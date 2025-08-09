Deportes

Cambio relámpago: Godoy Cruz anunció la salida de Solari, presentó al nuevo DT a la media hora y ya lo mostró dirigiendo la práctica

Si bien el entrenador había acordado el fin de su ciclo durante el viernes, el Tomba recién lo oficializó durante la mañana del sábado. Minutos más tarde, le dio la bienvenida a Ribonetto

Walter Ribonetto ya dirigió su primera práctica en Godoy Cruz durante la mañana de este sábado

Las redes sociales se convirtieron en el medio preferido de los clubes para comunicar de manera directa las noticias del día a día. La inmediatez y la ausencia de intermediarios ofrece una ventana de contacto distinta, aunque también deja algunas particularidades como la que sucedió en Godoy Cruz con el cambio de entrenador.

Si bien ya era un secreto a voces que Esteban Solari no continuaría al mando del primer equipo, el Tomba oficializó durante la mañana del sábado la salida del DT que desembarcó en el club en febrero de este año. Lo llamativo del caso es que el siguiente posteo, que se difundió 35 minutos después, confirmó la contratación de Walter Ribonetto como su reemplazante. Poco más de dos horas después de la primera publicación sobre Solari, la entidad de Mendoza ya mostró las primeras imágenes del Tino al mando del plantel.

Godoy Cruz informó la salida de Solari a las 9:43 de este sábado

Más allá de este movimiento singular acorde a las nuevas épocas de las redes sociales, la decisión de dar por terminada la era Solari se había tomado el jueves tras la derrota 2-1 en Mendoza ante Gimnasia de La Plata en el partido que dio inicio a la 4ª fecha del Torneo Clausura.

Durante el viernes ya se había difundido la versión extraoficial de que se había cerrado el trato para terminar el vínculo, pero recién durante la mañana del sábado el Tomba decidió confirmarlo: "El Club Godoy Cruz comunica que, de mutuo acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo con Esteban Solari como Director Técnico del primer equipo. Agradecemos a Esteban y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo. Les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos".

Solari arribó al club en febrero del 2025 tras estar en las juveniles de la selección argentina como ayudante y tener un rol como DT principal del Everton de Chile. El hermano del Indiecito Solari, con pasado como futbolista en distintos clubes de Europa, arribó como reemplazante de Ernesto Pedernera y alcanzó a dirigir 22 encuentros oficiales en Godoy Cruz: sumó 5 triunfos, 11 empates y 6 derrotas, obteniendo el boleto a la siguiente ronda de la Sudamericana. Aunque quedó afuera de los playoffs del Apertura y fue eliminado en la Copa Argentina por Excursionistas.

Walter Ribonetto fue oficializado como nuevo DT a las 10:18 del sábado

En su lugar la directiva eligió a Ribonetto, que a los 51 años tendrá su segunda experiencia como entrenador principal en el país: “Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. ¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!“, detallaron en las redes de la entidad 35 minutos después de anunciar la salida de Solari. El Tino desembarcó con Cristian Zermatten y Martín Seri como ayudantes de campo, además de contar con Ignacio Scolari como preparador físico.

Minutos antes de las 12 del mediodía, se conocieron ya las primeras imágenes del flamante DT con el plantel: “Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto. El DT ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el PARC”. El ex defensor ya conoce bien el club porque fue ayudante de campo de la gestión que Diego Dabove tuvo en la temporada 2017/18 en Godoy Cruz.

El Tomba dio a conocer las postales de Ribonetto al mando del plantel cerca del mediodía

Este golpe de timón a toda velocidad para designar a Ribonetto (que llega tras dirigir a Talleres de Córdoba y Melgar de Perú) también está asociado a las urgencias del calendario: Godoy Cruz afrontará la ida de los octavos de final de la Sudamericana este jueves 14 de agosto como visitante ante Atlético Mineiro de Brasil, marcando el debut del Tino en el banco de suplentes.

Como contrapartida, el nuevo conductor también tendrá una difícil tarea en el Torneo Clausura tras un arranque errático: el Tomba empató tres partidos y perdió el restante. Eso lo obligará a sumar también con un ojo en el descenso de la Tabla Anual, donde suma 20 puntos y aventaja por 7 a San Martín de San Juan, y por tres a Aldosivi, Sarmiento y Talleres.

En ese marco, su primera aparición por el certamen doméstico será el próximo domingo 17 de agosto en el Estadio Mas Monumental contra River Plate por la 5ª fecha del campeonato.

Godoy CruzEsteban SolariWalter RibonettoTorneo ClausuraLiga Profesional

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

Compartimentos ocultos, sobornos y rutas secreta: así opera el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a EEUU

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

