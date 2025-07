La tajante respuesta de Flavio Briatore cuando le preguntaron por el interés de Alpine por Valtteri Bottas

Briatore volvió a hablar sobre los rumores que circulan respecto de la posible llegada de Bottas a Alpine

El Gran Premio de Gran Bretaña generó ebullición en la Fórmula 1. Además de la polémica penalización a Oscar Piastri que derivó en la victoria del McLaren de Lando Norris y el histórico podio concretado por Nico Hülkenberg en Sauber, uno de los pilotos que salió perjudicado tras el fin de semana en Silverstone fue Franco Colapinto. El argentino no pudo disputar la carrera principal después de que una falla en su monoplaza lo privara de salir a pista. Esto sucedió en medio de nuevos rumores sobre posibles pilotos con los que Alpine está entablando negociaciones.

La situación se intensificó después de que Valtteri Bottas, actual reserva de Mercedes, y su jefe Toto Wolff confirmaran en Silverstone que han mantenido reuniones con Flavio Briatore para discutir la disponibilidad del experimentado piloto finlandés, y un hipotético arribo al equipo con sede en Enstone.

Así las cosas, en medio de los rumores sobre el futuro de Bottas, el propio Briatore se encargó de negar en forma tajante cualquier decisión sobre su incorporación al equipo francés para el Gran Premio de Bélgica, próxima carrera de la Máxima. El asesor ejecutivo de Alpine respondió con contundencia: “No tengo ninguna información al respecto. Absolutamente no”.

Al mismo tiempo, según replicó el medio especializado Motorsport NextGen-Auto, Briatore respaldó a los pilotos con los que cuenta en Alpine. “Es un buen piloto, pero ahora mismo tenemos a nuestros propios muchachos”, destacó el directivo italiano, quien dejó a entrever que igualmente le atraen las cualidades del finlandés. De hecho, dejó una última frase contundente sobre un presunto cambio en la estructura del team: “Si cambiamos te lo diré”.

- Bottas confirmó los contactos con Alpine

Cabe destacar que algunos analistas consideran que la experiencia de Bottas, ganador de 10 grandes premios y que participó en más de 246 Grandes Premios, podría ser clave para que Alpine pueda ejecutar un plan de desarrollo de su monoplaza con mayor exactitud de cara al 2026. Sin embargo, la opción más sólida para el futuro del finlandés parece estar vinculada al nuevo equipo de F1 de Cadillac para la próxima temporada, donde se especula que podría firmar un contrato de varias temporadas.

Durante el fin de semana en el circuito de Silverstone, el propio Bottas abordó el tema y confirmó las charlas con Alpine. “La situación es que se han mantenido conversaciones, por supuesto, pero en realidad no más que eso, que son solo conversaciones y discusiones y que he aprendido, especialmente el año pasado, que nada debe ser seguro mientras haya nombres sobre el papel. Todavía no he firmado nada, así que estoy explorando todas las opciones en este momento y esa es la situación. Pero si la gente está escribiendo suele ser algo bueno. Pero mantengamos la cabeza fría y estas cosas se irán aclarando poco a poco. Y aún estamos en agosto, porque los planes para el año que viene están claros”, declaró el piloto en diálogo con Viaplay.

Inmediatamente, el finlandés de 35 años confirmó el contacto con Briatore: “Sí, puedo decir que, sin embargo, mostró interés primero en Toto (Wolff) y Toto a través de eso. Pero creo que estamos hablando sobre el próximo año más que sobre este. El foco principal es totalmente de 2026 en adelante”.

Toto Wolff reveló que mantuvo una reunión con Briatore respecto a la disponibilidad de Bottas

Por su parte, Toto Wolff también puntualizó en las charlas que mantuvo con Briatore durante el GP de Gran Bretaña. “Briatore me ha contactado varias veces para dialogar sobre Valtteri”, declaró el jefe de Mercedes en una entrevista con Viaplay. Wolff agregó que “Hoy mismo hablé con él sobre Valtteri, parece que hay un interés acelerado en él”.

En esta línea, el jefe de las Flechas de Plata fue claro sobre su postura: “Siempre he dicho que nunca detendré a Valtteri. Se merece estar en un auto de carrera, lo ha hecho muy bien. Si otro equipo lo toma para un asiento a tiempo completo, lo dejaremos ir, aunque con una lágrima en los ojos”. También, aclaró: “Al final, le doy consejos como amigo, pero Valtteri y Didier deciden el rumbo y yo trato de mantenerme en segundo plano”.

En este contexto, Alpine mantiene expectante a todo el paddock sobre cuáles serán sus próximos movimientos dentro de la Fórmula 1. Principalmente por la ética de trabajo que tiene Flavio Briatore, quien suele tomar decisiones rotundas con el fin de cambiar el curso de sus pupilos. No obstante, fuentes consultadas por Infobae aseguraron que Colapinto permanecerá en el equipo al menos hasta el final de la temporada, con posibilidades concretas de continuar como titular en 2026.

La escudería, en tanto, publicó dos posteos en sus redes de respaldo al argentino, quien la semana pasada convocó a un nuevo sponsor: una importante empresa de telecomunicaciones, que hasta 2024 respaldaba a Checo Pérez.