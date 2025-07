Asi serán los trabajos en Alpine con el auto de Colapinto: el posteo que ilusiona de cara a su futuro en la F1

Franco Colapinto tuvo buenos parciales en la previa, pero no pudo largar en Silverstone (REUTERS/Andrew Boyers)

Luego de la enorme frustración por no haber podido largar con su Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Franco Colapinto dio vuelta la página y ya está pensando en lo que viene, que será Bélgica (27/07) en otro circuito emblemático como el de Spa-Francorchamps, que le trae recuerdos especiales al piloto argentino de 22 años.

Terminada la actividad en el autódromo inglés, el equipo de Colapinto emprendió los 43 kilómetros de regreso a su base de Enstone. Este lunes se llevó a cabo un reseteo en los dos A525 para saber su estado, en especial el del corredor bonaerense, que no pudo formar parte de la competencia por fallas en la transmisión, el mismo problema sufrido en la clasificación de España.

Durante esta semana, serán arduas las tareas en la fábrica, con el objetivo de sacar en limpio el funcionamiento de los coches y ver por qué se repitió la falla en el coche del pilarense, que no pudo aprovechar una carrera con alternativas como la acontecida este domingo. La lluvia, la pista mojada, las complicaciones con la adherencia y los accidentes abrieron el juego y les permitió a coches que no suelen pelear adelante poder hacerlo, como el caso de Nico Hulkenberg con su Sauber, amén del salto de calidad que tuvieron en las últimas fechas los monoplazas suizos.

De hecho, el que supo capitalizar ese contexto fue el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, quien largó octavo y terminó sexto. Esto no hubiese asegurado que Franco finalizara por primera vez en la zona de puntos con el team galo, pero sí poder avanzar en el clasificador.

Colapinto busca volver a sonreír por un buen resultado en carrera (REUTERS/Jaimi Joy)

Se vienen 14 días sin actividad en la pista hasta que los autos salgan a la práctica libre 1 en Bélgica. Franco podrá descansar, pero también realizará los entrenamientos en el simulador para afrontar el desafío en Spa, un trazado que le trae buenos recuerdos por su triunfo y segundo puesto en la Fórmula Renault Europea en 2020, categoría en la que terminó tercero ese año. En 2024 fue octavo en la Fórmula 2 y luego abandonó en lo que fue su despedida de la categoría, ya que después tuvo su bautismo con Williams en la Máxima.

En cuanto al futuro, como adelantó este medio el lunes 30 de junio, es un hecho la continuidad de Colapinto hasta fin de año como titular. Pese a las charlas del asesor ejecutivo de Alpine y hombre fuerte del equipo, Flavio Briatore, con el jefe de Mercedes, Toto Wolff por Valtteri Bottas, este movimiento apuntaría a 2026 en caso de que se concrete un acuerdo por la incorporación del finlandés, que hoy es piloto de reserva del team alemán. El propio escandinavo aclaró que su foco es la próxima temporada. En tanto que Briatore se refirió al nórdico, pero respaldó a Franco y a Gasly: “Es un buen piloto, pero ahora mismo tenemos a nuestros propios muchachos”.

En sintonía con la continuidad del argentino, fue el mismo equipo el que también lo respaldó en uno de sus primeros posteos de este lunes: “Contigo en cada paso del camino, Franco Colapinto”. Esto se suma al video del domingo posterior a la carrera, que confirmó la presencia del bonaerense en Spa-Francorchamps.

No resiste análisis plantear una evaluación sobre la labor de Colapinto en Silverstone, cuando ni siquiera pudo largar la competencia. Su despiste del sábado en la primera instancia de clasificación (Q1) fue por pisar el piano húmedo, algo que puede pasar cuando se busca el límite. Cabe recordar cómo terminó Franco sus cinco carreras anteriores: 16° en Imola, 13° en Mónaco, 15° en España, 13° en Canadá y 15° en Austria.

El posteo de Alpine en apoyo a Colapinto

Más allá de la fría estadística por los resultados y, si bien no pudo sumar en ninguna carrera, Colapinto se lució con la gestión y administración de los neumáticos, al punto de ser más rápido que Gasly en el final de la carrera austriaca. En ese circuito y en Canadá pasó a la Q2. Su evolución es constante.

El pilarense no tiene un auto para poder mostrarse y él mismo le aseguró a Infobae que no habrá mejoras en las próximas fechas. Este panorama es una disyuntiva para Franco, ya que por un lado tiene un atenuante para sus actuaciones, pero también plantea su impotencia al no poder conseguir un buen resultado.

¿Por qué falla Alpine? Se trata de una escudería que está en una etapa de transición, que perdió a su anterior jefe de equipo, Oliver Oakes, quien debió renunciar tras la sexta fecha en Miami por el arresto de su hermano Williams, acusado de transferir activos delictivos. Recién este fin de semana se anunció la vuelta de Steve Nielsen, quien estuvo en el equipo en el bicampeonato mundial de Fernando Alonso en 2005 y 2006, bajo la denominación de Renault.

Se trata de una escudería que pertenece al Grupo Renault, cuyo nuevo CEO recién se dará a conocer de forma oficial el 15 de julio. Sin la claridad del rumbo que tendrá la terminal francesa en el ámbito deportivo, habrá que ver si el reemplazante de Luca De Meo es alguien del “palo” del automovilismo. A partir de allí, ver si habrá más inversión en el resto de la temporada para el desarrollo de los coches.

Colapinto vivió una nueva frustración con su auto (@AlpineF1Team)

Otro punto clave es que Gasly es el piloto número uno del equipo y, ante cada evolución que se incorpora en los autos, el francés de 29 años tiene la prioridad por su experiencia y antigüedad en el team, al que se incorporó en 2023.

No obstante ello, en Enstone se vendrán días de autocrítica, ya que lo ocurrido con el auto de Colapinto es inaceptable a este nivel. Por eso los últimos posteos de apoyo hacia el argentino, cuya frustración de este domingo fue infinita, pero lo ocurrido con su coche lo excede.

Franco lleva recién seis Grandes Premios con Alpine y conduciendo el A525, ya que sus ensayos previos fueron con el coche de 2023. Si la escudería logra darle al argentino un auto medianamente competitivo, recién ahí puede instarse a la exigencia hacia Colapinto.

*Testimonios de Colapinto

En tanto que un tema determinante que también solventa la continuidad de Franco es el acuerdo de la conocida empresa de telecomunicaciones con Alpine. Briatore sabe que debe cuidar esta alianza y esto ratifica su titularidad. El patrocinio lo tiene Colapinto en su casco y buzo antiflama. Se suman los otros sponsors fuertes del bonaerense, como la compañía de venta electrónica, y estos son socios que la escudería francesa no debe dejar ir. Estas firmas también esperan que el pilarense puede tener un mejor medio mecánico.

¿Era mejor quedarse en Williams? Es muy fácil hablar con el diario del lunes. Caídas las negociaciones con Red Bull, la prioridad de Colapinto y sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter fue que siguiera siendo titular. Consiguieron un lugar que les aseguraba la chance de correr: Alpine. De no haber conseguido esa cesión de cinco años con el team galo, nadie sabe cuándo hubiese vuelto a correr Franco y si hubiese mantenido el aval de su paquete de sponsors, al menos los más importantes.

La F1 llegó a su ecuador y Franco Colapinto espera poder tener mejores resultados en la segunda mitad de la temporada, siempre y cuando Alpine le entregue un auto lógico. Caso contrario, será tiempo de poner la mira en 2026 y esperar que el reemplazo de los motores Mercedes por los de Renault acompañen la nueva era de autos (más chicos, neumáticos más pequeños y menos carga aerodinámica), que se vendrá en la próxima temporada.