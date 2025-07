Valtteri Bottas habló sobre su posible llegada a Alpine: la frase que abre un interrogante sobre el futuro de Colapinto

El piloto reserva de Mercedes habló sobre su charla con Briatore

El futuro de Franco Colapinto volvió al centro de la escena en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña. En los últimos días, aumentó la especulación sobre un posible regreso de Valtteri Bottas a la categoría como titular, de la mano de Alpine. Actualmente, el finlandés se desempeña como piloto reserva de Mercedes, pero las versiones sobre un futuro acuerdo con la escudería francesa se intensificaron después de que Toto Wolff, jefe de Mercedes, se reunió con Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

Durante el fin de semana en el circuito de Silverstone, Bottas abordó el tema y confirmó las conversaciones. “La situación es que se han mantenido conversaciones, por supuesto, pero en realidad no más que eso, que son solo conversaciones y discusiones y que he aprendido, especialmente el año pasado, que nada debe ser seguro mientras haya nombres sobre el papel y todavía no he firmado nada, así que estoy explorando todas las opciones en este momento y esa es la situación. Pero si la gente está escribiendo suele ser algo bueno. Pero mantengamos la cabeza fría y estas cosas se irán aclarando poco a poco. Y aún me queda que estamos en agosto, porque los planes para el año que viene están claros”, declaró el piloto en diálogo con Viaplay.

Acto seguido, Bottas confirmó el contacto con Briatore: “Sí, puedo decir que, sin embargo, mostró interés primero en Toto (Wolff) y Toto a través de eso. Pero creo que estamos hablando sobre el próximo año más que sobre este”. En medio de la entrevista con la señal, el experimentado piloto remarcó que su mirada no hace foco en la presente campaña, sino que mirá al próximo año. “Sí, lo tengo, es un plan a largo plazo que creo que en una temporada tan corta, en algún lugar, me ayuda de alguna manera. Sin embargo, el foco principal es totalmente en 2026 en adelante. Así que así y cuál es la mejor opción para mí a partir de entonces. Cuál es el proyecto más interesante y, por supuesto, el deseo de ser competitivo, así que es lo que más tengo en mente. Pero estoy listo en cualquier momento para saltar en el coche, pero todavía no he ido a ningún lugar y todavía tengo que probar un poco. Y tengo más días de test este verano, así que estoy listo si llega la invitación. Pero es el 26 sí y a partir de ahí es lo principal”.

La situación de Alpine se mantiene incierta luego de varios cambios en su alineación. Tras la salida de Esteban Ocon a fines de 2024, el australiano Jack Doohan tuvo su oportunidad, pero seis Grandes Premios después fue reemplazado por Franco Colapinto, que comparte equipo con Pierre Gasly desde el Gran Premio de Emilia Romaña. Esta inestabilidad abrió la puerta a rumores sobre más modificaciones en el equipo, con la mirada puesta en pilotos de experiencia como Bottas.

En medio de los rumores, el finlandés confirmó que las charlas con Alpine estarían puestas en 2026, lo que dejaría a Colapinto como el compañero de Pierre Gasly de cara al resto de la temporada, salvo que Briatore y compañía vuelva a realizar un cambio en la alineación.

Briatore-Colapinto-Wolff-Bottas. El póker de protagonistas en una historia que tiene en vilo a la F1

En medio del GP británico, Toto Wolff también confirmó charlas con el empresario italiano. “Briatore me ha contactado varias veces para dialogar sobre Valtteri”, declaró el jefe de Mercedes en una entrevista con Viaplay. “Hoy mismo hablé con él sobre Valtteri”. Wolff agregó que “parece que hay un interés acelerado en Valtteri”.

El jefe de las Flechas de Plata fue claro sobre su postura: “Siempre he dicho que nunca detendré a Valtteri. Se merece estar en un auto de carrera, lo ha hecho muy bien. Si otro equipo lo toma para un asiento a tiempo completo, lo dejaremos ir, aunque con una lágrima en los ojos”. También aclaró: “Al final, le doy consejos como amigo, pero Valtteri y Didier deciden el rumbo y yo trato de mantenerme en segundo plano”.

A los 34 años, Valtteri es uno de los nombres que suena para volver a la parrilla el próximo año. El finlandés fue compañero de Hamilton en Mercedes entre 2017 y 2021, lapso en el que sumó diez victorias y fue protagonista en la etapa más exitosa del equipo en los últimos tiempos. En 2022 pasó a Sauber y luego regresó a Mercedes como piloto de reserva.

El finlandés manifestó en diferentes ocasiones su deseo de retornar a la grilla como titular y, según su entorno, considera que todavía puede ofrecer un alto nivel dentro de la categoría.

El posible aterrizaje de Bottas en Alpine motivó la reacción de la propia Fórmula 1, que en su sitio web publicó y luego retiró un artículo que aludía al interés de Briatore y señalaba una reunión con el finlandés. La información señalaba la necesidad de Alpine de sumar un piloto de experiencia junto a Pierre Gasly, y citaba el ejemplo de otras escuderías como Williams que apuestan por alineaciones sólidas.

El debate en redes sociales no se hizo esperar, especialmente por la situación de Franco Colapinto, que atraviesa su primera experiencia con el equipo francés. Fuentes consultadas por Infobae aseguraron que Colapinto permanecerá en Alpine al menos hasta el final de la temporada, con posibilidades concretas de continuar como titular en 2026. Además, sumó el respaldo de un nuevo patrocinador de telecomunicación para la carrera en Gran Bretaña. No obstante, inconvenientes técnicos en la última carrera en Inglaterra impidieron que el argentino largara la carrera, generando frustración en su entorno.

En este contexto, la decisión final respecto del futuro de Bottas y el esquema de Alpine se podría definir durante lo que resta de la temporada de la F1. Hay que recordar que luego de las próximas dos carreras (Bélgica y Hungría), habrá un parate de tres semanas que serán de vacaciones para los equipos. Y como suele ocurrir en los últimos años, será una época donde podrían haber novedades sobre los cambios de pilotos para 2026.