El desembarco de un importante sponsor le dio otro respaldo a Colapinto en la Fórmula 1: qué significa

El argentino suma apoyos (REUTERS/Jakub Porzycki)

Si faltaba algo para ratificar la continuidad de Franco Colapinto en el equipo Alpine de Fórmula 1 fue el acuerdo de la escudería francesa con una conocida empresa de telecomunicaciones de origen latinoamericano. Se trata de una negociación que viene desde octubre del año pasado, cuando uno de sus dueños se reunió con el argentino.

Se trata de la firma que fue la base del patrocinio de Sergio “Checo” Pérez en las categorías promocionales y hasta llegar a la Máxima. El fuerte acompañamiento económico le valió al nacido en Guadalajara ganarse su lugar más allá de su buen manejo. De hecho, dicha empresa era una de las principales publicidades del Sauber en 2011.

Checo hizo su camino al andar, pero siempre ese aval de capitales le abrió las puertas, por caso, para llegar a McLaren en 2013 y también le dio las garantías para sus siete temporadas con Force India, que luego pasó a llamarse Racing Point. Hasta Red Bull se vio seducido por tenerlo al azteca, un vínculo que duró cuatro temporadas.

El holding de comunicación tiene un programa de desarrollo de pilotos que a largo plazo les brindó apoyo a los corredores mexicanos y también de otros países, como el brasileño Pietro Fittipaldi (nieto del bicampeón mundial, Emerson Fittipaldi). Esa fue la misma plataforma de Checo Pérez y de su compatriota Esteban Gutiérrez, quien también llegó a correr en la F1 en 2013, 2014 y 2016, lo que permitió a México tener dos corredores en la Máxima.

Sergio "Checo" Pérez llegó a la F1 en 2011 con el apoyo de la misma empresa de telecomunicaciones (Prensa Sauber)

El año pasado, a causa de la posible salida de Checo Pérez de la F1 por su desvinculación de Red Bull, la empresa decidió mantener el imperio familiar en la élite del automovilismo. Aunque el canal para seguir debía ser un piloto latinoamericano. Amén del talento en pista y cómo sorprendió con el Williams, el imán mediático generado por Colapinto hizo que uno de sus titulares se reuniera con el piloto bonaerense.

Los encuentros fueron en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, Texas, y en México. El cónclave con Colapinto fue ameno, pero en ese momento fue introductorio. Volvieron a reunirse en Brasil y el pilarense supo que tenía una posible carta para poder negociar su incorporación a otra escudería, ya que en Williams no iba a tener lugar para 2025 ante la llegada de Carlos Sainz y la continuidad de Alex Albon.

¿Y si Checo Pérez es el futuro compañero de equipo de Colapinto en Alpine? (@F1)

Ante la trunca negociación con Red Bull (estuvo muy avanzado el tema) debido al dinero que habría pedido Williams, según pudo saber Infobae, Colapinto debió buscar una alternativa y apareció el interés de Flavio Briatore, quien no vio solo el talento de Franco sino también el paquete de sponsors que tuvo detrás.

A la conocida firma multinacional de tecnología fundada en Argentina y la compañía de venta electrónica, este flamante sponsor se mostró abierto, pero aún no confirmaba su participación. Una vez que Franco cerró su acuerdo con Alpine, el guiño volvió a aparecer. En el último Gran Premio de España se vio la mención de la conocida compañía de telecomunicaciones en el frente del casco de Colapinto.

Luego de varios meses de negociaciones, este jueves en la previa al Gran Premio de Gran Bretaña, se anunció el acuerdo de esa empresa con la escudería Alpine. La publicidad estará otra vez en el casco y en las gorras de Franco.

El desembarco en Alpine también podría tomarse como una puerta para el regreso de Checo Pérez en 2026. Tener a dos pilotos latinoamericanos sería algo seductor en el mundo de los negocios para el holding.

Pero esto sería la punta del iceberg. ¿Qué pasará si el reemplazante de Luca De Meo como CEO del Grupo Renault es alguien al que no le interesa el automovilismo? ¿Es posible que Alpine se venda? No es descabellado en caso de que la terminal francesa no invierta el presupuesto esperado para los próximos años. Además, habrá que ver el interés en un equipo de competición que no tendrá motores del Renault en 2026, ya que serán reemplazados por los Mercedes. Si Alpine llegase a ponerse en venta, los dueños del imperio de telecomunicaciones podrían convertirse en virtuales compradores. Pero todo es prematuro. Primero habrá que ver quién será el reemplazante de De Meo.

Para Colapinto, esta alianza es clave y suma un cuadro importante en su carpeta de sponsors. Si bien, como anticipó Infobae este lunes, está todo dado para la continuidad del argentino como titular hasta fin de año, el haber sido el canal de este acuerdo para Alpine también le da un aval para que ratifique su butaca.

Este acuerdo se suma a otro en el que Colapinto habría sido el medio. Se trató del acuerdo entre la petrolera italiana, que es uno de los principales sponsors de Alpine y la petrolera estatal argentina para exportar gas de Vaca Muerta.

El fenómeno de Franco Colapinto va más allá de las pistas. El talento del piloto de 22 años es irrefutable. Pero también se convirtió en el puntapié para unidades de negocios millonarios. Y esto recién empieza.