River Plate buscará recuperar la cima de su zona ante un urgido Independiente: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Independiente-River Plate:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal TNT Sports
18.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
17.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
16.30 Ecuador, Colombia y Perú
15.30 México
Pablo Vico, reconocido entrenador del fútbol de ascenso argentino, fue protagonista de un episodio reciente que tuvo gran repercusión en redes sociales tras declarar públicamente que asesoraba a River Plate.
Probables formaciones:
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
El Millonario inició de buena manera el semestre tras un irregular Mundial de Clubes. Goleó 3-0 a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina y con siete unidades figura en la segunda colocación de la Zona B del Torneo Clausura, a un punto de San Lorenzo, que cuenta con un juego más.
El Rojo no encuentra el rumbo este semestre y el compromiso ante River Plate podría ser bisagra. Los de Avellaneda vienen de ser eliminados de la Copa Argentina a manos de Belgrano y tras dos derrotas en fila figuran en el último puesto con un punto en la Zona B del Torneo Clausura.
El Rojo y el Millonario se verán las caras este sábado 9 de agosto, desde las 18.30, en el estadio Libertadores de América. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani y Diego Bonfa. El encargado del VAR será Jorge Baliño y el del AVAR será Javier Uziga.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente y River Plate, correspondiente a la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura.