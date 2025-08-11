Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 4 del Clausura

A la cuarta fecha del Torneo Clausura le queda un partido: el interzonal que animan Defensa y Justicia y Deportivo Riestra en el modesto estadio Norberto Tito Tomaghello. El encuentro cuenta con el arbitraje de Fernando Espinoza y la transmisión está a cargo de la señal ESPN Premium.

Luego de un comienzo irregular (empate ante Banfield, triunfo contra Aldosivi y derrota frente a Central Córdoba de Santiago del Estero), el Halcón busca sumar una nueva victoria que le permita ubicarse entre los mejores ocho del Grupo A para dar pelea por una de las plazas a la siguiente instancia.

En cambio, para el Malevo, se trata de una oportunidad magnífica, dado que en caso de quedarse con los tres puntos escalará a la cima del Grupo B, desplazando a River y San Lorenzo. A pesar de la goleada adversa sufrida en la Copa Argentina frente a Racing, el conjunto del Bajo Flores cosechó dos alegrías frente a Lanús y Atlético Tucumán (ambos por la mínima diferencia) y se permite soñar en grande; aunque la pobre producción contra San Martín de San Juan (derrota por 3 a 2) mantuvo al combinado liderado por Gustavo Benítez con los pies sobre la tierra.

Deportivo Riestra mantiene la esencia que había instalado el Ogro Fabbiani. Habitualmente forma con una línea de cinco defensores, tres hombres en el medio y dos en la ofensiva. A veces el 5-3-2 se convierte en un 5-4-1, pero los 5 del fondo son inamobibles en el equipo.

El Malevo no tiene vergüenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el rival. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones.

El historial entre ambos registra tres enfrentamientos, en los que todos finalizaron con repartición de puntos. Lo llamativo es que todos concluyeron con el resultado de 1 a 1. La última vez que se vieron las caras fue en febrero de este año, en el Bajo Flores.

Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Ezequiel Cannavo, Aaron Molinas, Kevin Gutiérrez, César Pérez, David Barbona y Abiel Osorio. DT: Mariano Soso

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Nicolás Sansotre, Antony Alonso, Jonatan Goitía, Milton Celiz, Braian Guille y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Posiciones: