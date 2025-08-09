River Plate buscará recuperar la cima de su zona ante un urgido Independiente: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente y River Plate, correspondiente a la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura.

El Rojo y el Millonario se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 18.30, en el estadio Libertadores de América. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani y Diego Bonfa. El encargado del VAR será Jorge Baliño y el del AVAR será Javier Uziga.

El Rojo no encuentra el rumbo este semestre y el compromiso ante River Plate podría ser bisagra. Los de Avellaneda vienen de ser eliminados de la Copa Argentina a manos de Belgrano y tras dos derrotas en fila figuran en el último puesto con un punto en la Zona B del Torneo Clausura.

El Millonario inició de buena manera el semestre tras un irregular Mundial de Clubes. Goleó 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y con siete unidades figura en la segunda colocación de la Zona B del Torneo Clausura, a un punto de San Lorenzo, que cuenta con un juego más.

