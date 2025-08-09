Deportes

River Plate buscará recuperar la cima de su zona ante un urgido Independiente: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará volver a la punta de su grupo en su visita a la casa del Rojo, que figura en el último lugar. Desde las 18.30, por TNT Sports

Horario y dónde ver Independiente-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports

18.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

17.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

16.30 Ecuador, Colombia y Perú

15.30 México

13:30 hsHoy

La frase de Pablo Vico sobre River Plate que se hizo viral y cuál es su vínculo con el club

El experimentado entrenador del ascenso contó que tiene un rol de asesor en escuelitas de fútbol que tienen el nombre del Millonario, aunque desde Núñez aclararon que no cumple un rol oficial dentro de la estructura formal de inferiores

Pablo Vicó trabaja en escuelitas
Pablo Vicó trabaja en escuelitas de fútbol que en la zona Sur del Conurbano trabajan con el nombre de River Plate a partir de una licencia

Pablo Vico, reconocido entrenador del fútbol de ascenso argentino, fue protagonista de un episodio reciente que tuvo gran repercusión en redes sociales tras declarar públicamente que asesoraba a River Plate.

Leer la nota completa
13:00 hsHoy

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

12:30 hsHoy

Convocados River Plate:

12:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario inició de buena manera el semestre tras un irregular Mundial de Clubes. Goleó 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y con siete unidades figura en la segunda colocación de la Zona B del Torneo Clausura, a un punto de San Lorenzo, que cuenta con un juego más.

11:30 hsHoy

Convocados Independiente:

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Independiente?

El Rojo no encuentra el rumbo este semestre y el compromiso ante River Plate podría ser bisagra. Los de Avellaneda vienen de ser eliminados de la Copa Argentina a manos de Belgrano y tras dos derrotas en fila figuran en el último puesto con un punto en la Zona B del Torneo Clausura.

10:30 hsHoy

El Rojo y el Millonario se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 18.30, en el estadio Libertadores de América. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani y Diego Bonfa. El encargado del VAR será Jorge Baliño y el del AVAR será Javier Uziga.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente y River Plate, correspondiente a la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura.

El colista Independiente recibirá a
El colista Independiente recibirá a River Plate en el Libertadores de América

Las argentinas Luisina Giovannini y Victoria Bosio se enfrentan por un lugar en la final del W35 de Chacabuco

Las tenistas albicelestes se presentan este sábado en las semifinales del certamen bonaerense. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

Comesaña y Ugo Carabelli sacaron el boleto a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Ambos se impusieron en sus duelos en la primera fase del certamen estadounidense y se unieron a Sebastián Báez y Tomás Etcheverry. Thiago Tirante, Mariano Navone y Solana Sierra quedaron eliminados

En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que acumula 11 juegos sin ganar, se medirá ante la Academia. Desde las 16.30, por ESPN Premium

El emotivo gesto de los alumnos del ex colegio de Franco Colapinto con el piloto que se hizo viral

El deportista argentino recibió un homenaje especial de alumnos del Colegio del Pilar e

El inesperado problema que tendría Racing en el fichaje de Marcos Rojo y el planteo que le haría a Boca

El reglamento de la AFA impide que el experimentado futbolista sea anotado en el campeonato, lo que obliga a una negociación inédita entre los equipos para destrabar su situación

La entregadora del brutal crimen

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Sundar Pichai, CEO de Google, y su consejo a los jóvenes para ser los profesionales más codiciados del mercado

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de agosto en Los Ángeles

Las argentinas Luisina Giovannini y Victoria Bosio se enfrentan por un lugar en la final del W35 de Chacabuco

Comesaña y Ugo Carabelli sacaron el boleto a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

En un duelo de necesitados, Boca Juniors recibirá a Racing: hora, TV y formaciones

El emotivo gesto de los alumnos del ex colegio de Franco Colapinto con el piloto que se hizo viral

El inesperado problema que tendría Racing en el fichaje de Marcos Rojo y el planteo que le haría a Boca