Arranca la fecha 4 del Torneo Clausura con tres partidos y un plato fuerte: San Lorenzo recibirá a Vélez

El Ciclón y el Fortín se medirán en el Nuevo Gasómetro (19:00). Antes, Godoy Cruz-Gimnasia (17:00). Después, Estudiantes-Independiente Rivadavia (21:00)

San Lorenzo y Vélez, a la cancha por la Fecha 4 del Clausura

San Lorenzo y Vélez será uno de los encuentros que levantará el telón de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. En el Nuevo Gasómetro, habrá duelo de invictos por la Zona B: el que gane se subirá a lo más alto de la tabla. Arrancará a las 19 y contará con el arbitraje de Facundo Tello (televisará TNT Sports). Antes y después también habrá actividad: Godoy Cruz recibirá a Gimnasia en Mendoza (a partir de las 17) y Estudiantes hará lo propio en La Plata ante Independiente Rivadavia de Mendoza (desde las 21).

El Ciclón viene de sufrir un traspié ante Tigre en los octavos de final de la Copa Argentina: cayó 1-0 en cancha de Morón y fue eliminado de la competición. Ahora se vuelve a centrar en el campeonato, donde pretende repetir la campaña pasada de la mano de Miguel Russo en la que pisó las semifinales. Comenzó bien: derrotó a Talleres en Córdoba y llega a esta cita luego de dos empates sin goles contra Gimnasia y River. Los dirigidos por Damián Ayude, además, buscan asentarse en zona de clasificación a la Sudamericana y, por qué no, colarse entre los tres primeros de la Anual para ingresar a la Libertadores.

El panorama en el Fortín es otro: aunque cosechó idénticos resultados (e incluso marcadores) que San Lorenzo en las primeras tres jornadas, con la victoria ante Tigre y los empates en cero contra Platense e Instituto de Córdoba, está muy lejos de la clasificación a las copas y necesita alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual, vía por la que un equipo bajará a la Primera Nacional (hoy los de Liniers figuran a 6 puntos del último, San Martín de San Juan). Pero además, los de Guillermo Barros Schelotto ya piensan en el duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Fortaleza, que se llevará a cabo este martes en Brasil.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Hora: 19.00

Árbitro: Facundo Tello

Televisará: TNT Sports

GODOY CRUZ-GIMNASIA

El Tomba y el Lobo, por un lugar en la zona de clasificación en la Zona B

El Tomba y el Lobo darán inicio a la cuarta fecha del Clausura por la Zona B. Ambos figuran fuera de la zona de clasificación a octavos de final y tienen una buena ocasión para prenderse en la lucha de arriba. La particularidad de los mendocinos es que igualaron en sus tres presentaciones en lo que va del certamen. En tanto, los Triperos llegan dulces por la última victoria ante Independiente.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 17.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Televisará: ESPN Premium

ESTUDIANTES-INDEPENDIENTE RIVADAVIA

En vísperas del duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores del próximo miércoles ante Cerro Porteño en Paraguay, el Pincha buscará hacerse fuerte de local por la Zona A del Clausura. Su rival será Independiente Rivadavia, que intentará arrebatarle la cima del grupo. Los de Eduardo Domínguez lideran con 6 puntos junto a Barracas Central, pero los dirigidos por Alfredo Berti acechan con 4 unidades y pueden afirmarse en zona de clasificación a octavos de final.

Probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario y Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti

Estadio: José Luis Hirschi (Uno)

Hora: 21.00

Árbitro: Sebastián Zunino

Televisará: ESPN Premium

TABLAS DE POSICIONES

