entre Independiente y River Plate, Boca Juniors rescató un empate ante Racing en la Bombonera, estiró a 12 partidos sin triunfos la peor racha de su historia y perdió su puesto en la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la Tabla Anual.

El Xeneize está 14° en el Grupo A del Torneo Clausura con apenas tres puntos sobre 15 equipos, pero más allá de la pelea por avanzar a octavos de final de este certamen la mirada está puesta en la Tabla Anual que entregará los boletos a la Libertadores 2026: los de La Ribera figuran cuartos con 36 unidades, detrás de Argentinos Juniors (38), pero que con el triunfo ante Unión de este domingo lo sacó del último lugar que entregará pases a la Copa.

Hay que tener presente que Platense ya aseguró su lugar en la próxima Libertadores como tras conquistar el Apertura y será acompañado por los dueños del Clausura y de la Copa Argentina de esta temporada. El reglamento establece que, si un mismo club gana tanto el Clausura como la Copa Argentina, el cupo correspondiente a la Copa Argentina se asignará al “siguiente equipo de Primera División, mejor ubicado en la Copa Argentina 2025, y así sucesivamente corresponda”. En tanto, si el Calamar repite el título en el Clausura, se habilitará otra plaza por Tabla Anual para la Libertadores.

Además de los tres campeones argentinos de la temporada, habrá tres pasajes directos para los tres mejores ubicados en la Tabla Anual que no hayan conquistado títulos. En cuanto a la Copa Sudamericana, los seis equipos mejor ubicados en la Tabla Anual, después de ordenar a los clasificados a la Libertadores, accederán a ese certamen.

Existe la posibilidad de que Argentina sume dos cupos adicionales en la Libertadores si algún club argentino que disputa los playoffs de la Sudamericana (Independiente, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán, Godoy Cruz y Lanús) o de la Libertadores (River Plate, Vélez, Racing y Estudiantes de La Plata) se consagra campeón de esos torneos.

Hay que tener presente que tres de los cuatro protagonistas de la jornada sabatina de clásicos reiniciarán la actividad internacional entre semana: la Academia visitará a Peñarol en Uruguay el martes desde las 19.30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Rojo afrontará su llave de octavos de Sudamericana el miércoles en Chile ante Universidad (21.30) y el Millonario jugará por Libertadores el jueves en Paraguay contra Libertad.

La jornada había iniciado el jueves con la derrota de Godoy Cruz como local ante Gimnasia La Plata que derivó en la salida de Esteban Solari como DT del Tomba y la contratación de Walter Ribonetto en su lugar. Pero también hubo un importante triunfo de San Lorenzo 1-0 sobre Vélez para pelear por el ingreso a la Copa Libertadores en la Tabla Anual y para poner en aprietos a un Fortín que está mirando de reojo el descenso en ese conteo. También hubo triunfos de Estudiantes de La Plata (2-1 sobre Independiente Rivadavia), Huracán (1-0 ante Tigre) y Lanús (1-0 frente a Talleres), además del empate 1-1 entre Newell’s y Central Córdoba.

El domingo la actividad contó con tres partidos (Barracas Central 3-1 Aldosivi, Instituto 1-1 Platense y Argentinos Juniors 1-0 Unión).

Al cabo de la quinta fecha, Estudiantes de La Plata y Barracas Central lideran la Zona A con 9 puntos y detrás se ubican Belgrano (7), Defensa y Justicia (7), Central Córdoba (6), Huracán (6), Newell’s (5) y Unión (5). Mientras que en la Zona B, mandan River Plate (8) y San Lorenzo (8). Luego figuran Gimnasia (7), Lanús (6), Rosario Central (6), Riestra (6), Atlético Tucumán (5) y Vélez (5). Cabe recordar que los ocho primeros de cada grupo al finalizar la fecha 16, se clasificarán a los octavos de final.

Hoy quienes están consiguiendo sus pases a los torneos internacionales por la Tabla Anual, son: para la Copa Libertadores, Rosario Central (41 puntos), River Plate (39) y Argentinos Juniors (38). Mientras que para la Copa Sudamericana, Boca Juniors (36), San Lorenzo (35), Barracas (35), Huracán (33), Racing (32) e Independiente (31).

Respecto al descenso, uno corresponderá al último de la Tabla Anual y otro al colista de los Promedios, que considera los puntos de los campeonatos 2023, 2024 y 2025. San Martín de San Juan figura último en ambos listados, por lo que, según el artículo 93 del Estatuto de AFA, el otro descenso recaería en el anteúltimo en la General del año, es decir, Aldosivi.

TABLA ANUAL

* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).

* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

TODOS LOS GOLES DE LA 4ª FECHA

• INDEPENDIENTE 0-0 RIVER PLATE

• BOCA JUNIORS 1-1 RACING

• SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• LANÚS 1-0 TALLERES DE CÓRDOBA

• NEWELL’S 1-1 CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• ESTUDIANTES DE LA PLATA 2-1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

• SAN LORENZO 1-0 VÉLEZ

• GODOY CRUZ 1-2 GIMNASIA LA PLATA

• ATLÉTICO TUCUMÁN 0-0 ROSARIO CENTRAL

• BELGRANO 2-1 BANFIELD

• BARRACAS CENTRAL 3-1 ALDOSIVI

• INSTITUTO 1-1 PLATENSE

• ARGENTINOS 1-0 UNIÓN

• DEFENSA Y JUSTICIA 0-0 RIESTRA

CÓMO SE JUGARÁ LA 5ª FECHA

Viernes 15 de agosto

15:30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

19:00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-

21:00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 16 de agosto

14:15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

16:15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-

18:30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

20:30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 17 de agosto

14:00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

14:00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

16:15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

16:15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

18:30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

20:30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)

Lunes 18 de agosto

19:00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

21:00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

