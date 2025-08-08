San Lorenzo le ganó 1-0 a Vélez y trepó a la punta de la Zona B del Torneo Clausura

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo le ganó 1-0 a Vélez Sarsfield en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el Ciclón llegó a los ocho puntos y trepó a la punta de la Zona B.

Los primera llegada clara y válida fue para el conjunto azulgrana. A los 23 minutos, Alexis Cuello ensayó una chilena dentro del área visitante, pero su remate se fue apenas desviado.

Fue el propio Cuello quien abrió el marcador. Ezequiel Cerutti le ganó en velocidad a Lisandro Magallán, desbordó y mandó un centro atrás para el atacante que solo tuvo que empujar el balón a la red.

Tras el tanto, las acciones se emparejaron, aunque las ocasiones de peligro escasearon, por lo que el tanteador se mantuvo intacto y el Cuervo se fue ganando al descanso.

En el inicio del complemento, San Lorenzo volvió a hacerse dominador del juego. De hecho, Jhohan Romaña estuvo a punto de ampliar la ventaja. El marcador cabeceó en el área y exigió una respuesta de Tomás Marchiori, que mandó la pelota al córner con un manotazo salvador.

Pasados los 20 minutos de la segunda etapa, Matías Reali avisó en dos ocasiones. El habilidoso volante probó desde media distancia en ambas oportunidades, aunque ninguna terminó en gol. La primera, se fue por arriba del travesaño. Segundos más tarde, remató de sobre pique y el balón impactó en la humanidad de Marchiori.

El Ciclón venía de sufrir un traspié ante Tigre en los octavos de final de la Copa Argentina: cayó 1-0 en cancha de Morón y fue eliminado de la competición. Ahora se vuelve a centrar en el campeonato, donde pretende repetir la campaña pasada de la mano de Miguel Russo en la que pisó las semifinales. Comenzó bien: derrotó a Talleres en Córdoba y llega a esta cita luego de dos empates sin goles contra Gimnasia y River. Los dirigidos por Damián Ayude, además, buscan asentarse en zona de clasificación a la Sudamericana y, por qué no, colarse entre los tres primeros de la Anual para ingresar a la Libertadores.

El panorama en el Fortín es otro: aunque cosechó idénticos resultados (e incluso marcadores) que San Lorenzo en las primeras tres jornadas, con la victoria ante Tigre y los empates en cero contra Platense e Instituto de Córdoba, está muy lejos de la clasificación a las copas y necesita alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual, vía por la que un equipo bajará a la Primera Nacional (hoy los de Liniers figuran a 6 puntos del último, San Martín de San Juan). Pero además, los de Guillermo Barros Schelotto ya piensan en el duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Fortaleza, que se llevará a cabo este martes en Brasil.

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).

Árbitro: Facundo Tello.

Televisará: TNT Sports.