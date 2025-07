El video que Alpine le dedicó a Colapinto tras no haber podido largar en Silverstone: el guiño sobre su futuro

El mensaje de Alpine tras el abandono de Colapinto

“Me da mucha bronca. Hubo muchas oportunidades. Me habría encantado estar en la carrera e intentar algo”, expresó Franco Colapinto tras el frustrante desenlace en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto argentino de 22 años no pudo siquiera tomar la salida en Silverstone debido a un fallo técnico en su monoplaza Alpine A525, lo que le impidió competir en una jornada marcada por la victoria de Lando Norris con McLaren. La situación generó una profunda frustración en Colapinto, quien había mostrado un ritmo competitivo durante el fin de semana y consideraba que existían condiciones propicias para lograr un buen resultado.

El incidente se produjo cuando el auto de Colapinto, que debía partir desde el pit lane, presentó problemas al momento de encenderse. El argentino ni siquiera logró salir del box para disputar la histórica carrera en Inglaterra. En conferencia de prensa, Colapinto manifestó: “No sé qué pasó la verdad. No sabemos todavía. No pude ni salir del box. Una pena que nos estén pasando estas cosas”.

El equipo aún investiga el origen de la falla, que se sumó a una serie de inconvenientes recientes para el piloto. Por lo pronto, Alpine le dedicó un posteo con un guiño a su futuro inmediato, luego de que Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, revelara que mantuvo conversaciones con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de los galos, por la ficha de Valteri Bottas.

La publicación en X (antes Twitter), muestra la secuencia del ingreso del auto a boxes y la decepción del argentino ante los hechos. “Una carrera que terminó antes de empezar”, fue el mensaje que acompañó el clip. “Fue desolador ver cómo terminó la carrera de Franco Colapinto. ¡Vamos a por ellos en la próxima!“, concluyó. Así, la escudería no dejó dudas sobre la continuidad del bonaerense en el próximo compromiso será el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps del 25 al 27 de julio. Ese desafío será seguido por el GP de Hungría siete días después.

Además, todo indica que el ex Williams culminará la temporada como titular, máxime luego del reciente respaldo de un nuevo sponsor (una compañía de telecomunicaciones), que se sumó a la cartera de la escudería en general y del argentino en particular.

La carrera en Silverstone ofreció condiciones cambiantes, con lluvia y múltiples cambios de neumáticos, lo que aumentó la frustración de Colapinto por no poder participar. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la sexta posición, lo que reforzó la percepción de que existía una oportunidad real para sumar puntos.

La radio de Colapinto al momento de abandonar en Silverstone

Colapinto subrayó: “Estoy triste porque creo que durante este fin de semana estuve más rápido que Pierre y viendo dónde está ahora terminando, capaz teníamos una buena oportunidad. Hay que seguir trabajando enfocados en lo que viene, pero una pena no poder ni largar”.

El equipo Alpine había reemplazado por completo todos los componentes de la unidad de potencia y el motor, lo que obligó al argentino a largar desde el pit lane. “Hicimos varios cambios en el auto. Cambiamos el motor y toda la unidad de potencia. Por eso salgo de boxes, para no penalizar en otra carrera”, describió. Pero de todos modos el auto nunca arrancó tras la vuelta previa.

En cuanto al balance de sus primeras seis presentaciones con Alpine y la seguidilla de competencias que se avecinan, Colapinto se mostró optimista: “Van a venir pistas que me gustan, que disfruto manejar. Hay que ver obviamente qué podemos hacer y tener un mejor finde allá. Un poco de reset y a volver mejor”. Alpine ya confirmó que tendrá revancha.